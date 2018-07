13. un 14. jūlijā varēs mainīt un ziedot iela izmēra apavus

Publicitātes foto

Lielo izmēru apavu veikals Apavi 40+ jau vienpadsmito reizi 13. un 14. jūlijā rīkos lielo izmēru apavu maiņas/ziedošanas dienas. No vienas puses tā ir iespēja atbrīvot skapjus no jau apnikušām vai kādu iemeslu dēļ vairs nederīgām kurpēm, bet no otras puses tā ir iespēja tās saņemt kādam, kuram nav šobrīd iespējas tās iegādāties.

Tāpat kā iepriekšējās reizēs, Apavi 40+ aicina ikvienu interesentu izskatīt savus apavu plauktus un rast iespēju ziedot mazlietotus vai jaunus liela izmēra apavus (sieviešu apavi sākot no 40. izmēra, bet vīriešu apavi sākot no 46. izmēra) līdzcilvēkiem, kuriem, iespējams, nav pietiekamu līdzekļu to iegādei. Labdarības pasākuma ietvaros ikkatram būs iespēja gan ziedot liela izmēra apavus, gan apmainīt pret jau atnestajiem, gan arī tos saņemt par brīvu.

Labdarības pasākums “11. liela izmēra apavu maiņas un ziedošanas dienas” norisināsies 2018. gada 13. un 14. jūlijā lielo izmēru apavu veikalā Apavi 40+, kas atrodas Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 38 (ieeja no Ģertrūdes ielas) 13. jūlijā 10.00 – 19.00, 14. jūlijā 10.00-16.00.

Visi apavi, kuriem nebūs atradušies jauni īpašnieki, tiks nodoti biedrībai “Labdarības lapa”.

Apavi 40+ maiņas/ziedošanas dienu rīkošanu uzsāka jau 2011. gadā un tās ir guvušas lielu cilvēku atsaucību. Līdz šim jau notikušajās desmit maiņas/ziedošanas akcijās kopumā tika ziedoti 1351 apavu pāri, no tiem jauni īpašnieki atradās 926 pāriem, bet 425 pāri tika ziedoti labdarībai- veikalam Otrā elpa, Ziedot.lv labdarības mājai, lielo ģimeņu centram “Ģimenes atbalsts” un biedrībai “Labdarības lapa”.

Aicinām taupīt resursus un nekrāt liekas mantas, kas varētu būt noderīgas kādam citam.

Ziedot apavus varēs jau iepriekš, ikkatrs liela izmēra apavu ziedotājs saņems atlaižu kuponu jaunu apavu iegādei mūsu apavu veikalā. Lūdzu, pirms ziedošanas apavus notīrīt un izvērtēt vai tie vēl ir valkājami.