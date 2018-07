Tūlīt sākšu kliegt! Diānas Zandes pieredze, pārvarot stresu

Foto - LETA. Psiholoģe Diāna Zande piedalās diskusijā "Mīti par dzemdībām", kuras laikā tiek nosaukta titula "Gada vecmāte 2016" ieguvēja.

Dzīvojam stresa pilnā laikā. Kā tikt galā situācijās, kad tā ir par daudz? Lūk, psihoterapeites Diānas Zandes personiskā pieredze:

Mana pieredze ar stresa uzveikšanu ir no reizes, kad bija jāaizstāv disertācija. Man dota pusstunda laika, priekšā ir taimeris, man jāiekļaujas laikā, jāpasaka viss, turklāt vēl tā, lai visi visu saprot. Man ir ārkārtīgs uztraukums! Pirms tam izlēkājos, visu izdaru. Sāku runāt. Viss ir tīri okei, pagājušas aptuveni 15 minūtes, kad pēkšņi man galvā ir doma: tūlīt sākšu kliegt. Kliegšu, kliegšu, kliegšu! Bet es noķeru šo domu – ahā, uztraukums ir klāt! Ievelku elpu un runāju tālāk. Trakā domiņa gāja cauri galvai, bet es to pieņēmu – jā, es esmu tik uztraukusies, tāpēc spēju sakoncentrēties. Tātad ir svarīgi pieņemt to, ka šādā brīdī galvā var notikt visādi brīnumi, bet tās ir tikai domas, tikai tēli. Tā nav realitāte. Vai tas notiek, ka es kliedzu? Nē! Tad kāpēc man uz to reaģēt?

Mana pirmā profesija ir aktrise. Atceros to šausmīgo lampu drudzi pirms pirmizrādēm! Katram aktierim ir sava metode, kā ar to tikt galā: kāds nolien vienatnē, cits, tieši otrādi, visu dienu pirms izrādes piepilda ar dažādiem darbiem. Es ikreiz gāju uz vienu noteiktu kafejnīcu un ēdu viņu pašgatavoto dzērveņu saldējumu. Tā lēni, lēni. Tas bija šīs trakās dienas prieks, ko sev uzdāvināju.

