Dziedāšana kā fizkultūra un veselības stiprināšana jebkurā vecumā

Foto - Shutterstock

“Man ir 73 gadi un ļoti patīk dziedāt. Gandrīz visu mūžu esmu dziedājusi korī, taču pēdējā laikā balss vairs neskan tik labi kā agrāk un ir grūti nodziedāt augšējās notis. Vai tas nozīmē, ka dziedāšanu vajadzētu pārtraukt? Vēl gribēju uzzināt, vai tiesa, ka dziedāšana palīdz uzlabot veselību un noder Alcheimera slimības profilaksei?” Ausma Kuldīgā

“Dziedāšana sniedz ne tikai prieku un raisa pozitīvas emocijas, bet arī stiprina veselību, jo dziedot aktīvi un dziļi elpojam. Tādējādi uzlabojas gan elpošanas, gan citu organisma sistēmu darbība,” atzīst P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Ausu, kakla un deguna slimību klīnikas vadītājs Dins Sumerags.

Dziedot tiek veicināta asinsrite un audu apasiņošana, skābekļa piegāde smadzeņu un citu orgānu šūnām, tādēļ dziedāšana noder Alcheimera slimības un arī citu vecumam raksturīgu kaišu profilaksei.

Dziedāšanu var uzskatīt par fizkultūru visam organismam, jo piedalās daudzi elpošanas muskuļi, pats galvenais no tiem – diafragma. Tā kā ar gaisa plūsmu tiek attīrīti elpceļi, dziedāšana ieteicama plaušu slimniekiem. Tā turklāt stabilizē veģetatīvo nervu sistēmu, tādēļ labvēlīgi ietekmē visu organismu, palīdz pretoties stresam un depresijai.

Ja vecumdienās balss kļūst klusāka, dažkārt pat šņācoša, un rodas grūtības nodziedāt augšējās notis, dakteris, paskatoties balsenē, redz, ka balss sprauga kvalitatīvi nenoslēdzas, jo ir atrofējušies balss saišu muskuļi. Tad nosaka diagnozi – vecuma balss. Dakteris Sumerags iesaka dziedāšanu turpināt, jo, netrenējot balss saites, izmaiņas notiks daudz straujāk.

Nereti senioriem dziedot rodas krekšķis, jo ir tā sauktās vazomotorās ies­nas: gļotas no deguna nokļūst aizdegunē un arī uz balss saitēm, tāpēc rodas diskomforts un balss neskan tik labi, kā gribētos. Aizkrīt arī deguna ejas tajā pusē, uz kuras guļ, bet, ieejot no aukstuma siltā telpā vai sākot ēst karstu zupu, deguns sāk tecēt. Pret to var līdzēt fiziskas aktivitātes.

Ikvienā gadījumā, kad vokālās izpausmes apgrūtina kāda veselības problēma, nevajadzētu pārtraukt dziedāt, bet gan konsultēties ar speciālistu, jo parasti tās ir iespējams novērst.