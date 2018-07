FOTO: Pazīstamais ārsts Viktors Kalnbērzs atzīmē 90 gadu jubileju

Publicitātes foto - Oskars Ludvigs

Piektdien, 6. jūlijā, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā notika svinīgs pasākums par godu ārsta, traumatologa, ortopēda un akadēmiķa Viktora Kalnbērza 90 gadu jubilejai. Svinīgajā daļā savā dzīvesstāstā dalījās pats jubilārs. Pasākumā tika demonstrēta režisores Brigitas Eglītes dokumentālā filma par Viktora Kalnbērza dzīvi, pieredzi un liktenīgām sakritībām “VIP Ķirurgs”, portālu “LA.lv” informēja Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca.

“Ar lepnumu varam teikt, ka nenākam tukšā vietā. Akadēmiķa Viktora Kalnbērza devums Latvijas medicīnā un zinātnē visā viņa ārsta prakses un akadēmiskās darbības laikā vēl arvien nav pilnībā izpētīts un novērtēts. Pateicoties šim stabilajam pamatam, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca šodien ir nozīmīgs ārstniecības, izglītības un pētniecības centrs. Kopš 1994. gada mēs esam Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, bet bieži vien mūsu slimnīcu sauc par traumu institūtu (iepriekš – Latvijas traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniski pētnieciskais institūts). Tas ir pārsteidzoši. Tas ir apliecinājums šī zīmola stabilitātei un popularitātei,” saka Modris Ciems, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas valdes loceklis.

Ar īpašu uzrunu un atmiņu stāstījumu akadēmiķi apaļajā jubilejā sveica izcilais ārsts, Masačūsetas (ASV) sporta medicīnas un ortopēdijas profesors Bertrams Zariņš. 1989. gadā Viktors Kalnbērzs kopā ar Bertramu Zariņu un Jeila universitātes (ASV) profesoru Kristapu Kegi noorganizēja Pirmo Vispasaules latviešu ārstu kongresu, atvedot uz Latviju Rietumvalstīs strādājošos latviešu ārstus: pirmoreiz lidostā “Rīga” nosēdās rietumvalstu lidmašīnas. Kopš 1989. gada kongress norisinās reizi 4 gados.

Akadēmiķi Viktoru Kalnbērzu jubilejā sveica arī Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, Rīgas Stradiņa universitātes rektors Aigars Pētersons, Latvijas plastikas ķirurgu asociācijas prezidents Jānis Ģīlis, Latvijas Traumatologu un ortopēdu asociācijas prezidents Aigars Vugulis, Latvijas Ārstu asociācijas prezidents Pēteris Apinis un citi akadēmiskā un publiskā sektora pārstāvji. Krievijas Zinātņu akadēmijas apsveikumu nolasīs Viktors Danilohs. Jubilāru godināja arī agrākie Viktora Kalnbērza kolēģi un līdzgaitnieki.

Svinīgās daļas noslēgumā profesors Bertrams Zariņš pasniedza Latvijas Medicīnas fonda (LMF) Zariņu studiju ceļojuma stipendijas rezidentiem un jaunajiem ārstiem.

Viktoru Kalnbērzu kā vienu no Latvijas ievērojamākajām personībām, nopelniem bagātu ķirurgu, akadēmiķi, zinātnisko darbu autoru un medicīnisko ierīču izgudrotāju pazīst daudzviet pasaulē. Izgudrojumu sarakstā ir 90 viņa radītas lietas un 27 patenti, viņš sagatavojis vairāk nekā 400 publikācijas. 35 dzīves gadus veltījis Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcai, iniciējis un vadījis Traumatoloģijas un ortopēdijas institūta jaunā korpusa būvniecību. Padomju laikā Viktors Kalnbērzs bija viens no vadošajiem PSRS traumatologiem, konsultējis PSRS kosmonautus un izlases sportistus, veicis Padomju Savienībā pirmo dzimumu maiņas operāciju. 1990. gadā kā Augstākās Padomes deputāts balsojis par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Saeimas deputāts no 1995. līdz 1998. gadam. 2000. gadā Viktors Kalnbērzs apbalvots ar trešās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.