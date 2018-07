Es negribu, bet nodarbojos ar seksu, lai..

Ir daudz iemeslu, lai bez īpašas vēlmes nodarbotos ar seksu. Psihoterapeite Brigite Martela (Parīzes Geštalta skolas direktoru padomes locekle, bestellera “Seksualitāte, mīlestība un geštalts” autore) pētīja tos un nonāca pie cerīga secinājuma, ka pat apšaubāmi motīvi neizslēdz patīkamus pārsteigumus.

… salīgtu mieru gultā

Dažreiz seksa motīvs ir bailes palikt konflikta attiecībās ar partneri. Mēs cenšamies atrast tuvību, kurai nav vajadzīgi vārdi, pierādīt sev, ka nav noticis nekas nelabojams.

Agresivitāte, kas atbrīvojas strīda gaitā, turpina pārī cirkulēt un var transformēties par seksuālo enerģiju. Sajūta, ka mēs zaudēsim partneri, var būt stimulējoša. Tāda salabšana nav problēma, ja vien, protams, tas nenotiek pārāk bieži.

Tomēr, ja šo bezvārdu konfliktu risināšanas metodi izmantosim pārāk bieži, pastāv risks, ka pāris dzīvos slēptas agresivitātes atmosfērā un tā pakāpeniski saindēs attiecības. Galu galā tas var pāraugt lielā un nekontrolējamā strīdā. Ideālā gadījumā, pirms jūs salabstat uz spilvena, nevajadzētu pažēlot savu laiku un izteikt pārmetumus otram mierīgā formā. Tā, lai katrs varētu dziedināt brūces, kas radītas viņa pašapziņai.

Tāda agresivitātes izpausme var kļūt par reālu seksuālo attiecību dopingu.

… sagādātu baudu partnerim

Ja sekss būtu tikai tad, kad tāda vēlme radusies vienlaicīgi abiem partneriem, seksuālo kontaktu skaitu gadā varētu saskaitīt uz pirkstiem. Nav nekas nosodāms sagādāt prieku otram, kad pašam seksu ne sevišķi gribas. Ar nosacījumu, ka divu savienība nav balstīta uz spēku un pakļaušanos.

Kad motīvs “darīt otram patīkami” kļūst par galveno seksuālo attiecību virzītājspēku, tās pārvēršas par sāpīgu, bet ērtu upuri, jo ļauj apiet jautājumu par vēlmes trūkumu.

Pret tādu motīvu jāizturas piesardzīgi, ja to diktē slēpts naidīgums. Tāda “dāvana” ir līdzīga “ubaga dāvanai”, un partneris nonāk pazemīga lūdzēja lomā. Sniegt baudu otram ir lietderīgi tad, ja paši no tā gūstam baudu. Turklāt mūsu vēlme tiek stimulēta ar iekāri, kuru pret mums jūt otrs.

… atbrīvotos no vainas sajūtas pēc krāpšanas

Šajā klasiskajā versijā, kas raksturīga gan vīriešiem, gan sievietēm, pastāv centieni samazināt notikušā nozīmīgumu un atgriezties pie parastās notikumu gaitas. Pie viena pierādīt sev, ka nodevība nebija “īsta”, jo mums ir pievilcīgs mūsu pastāvīgais partneris.

Kad atgriežas bauda no tuvības ar partneri, vainas apziņa pazūd. Turklāt iekāre bieži “barojas” no apziņas par aizlieguma pārkāpšanu, kas palielina asumu attiecībās, un nodevība kļūst par vienu no seksuālās dzīves sastāvdaļām.

Ja savienība balstās uz partneru savstarpējo uzticību, vainas izjūta var pārmākt iekāri, ko rada nodevība. Ja sekss ar pastāvīgo partneris kļūst par narcistisku vajadzību būt “uzdevumu augstumos“, bet motivācija ir pienākuma apziņa, tad agrāk vai vēlāk pārim radīsies problēmas ar iekāri.

… noturētu, piesaistītu viņu

Šo centienu iemesls ir bailes, kas biežāk sastopamas sievietēm. Par to, cik tas ir plaši izplatīts, liecina grāmatu par tūkstoš un vienu erotisku veidu, kā noturēt vīrieti, panākumi. Ja būtu pietiekami pārzināt visas Kāmasūtras pozas, lai uz visiem laikiem izslēgtu domas par nodevību, tad tā atrastos katrā ģimenē goda vietā.

Bet, kā mēs zinām, spēcīgākais afrodiziaks ir iekāre. Brīvs, kaprīzs, nenotverams – tas ir tik trausls un tāpēc tik dārgs. Dzimumattiecību kvalitāti nenosaka kvantitatīvie rādītāji. Sekss divas reizes dienā negarantē seksuālo baidu vai pat partnera uzticību.

Šajā uzspēlētajā kaislībā viņa zemapziņa uztvers baiļu un nepārliecinātības signālus – un tie tiešām nogalina iekāri. Nevajag arī aizmirst: atdodoties, lai noturētu, var pazaudēt pats sevi..

… vienkārši atslābinātos

Sekss ir arī viens no veidiem, kā mazināt spriedzi. Mēs piedzīvojam baudu daudzos veidos, pateicoties endorfīniem – hormoniem, kas izraisa eiforiju. Vairumā gadījumu orgasms rada viegluma un iztukšotības sajūtu. Problēmas var rasties tad, ja partneris jūt, ka otrs izmanto viņa ķermeni tikai savam apmierinājumam. Jutekliskā satuvināšanās, masāža, glāsti, pat gulēšana kopā – tas viss sniedz iespēju darīt otram patīkamu, turklāt neizturoties pret partneri kā objektu. Iett tālāk vai nē, katram jāizlemj pašam.

