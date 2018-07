Pētījums: vēzi izraisa sauļošanās aizsargkrēmi, nevis saule. Komentē ārste

Foto - POINTSTUDIO/SHUTTERSTOCK

Saules aizsargkrēma lietošana ir drīzāk bīstama nekā aizsargājoša, atsaucoties uz jauna pētījuma datiem, vēsta vietne “woked.co”. Publicējam šīs vietnes rakstu un pievienojam situācijas komentāru no estētiskās medicīnas un lāzerkosmetoloģijas klīnikas “Panacea Pro” vadītājas – ārstes Ludmilas Stavro-Freibergas.

Saules aizsargkrēms izraisot vēzi

Tavas vasaras brīvdienas, iespējams, vēl nav pienākušas, taču nekad nav par agru sākt domāt par ādas aizsardzību.

Kaut gan mums patiešām ir nepieciešama aizsardzība, lai novērstu saules apdegumus, pilnībā izslēgt saules iedarbību arī nav vēlams.

Saule, kas ir bagāts D vitamīna avots, sniedz dažādus ieguvumus veselībai, un, lai cik neticami tas liktos, palīdz vēža profilaksē, raksta woked.co.

Mums ir mācīts baidīties no saules.

Tādēļ pieaugušie un bērni “peldas” toksiskā, hormonu darbību traucējošā ķīmisko vielu vannā.

Zinātne jau sen ir atklājusi, ka tas, ko mēs uzklājam uz ādas, nonāk mūsu organismā, un tas notiek strauji.

Daudzos pētījumos visā pasaulē ir analizēta saules aizsargkrēma iedarbība, izvērtējot tā aktīvās sastāvdaļas un to, kā tas iekļūst ādā pēc uzklāšanas.

Kanādas Manitobas Universitātes Farmācijas fakultātē veikts pētījums, kura mērķis bija izstrādāt metodi tipisku saules aizsargkrēmu novērtēšanai.

Rezultāti parādīja, ka visi sauļošanās aizsargkrēmi dziļi iesūcas ādā, kas nozīmē, ka visas šīs ķīmiskās vielas nokļūst vairākos organisma audos.

No otras puses, pētījumā, kas publicēts izdevumā “Environmental Health Perspectives”, konstatēts, ka ievērojami samazinājās hormonu darbībai kaitējošās ķīmiskās vielas, kuras bieži atklātas ādas kopšanas līdzekļos pēc tam, kad cilvēki tos nomainīja pret “tīrākiem” produktiem.

Šīs ķīmiskās vielas sastāv no oksibenzona, triklozāna, parabēniem, ftalātiem un citiem.

Visas šīs sastāvdaļas tika atklātas populārākajos saules aizsarglīdzekļos.

Tātad nākamais jautājums ir – vai būtu jāraizējas par sastāvdaļām, kuras tiek izmantotas sauļošanās aizsargkrēmos un iekļūst mūsu asinsritē?

Zinātniskajos pētījumos, ko mums sniedz kompānijas, kas gūst labumu no sauļošanās līdzekļu pārdošanas, norāda, ka bažām nav pamata.

Tomēr mēs jau esam sapratuši, cik “uzticama” ir šāda korporāciju finansēta “zinātne”.

Piemēram, pirms neilga laika kompānija “Johnson & Johnson” tika nosodīta par vēzi izraisošu talka pulvera laišanu tirgū.

Šajā saistībā der izlasīt laikraksta “Huffington Post” publikāciju ar nosaukumu “Atvainojiet, kamēr es turpinu gremdēt savu bērnu šajā toksiskajā nāves krēmā”. (“Excuse Me While I Lather My Child In This Toxic Death Cream.”)

Tajā māmiņa Sāra Kaliesa stāsta, cik nogurusi viņa ir, cenšoties sniegt saviem bērniem labāko mūsdienu pasaulē, kad viss visapkārt, šķiet, mūs nogalina.

Par ikvienu pirkumu, kuru viņa veic bērniem, zinātne, no vienas puses, vēsta, ka tas ir lielisks, bet, no otras puses, ka tas ir kaitīgs.

Tādējādi viņa izgaismo, cik maldinošs var būt patēriņa tirgus.

Pār mums gāžas nebeidzama informācijas plūsma par visdažādākajiem tematiem, kas var būt atšķirīga atkarībā no avota, tādēļ izdarīt pat visvienkāršākās izvēles, neapšaubot sevi, kļūst sarežģīti.

Mēs zinām, ka daudzas ķīmiskās vielas, kas atrodamas saules aizsargkrēmos, ir indīgas, un mēs zinām, ka mūsu āda uzsūc to, ar ko mēs to ieziežam.

Zemāk ir minēti daži šo ķīmisko vielu piemēri:

Oksibenzons

Patiesībā tā varētu būt visproblemātiskākā sastāvdaļa, kas atklāta lielākajā daļā populāru sauļošanās aizsargkrēmu.

Tiek uzskatīts, ka oksibenzons, kuru izmanto, jo tas veiksmīgi uztver ultravioletos starus, vienlaikus izraisa hormonālus traucējumus un šūnu bojājumus, kas var veicināt vēzi.

“The Environmental Working Group”, kas organizē drošas sauļošanās kampaņu, norāda”:

Ķīmiskā viela oksibenzons iesūcas ādā, iekļūst asinsritē un imitē estrogēnu organismā.

Tas var aktivizēt alerģiskas reakcijas.

Dati ir provizoriski, tomēr pētījumi patiešām ir izgaismojuši saikni starp lielāku oksibenzona koncentrāciju un kaitējumu veselībai.

Vienā no pētījumiem atklāta saistīta starp oksibenzonu un endometriozi vecākām sievietēm; citā konstatēts, ka sievietēm ar lielāku oksibenzona koncentrāciju visā grūtniecības laikā dzima meitas ar mazāku svaru.

Ir daudz citu pētījumu par šo ķīmisko vielu.

Piemēram, pētījums, ko veica Getingenas universitātes Klīniskās un eksperimentālās endokrinoloģijas departaments konstatēja regulāru oksibenzona klātbūtni enodokrīno (hormonu) traucējumu laikā.

Cīrihes universitātes farmakoloģijas un toksikoloģijas institūta pētījums atklāja, ka oksibenzons var arī simulēt estrogēna ietekmi organismā un veicināt vēža šūnu augšanu.

Daudzos pētījumos, ko īstenojis “Queensland Cancer Fund Laboratories” Kvīnslendas Medicīnas pētījumu institūtā Austrālijā, tika veikts pētījums par saules aizsarglīdzekļu sistēmiskās absorbcijas nozīmīgumu.

Pētnieki atklāja, ka oksibenzons kavē šūnu augšanu, DNS sintēzi un palēnina cikla attīstību pirmajā no četriem šūnu cikla posmiem.

Viņi konstatēja, ka sauļošanās aizsargmehānisms izraisa mitohondriju spriedzi un maina medikamentu uzsūkšanos konkrētās šūnās.

Pētījums, kas publicēts Japānas Nacionālā Veselības zinātņu institūta veselības zinātnes žurnālā, aplūkoti kopumā 11 UV stabilizatoru, kurus pārtikas iepakojumos izmanto kā plastmasas sastāvdaļas.

Pētnieki atklāja, ka daži UV stabilizatori saules aizsargproduktos ir estrogēni MCF-7 krūts vēža šūnu testā un nenobriedušu žurku uterotrofiskajos izmeklējumos.

Retinila palmitāts

Pētījums, ko veica ASV valdības zinātnieki, liecina, ka retinilpalmitāts, A tipa vitamīns, var paātrināt ādas audzēju un čūlas attīstību, ja saules aizsargkrēms tiek lietots uz ādas saules starojuma laikā.

Pētījums rāda, ka saules aizsarglīdzekļi patiesībā var palielināt ļaundabīgo šūnu augšanas ātrumu un izraisīt ādas vēzi, jo tie sastāv no A vitamīna un tā atvasinājumiem, retinilpalmitāta un retinola.

Aromāti

Aromāts var attiekties uz daudzām kaitīgām, hormonu darbību traucējošām ķīmiskajām vielām, par kurām minējām iepriekš, piemēram, parabēniem, ftalātiem un mākslīgajiem muskusiem.

Saules iedarbība var pasargāt tevi no vēža

Tomēr saule nav tik slikta, kā tiek apgalvots.

Kompānijas satrauc ienākumi, nevis cilvēki, tāpēc tās pauž, ka tieša saules iedarbība var izraisīt vēzi, lai panāktu, ka mēs iegādājamies saules aizsargkrēmus.

Taču dažos pētījumos ir atklāts, ka zināms tiešs saules iedarbības daudzums var mūs aizsargāt pret ādas vēzi.

Kā tu, jau, domājams, esi sapratis, cilvēkiem ir nepieciešama tieša saules iedarbība, lai saņemtu D vitamīnu.

Saules apdegumi patiešām ir problēma, un daudzi pētījumi saista saules apdegumus ar ļaundabīgiem audzējiem.

Tomēr, pateicoties plašam faktoru klāstam, piemēram, kultūras izmaiņām un mārketinga kampaņām, mūsu āda ir kļuvusi mazāk izturīga pret tiešu saules iedarbību.

Ja tu pavadi ievērojamu daļu sava laika saulē, tava āda pielāgojas, lai izveidotu dabisko pretestību.

Cilvēka organismam ir izveidojusies dabiska vajadzība pēc saules gaismas, taču saules stari mums kļuvuši arī kaitīgi.

Pastāv alternatīvas, lai aizsargātu sevi no saules apdegumiem.

Tu vari iegādāties dabīgus saules aizsarglīdzekļus, kas nesatur kaitīgas ķīmiskās vielas.

Šajā informētības laikmetā ir svarīgi akli neuzticēties slavenu zīmolu reklāmām.

Tikai 10% no visiem vēža gadījumiem tiek saistīti ar visu veidu starojumu, un UV ir neliela tā daļa.

Kad mēs domājam par ādas vēzi, mēs uzreiz vēlamies vainot sauli, taču kādi ir citi ādas vēža cēloņi?

Arsēns, kas atklāts vairākās lietās, ko mēs patērējam vai apstrādājam, pesticīdi un ādas izstrādājumu konservanti – tie visi ir iemesls bažām.

Saules aizsarglīdzekļi būtiski vairo toksiskās vielas organismā, kas tos uzsūc pāris sekunžu laikā.

Vai ir triviāli zināt, ko tu uzņem savā organismā?

Mēs tagad dzīvojam kultūrā, kurā baidāmies no saules, kas ir ironiski, ņemot vērā, ka tā ir radījusi dzīvību uz Zemes.

Ir svarīgi paturēt prātā, ka bailes galu galā manifestējas kā realitāte.

Saule sniedz būtiskus labumus veselībai, tāpēc dabīgu saules aizsarglīdzekļu lietošana nodrošinās, ka tu saņem šos labumus, vienlaikus pasargājot sevi un savu ādu.

Iegādājoties saules aizsarglīdzekļus, uzmanīgi izlasi informāciju uz etiķetes, lai nenopirktu produktu, kas satur kaitīgas ķimikālijas.

Iespējams, ka dabīgus saules aizsarglīdzekļus būs grūti atrast, taču parasti pietiek ar ceļojumu uz dabas produktu veikalu.

Mēģini uziet saules aizsargkrēmus, kas satur cinku un titānu augstāk minēto sastāvdaļu vietā.

Atceries, ka labākā aizsardzība pret sauli ir ēna un apģērbs.

Nav nepieciešams lietot saules aizsarglīdzekļus, vienmēr, kad nokļūsti saulē.

Saules aizsargkrēms neļauj ķermenim uzņemt D vitamīnu no saules.

Tātad – ja tu plāno atrasties ārā neilgu laiku, neizmanto saules aizsarglīdzekli un pabaro savu ķermeni ar vitamīnu D, lai saglabātu to veselīgu.

Atklāts, ka kokosriekstu eļļa nodrošina saules aizsargfaktoru SPF aptuveni 8 līmenī.

Šī informācija liecina – lai arī šī aizsardzība ir zema, tā palīdz.

Ja tu izmantosi kokosriekstu eļļu, tā ne tikai aizsargās pret sauli, bet arī mitrinās ādu, padarot to mazāk jūtīgu pret apdegumiem.

Lai aizsargātos pret sauli, tu vari arī mēģināt apvienot dabīgos sauļošanās līdzekļus ar kokosriekstu eļļu.

Sākot savu dienu saulē, izmanto dabīgu sauļošanās aizsargkrēmu un pēc dažām stundām ieziedies ar kokosriekstu eļļu, lai papildinātu dabīgo sauļošanās līdzekli un mitrinātu ādu.

Vai tu esi mēģinājis izmantot kokosriekstu eļļu kā saules aizsarglīdzekli?

Vai arī tu lieto citus dabīgos produktus?

Padalies savā pieredzē ar citiem!

Šeit ir īss, noderīgs videoklips ar plašāku informāciju un papildu alternatīvām.

TOP 10 dabīgās eļļas, kuras var izmantot kā saules aizsarglīdzekli

Turklāt tās mitrina un baro ādu, kas ļauj tai izskatīties veselīgai, tvirtai un jauneklīgai. Eļļas var izmantot arī matiem, kas pasargā tos no saules kaitīgās ietekmes.

1. Burkānu sēklu eļļa. SPF aizsardzība sasniedz 40

2. Aveņu sēklu eļļa. SPF aizsardzība sasniedz 30

3. Kviešu dīgstu eļļa. SPF aizsardzība sasniedz 20

4. Avokado eļļa. SPF aizsardzība sasniedz 15

5. Sojas pupiņu eļļa. SPF aizsardzība sasniedz 10

6. Kokosriekstu eļļa. SPF aizsardzība sasniedz 8

7. Olīveļļa. SPF aizsardzība sasniedz 8

8. Makadāmijas riekstu eļļa. SPF aizsardzība sasniedz 6

9. Mandeļu eļļa. SPF aizsardzība sasniedz 5

10. Džodžobas eļļa. SPF aizsardzība sasniedz 4

Ārstes komentārs rakstam

Estētiskās medicīnas un lāzerkosmetoloģijas klīnikas Panacea Pro vadītāja – ārste Ludmila Stavro-Freiberga.

Tikko saules aizsargkrēmos tiek izmantota fiziskā aizsardzība, šie krēmi pārsvarā ir ar biezāku konsistenci, aizsardzība rodas, uzreiz tos uzklājot uz ādas. Šāds krēms ir saules atstarojoša barjera. Toties acīmredzams ir necaurspīdīgais baltais krēma slānis, kas ne tikai daudziem nešķiet pievilcīgs, bet arī rada uz ādas neelpojošu plēves efektu. Āda, kas pārklāta ar šādu fiziskās aizsardzības krēmu, sūt. Līdz ar to daudziem cilvēkiem šāda tipa krēmus nepatīk lietot aizsardzībai pret sauli.

Krēmi ar ķīmisko vielu aizsardzību saules starus pārstrādā un neitralizē. Ja arī pētījumos minētas kādas vielas, kas ir kaitīgas, tad jāatceras, ka tās kļūst kaitīgas, ja pārsniedz konkrētu apjomu. Jāšaubās, vai kāds saules aizsardzības krēmu ražotājs apzināti pārsniegtu noteiktās normas. Cita lieta, ka, lai nodrošinātu SPF aizsardzību virs 20-30, būtu jāizmanto vairākas ķīmiskās aizsardzības sastāvdaļas vienlaicīgi.

Tie krēmiem, kuriem SPF ir ļoti liels, piemēram, 30 vai pat 50, tiek izmantotas intensīvākas ķīmisko vielu kombinācijas, toksiskas, ādai pietiekami agresīvas vielas, un ar to lietošanu vajadzētu būt uzmanīgākiem. Atzinumi par katras ķīmiskās vielas iedarbību tās maksimālajā koncentrācijā ir ticami, bet neesmu redzējusi respektējamus pētījumus par šo ķīmisko vielu kombinācijām – kā tad krēmi ietekmē, ja vienā ir savienotas vairākas vielu kombinācijas un katra savā maksimālajā koncentrācijā!?

Krēmiem, kuriem ir paredzēta ķīmiskā aizsardzība, ir vajadzīgs zināms to iedarbības laiks, jo aizsardzības procesi sākas vēlāk – 20 minūtes pēc uzklāšanas. Tātad aizsargkrēms pret sauli jāsasmērē ātrāk, pirms sāk sauļoties. Tāpat tas jāatjauno, ja iet peldēties, noslauka ūdeni, sviedrus, vairākkārt tiek mainītas gulēšanas pozas utt. – līdzeklis nedarbojas, un saules kaitīgajai iedarbībai ir brīva vaļa. Savukārt tie, kuri šādas nevērības dēļ tomēr cieš no saules kaitīgās iedarbības, bieži vien uzskata, ka ļaunuma sakne ir tieši saules aizsargkrēmos, nevis saulē, kurai neapzināti ļaujas. Tātad maldīgs ir uzskats, ka pietiek vienreiz uzklāt aizsargkrēmu un var gulēt visu dienu saulē. Jārēķinās, ka saules aizsargkrēms oksidējas, tā sastāvā notiek pārmaiņas. Vismaz ik pēc divām stundām saules aizsargkrēmu vajadzētu uzklāt no jauna, jo tas nav paredzēts ilgākai iedarbībai. Kļūdaini ir tas, ka cilvēki, kuri lieto aizsargkrēmus pret sauli, uzskata, ka viņi ir 100% pasargāti no saules iedarbības un vārda tiešajā nozīmē stundām ilgi cepas saulē.

Manuprāt, labākā aizsardzība pret sauli ir atrašanās ēnā un apģērbs, nevis aizsargkrēmu pret sauli lietošana. Īpaši tas attiecas uz maziem bērniem, lai viņus pasargātu no saules kaitīgās ietekmes.

Atsevišķas dabīgās augu eļļas varētu nodrošināt SPF faktoru aptuveni 4-5 apmērā vai pat mazāk, bet ar dabīgajām eļļām vien sasniegt 30-40 SPF faktoru ir nereāli. Dabīgās eļļas klājums uz ādas nespēj pietiekami filtrēt ultravioletos starus, kuru dziļākā iedarbība ādā ir tik kaitīga. Tāpat maldīgi uzskatīt, ja eļļā ir vitamīns E, tad tas jau darbojas kā ultravioleto staru filtrs – tas tā nav.

Izmantots raksts: woked.co