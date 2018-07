Nevarīgs un viņai mūžam uzticīgs – kā laikus atkodēt “memmes dēliņu”

Foto - DEAN DROBOT/SHUTTERSTOCK

Labas attiecības ar vecākiem un cieņa pret viņiem ļoti bieži liek potenciālajam partnerim izskatīties tīkamākam. Tomēr pārāk mīļas attiecības ar mammu var būt arī trauksmes signāls tam, ka vīrietis nav spējīgs pārraut nabassaiti un ir īsts “memmītis”. Lai pēc tam nenāktos sadzīvot ne vien ar mīļotā, bet arī viņa mammas niķiem un stiķiem, ir svarīgi jau laikus saprast, vai vīrietis nav “memmes dēliņš”.

Romantiskās attiecības noteikti cietīs, ja partneris pārāk paļaujas uz savas mammas viedokli pilnīgi visos jautājumos, “Psychology Today” skaidro psihologs Sets Meijers. Agrāk vai vēlāk viņa kļūs par daļu no attiecībām un būs arī iemesls saspīlējumam un strīdiem. Ja attiecību sākumā pamani, ka vīrieša attiecības ar māti ir pārāk ciešas, ņem vērā, ka nākotnē, visticamāk, cietīs laulība, jo dēla un mātes saikne parasti ir ļoti spēcīga.

Ja esi nesen ar kādu sākusi tikties, un tev ir aizdomas, ka viņa attiecības ar mammu varētu būt pārāk ciešas, iepazīsties ar pazīmēm, kas liecina par to, ka vīrietis ir “memmītis”, kas apkopotas, iedvesmojoties no “Cosmopolitan.com”, “Psychologu Today” un “Ellite Daily”.

Mammu kritizēt nedrīkst

Tu par vīrieša mammu nedrīksti sacīt pilnīgi neko, kas ir kaut vai nedaudz negatīvs. Viņa visu dara pareizi, un viņai vienmēr ir taisnība. Ja vīrietis ir “memmītis”, šis ir ļoti spilgts signāls. Nemēģini strīdēties ar vīrieša māti, viņš vienmēr būs viņas pusē, un tu būsi tā sliktā, kas nespēj ieklausīties viņas viedoklī, nenovērtē atbalstu, rūpes un viņas klātbūtni. Pat, ja mamma sacīs, ka zeme ir apaļa, dēls aizstāvēs viņas viedokli un neļaus tev to apstrīdēt.

Ne attiecību sākumā, ne arī vēlāk tu nedrīkstēsi atļauties neticēt vīrieša mammai un viņu kritizēt. Nekādu joku par viņas uzskatiem, darbībām, dīvainībām. Ja kādreiz pajokosi, viņš to nekad neaizmirsīs un turēs ļaunu prātu vēl ilgi, ilgi. Labākā taktika ir paklusēt un neiesaistīties diskusijās par viņa mammu, ja vien nevēlies pateikt, ka viņa ir lieliska, talantīga, gudra, mīļa un nekad, nekad nekļūdās.

Mamma visu zina labāk un ir padomdevēja ikvienā jautājumā

Mamma zina visu labāk – tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc viņu nedrīkst kritizēt. Tā ir īsta “memmīša” nostāja. Nevari atcerēties, kā pareizi pagatavot suši? Tu vēl nebūsi paspējusi atvērt interneta meklētāju, kad viņš jau būs piezvanījis mammai, lai noklausītos vislabākās un precīzākās instrukcijas. Neviena pavārgrāmata nav tik laba, kā viņa mammas zināšanas.

Šāda pieeja attiecas ne tikai uz gatavošanu, bet uz pilnīgi visām dzīves jomām. “Memmes dēliņš” par jebkuru lēmumu konsultēsies ar mammu, nevis ar savu partneri. Plānojat kļūt par vecākiem un neesat vēl izlēmuši, kā iekārtot bērnistabu? Nebrīnies, ja viņam arī šajā jautājumā mammas viedoklis šķitīs svarīgāks. Turklāt paturi prātā, ka mammai vienmēr tiks dota iespēja sacīt pēdējo vārdu.

Ja pamani, ka vīrietis nespēj pieņemt lēmumu, nekonsultējoties ar mammu, visticamāk, viņš ir “memmītis”.

Viņš nav līdz galam pastāvīgs, iespējams, dzīvo kopā ar mammu

Ja mamma visu dzīvi viņu ir aprūpējusi, vīrietis, visticamāk, nebūs pastāvīgs. Ļoti bieži nevar paveikt elementāras lietas, daudz čīkst un gaida, ka viņu kāds apdancos un lutinās. Īpaši nevarīgs var kļūt mammas klātbūtnē. Viņam tiek uzlikts ēdiens, izmazgātas drēbes, iedots padzerties, iztīrīta māja, saklāta gulta. Ja vīrietis, sākot dzīvot kopā, nespēj atrast netīrās veļas grozu un izskatās, ka gaida, kad netīrās zeķes pašas tajā ielēks, viņš, iespējams, ir “memmītis”, nevis nevīža.

Uzmanīgai jābūt arī tad, ja vīrietis jau pieaugušā vecumā dzīvo kopā ar mammu. Protams, tam var būt loģisks pamatojums, bet, ja viņš to uzskata par savu izvēli, nevis apstākļu radītu situāciju, esi uzmanīga. Kāpēc, lai pieaudzis vīrietis gribētu dzīvot kopā ar mammu? Cik viegli ir izveidot attiecības, ja viņa mamma būs tur katrā tavā viesošanās reizē?

Vēl viena viņa nepatstāvības un atkarības no mammas izpausme var būt viņas biežās vizītes pie jums tad, kad jau uzsākta kopdzīve. Mamma var uzrasties neaicināta, iepriekš nebrīdinot. Tādās situācijās tev nekas cits neatliek, kā vien laipni smaidīt, apskauties un uzņemt ciemiņu, jo tava otrā puse nespēj saskatīt to, kas šajā situācijā varētu būt greizi. Un tas var notikt pat tad, kad ilgi esat plānojuši šo vakaru pavadīt citādi. Mammai nav jārēķinās ar to, ko gribi tu, viņa ir pirmajā vietā.

Nepārtraukta saziņa ar mammu

Nepārtraukta sazvanīšanās un sarakstīšanās ar mammu ir vēl viena pazīme, ka viņu saikne var būt pārāk cieša. Protams, tas nav nekas slikts, ja bērni un vecāki uztur labas attiecības, bet visam ir savas robežas. Ja viņš nepārtraukti ar viņu sarakstās un sūta ziņas par pilnīgi visu, ko viņš dara, un pats par to ir sajūsmā, tas ir trauksmes signāls.

Nebrīnies, ja “memmītis” uztur ciešāku kontaktu ar mammu nekā tevi. Viņam bija aizņemta diena, bet pēc darba nācās steigties uz treniņu vai tikšanos ar draugiem, tāpēc nesanāca tev piezvanīt. Tā ir pilnīgi normāla situācija, bet, ja aizņemtība ir attaisnojums, lai tev nepaziņotu par to, cikos jūs vakarā tiekaties, bet netraucē sarakstīties ar mammu, tas nepārprotami parāda, kurš cilvēks viņa dzīvē ir svarīgāks.

Mamma par viņu zina visu

Ja vīrietis ir “memmītis”, jūsu abu privātā dzīve nebūt nav tik privāta, jo visas tās detaļas zina arī viņa māte. Sastrīdējāties? Zvans mammai! Viņš bija sajūsmā par tevis gatavotajām vakariņām? Zvans mammai! Esi nolēmusi pārtraukt lietot kontracepcijas tabletes? Zvans mammai! Un tā varētu turpināt bezgalīgi.

Telefons mātei ir kā kristāla lode, kas ļauj ieskatīties citu cilvēku dzīvēs. Viņa zina pilnīgi visu par jūsu attiecībām, īpaši par visām tām reizēm, kad esi kaut nedaudz sāpinājusi viņas mīlulīti. Šajā situācijā nav iespējams atrast neko pozitīvu. Ņem vērā – tā kā viņš zvana mātei par katru nieku un lūdz padomu it visā, viņa zina pat to, kas ir ēsts vakariņās un ka mājās beidzies piens.