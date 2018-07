Gaisa kondicionieri un citi faktori, kas veicina mūsu apetīti

Foto - Shutterstock.com

Pat tad, ja centīgi ievēro visus veselīga dzīvesveida priekšnoteikumus, izmantojot arī dažnedažādas viltībiņas, kā mazināt apetīti, tavus ēšanas paradumus un izsalkuma sajūtu var ietekmēt ārēji faktori, kurus pat neapzinies. Tos apkopojis arī portāls “Women’s Health”.

Gaisa kondicionieri

Nav noslēpums, ka gada aukstajos mēnešos nereti pieņemamies svarā zemās gaisa temperatūras radītā izsalkuma dēļ. Kā izrādās, tieši tas pats var notikt arī vasarā, ja ikdienā pārsvarā uzturies ar gaisa kondicionieri aprīkotās telpās. Cenšoties sevi sasildīt, organisms tērē vairāk enerģijas, tā rosinot apetīti.

Lai no tā izvairītos, kondicioniera ieslēgšanas vietā atver logu – nereti svaigs gaiss ir krietni patīkamāks, turklāt tā ļaus tev ietaupīt arī līdzekļus.

Medikamenti

Atsevišķi medikamenti, īpaši antidepresanti, veicina apetīti. Protams, to iedarbība ir atkarīga no katra zāļu lietotāja individuāli, tomēr ņem vērā, ka to lietošanas riski saistās arī ar svara pieaugumu.

Lai izvairītos no nevajadzīgas lieko kilogramu rašanās, uzzini visu par tev izrakstīto zāļu blakusparādībām un iespējām tās aizstāt ar medikamentiem, kas ir figūrai draudzīgāki.

Uztura bagātinātāji

Līdzīgi medikamentiem, arī dažādi uztura bagātinātāji var saturēt vielas, kas rosina apetīti. Ja esi uzsākusi jaunu uztura bagātinātāju vai vitamīnu lietošanu, vēro, kā tie ietekmē tavu ēstgribu!

Fiziskās aktivitātes

Nav noslēpums, ka fizisko aktivitāšu intensitātes un veida maiņa laiku pa laikam ir pat ieteicama, tomēr, ķermenim pielāgojoties jaunajai slodzei, mainīsies arī tava apetīte. Visticamāk, ēstgriba palielināsies, tāpēc izvēlies produktus, kas sāta sajūtai ļaus saglabāties ilgāk, nodrošinot arī ķermeni ar tam nepieciešamo enerģiju!