Vendelis: Pateicoties speķim un taukiem, tiku vaļā no pēdējiem liekajiem kilogramiem

Kaspars Vendelis. Foto - Matīss Markovskis

Par tā dēvētajiem biohakeriem ir arvien lielāka interese arī Latvijā. Pavasarī Rīgā noritēja pirmā starptautiskā konference, kas pulcēja biohakinga entuziastus. Starp viņiem arī biohakeris Kaspars Vendelis, kura blogam jeb tīmekļa žurnālam kasparsvendelis.com ir daudz sekotāju un lasītāju.

Kaspars ar prieku dalās paša izmēģinātās dzīves gudrībās. Šoreiz, kā viņš mainīja ēšanas paradumus un kāds bija rezultāts.

Ēšana ir ne tikai atsevišķa rakstiņa, bet visas dzīves vērts temats. Šķiet, cilvēce nekad agrāk nav centusies ēst tik veselīgi un nav tik daudz sportojusi, bet, par spīti tam visam, esam slimāki, resnāki un neapmierinātāki nekā jebkad senāk. Iekams cilvēki sāka ēst tā, kā to nosaka uztura piramīda, tādas parādības kā aptaukošanās, II tipa cukura diabēts un smadzeņu deģeneratīvās slimības nebija sasniegušas pašreizējos apmērus.

Domājot par to visu, pārskatīju savu uzturu un šo to pamainīju. Kad tā mielojos, ātri vien pamanīju, ka svars pats iet nost.

Es ievēroju tā dēvēto low carb, high fat jeb ēšanas principu daudz tauku un maz ogļhidrātu. Uzsveru – tā nav diēta, bet ēšanas princips. Turklāt maksimāli izslēdzu ogļhidrātus jeb cukuru, miltus, graudaugus un līdzīgus produktus. Nevajadzētu arī pārāk aizrauties ar augļiem, jo tie satur daudz cukura.

Lielu nozīmi atvēlu taukiem. Viss treknais pastiprina garšu, sniedz baudījumu. Ne velti franči tradicionāli lieto daudz sviesta. Visi produkti, ko izmantoju, ir bagāti ar mononepiesātinātajiem un arī piesātinātajiem taukiem.

Lūk, produkti, ko ēdu pamatā, un tie visi garšo superlabi:

* gaļa (pēc iespējas treknāks cauraudzītis, krūtiņa, ribiņas)

* olas

* avokado

* rieksti

* sviests

* kokosriekstu eļļa

* pīļu tauki (ak Dievs, cik garšīgs produkts, diemžēl padārgs)

* olīveļļa.

Šo ēšanas principu sāku ievērot pirms trim vai četriem gadiem. Esmu diezgan priecīgs par rezultātu – gan attiecībā uz ķermeņa, gan prāta un smadzeņu labsajūtu un emocionālo stāvokli. Beidzot dabūju nost 7–8 liekos kilogramus, ko ļoti ilgi nevarēju, lai cik būtu trenējies, skrējis un pat gatavojies maratoniem. Svaru nomet nevis treniņā, bet virtuvē!

Taču, lai sasniegtu vēlamo dzīves kvalitāti, nākas kaut ko ziedot. Man tas prasīja spēku pārvarēt sevi un atteikties no dažiem iecienītiem ēdieniem. Taču tā ir vienīgā sliktā ziņa. Turpat līdzās ir labā – atkarība no konkrēta ēdiena ātri pāriet. Piemēram, viena no grūtākajām lietām man šķita atteikšanās no maizes un alus. Biju superliels abu fans. Taču pēc 5–7 dienām tos vairs neprasījās. Ja šīs lomkas iztur, pārējais šķiet pupumizas.

Pavisam nesen bijām ceļojumā pa Latgali. Lielākajai daļai cilvēku ir problēmas ar sevis disciplinēšanu ceļojumā, šo to apēd par daudz, un – svars klāt. Tas rada papildu stresu nākamajās nedēļās pēc atvaļinājuma. Tāpat jau ir nepatīkami pārslēgties darba režīmā, bet negatīvās sajūtas vēl pastiprina apziņa, ka uzaudzis svars.

Es atvaļinājuma laikā arī pieaudzēju klāt kādus divus kilogramus, taču biju mierīgs. Manu mieru uzturēja vienkāršas zināšanas par to, kas darāms, lai atgrieztos atpakaļ vēlamajā svarā.

Izmantoju pārtraukto gavēšanu divas reizes nedēļā, kā arī vismaz vienu nedēļu strikti neēdu ogļhidrātus. Kartupeļi, rīsi un tamlīdzīgi ogļhidrāti lai atpūšas!

Baudīju sviestā ceptu lapu kāpostu, daudz kotlešu ar vismaz 50% speķa, ziedkāpostus ar olu, avokado, romiešu salātus ar olīveļļu, tomātu un siera salātus ar olīveļļu. Kafiju ar sviestu arī lietoju katru dienu, izņemot pārtrauktās gavēšanas dienas.

Raksts no žurnāla “36,6C” speciālizlaiduma “Gudras tievēšanas ceļvedis”

