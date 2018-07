RAKUS iepriecina Andu Čakšu: rindas pie ārstiem tiešām rūk

Foto - Karīna Miezāja

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) būtiski jeb par 34% samazinājies vidējais gaidīšanas laiks uz konsultāciju pie speciālista, žurnālistiem paziņojis slimnīcas valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis. Pērn gaidīšanas laiks uz konsultāciju RAKUS pie speciālista bijis 36,2 dienas, bet šogad tas vidēji ir 23,8 dienas. RAKUS mērķis ir nodrošināt, lai maksimālais gaidīšanas laiks jebkurai speciālista konsultācijai nepārsniedz 30 dienas. Slimnīcas vadītājs informēja, ka šogad uzlabojies arī vidējais gaidīšanas laiks uz izmeklējumiem – tas 2018. gadā samazinājies par 28%. Pērn uz izmeklējumiem vidēji bija jāgaida 76 dienas, bet šogad – vairs “tikai” 55 dienas. Slimnīcas mērķis ir nodrošināt, lai maksimālais gaidīšanas laiks jebkuram izmeklējumam nepārsniedz 60 dienas. Arī tā sauktajā zaļajā koridorā (audzēju primārās dia­gnostikas sistēmā) izmeklēto pacientu skaits pieaudzis par 58%. Pērn pirmajā pusgadā tika izmeklēti 1370 pacienti, bet šogad izmeklēti jau 2345 pacienti. Tagad šo laiku var paātriāt vēl straujāk – atverot interneta vietni, var uzzināt, kur ir īsākās rindas, lai ārstētos un izmeklētos.

Līdz šim par rindu garumu pie ārstiem varējām uzzināt, atverot Nacionālā veselības dienesta (NVD) mājas lapu internetā vai arī zvanot uz reģistratūru, bet kopš vakardienas, sadarbojoties NVD un Veselības ministrijai, ir radīta vienkārši lietojama un ātri pārskatāma vietne www.rindapiearsta.lv.

Tur var noskaidrot informāciju par visām ārstniecības iestādēm, kurās sniedz valsts apmaksātos ambulatoros pakalpojumus, kā arī atrast to, kurā ārstniecības iestādē ir īsākā rinda, lai saņemto nepieciešamo izmeklējumu vai konsultāciju, kā arī dienas stacionāra un zobārstniecības pakalpojumus.

Veselības ministres padomnieks komunikācijas jautājumos Sergejs Ancupovs pastāstīja, ka visas ārstniecības iestādes, kuras sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, reizi mēnesī informē NVD par rindu ilgumu. Iespējams, ka ar laiku šī informācija dienestam tikšot sniegta biežāk, līdz ar to tā kļūšot arvien precīzāka. Bet pagaidām vietne, kur var ieraudzīt rindu garumu, strādājot testa režīmā un patlaban tajā ir apkopota informācija, ko NVD no ārstniecības iestādēm saņēmis līdz 1. jūnijam.

Ancupovs aicina pacientus testēt šo interneta mājas lapu, un, ja atspoguļotais rezultāts nesakrīt ar reģistratūrā saņemto informāciju, ziņot par to, rakstot uz e-pastu info@vmnvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 80001234. Reizēm gadās, ka ārstniecības iestāde nesniedz meklētāja uzrādīto pakalpojumu kā valsts apmaksātu vai gaidīšanas laiks pakalpojuma saņemšanai ļoti būtiski atšķiras no uzrādītā. Veselības ministrija vēloties saprast reālo ainu, kas radusies pēc rindu mazināšanai piešķirtā papildu finansējuma no valsts budžeta.

Ļoti pieprasītas šobrīd ir, piemēram, vizītes pie reimatologa. Jaunizveidotajā vietnē var uzzināt, ka P. Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā rindā pie šī speciālista ir jāgaida 214 dienas un tikai par trim dienām mazāk arī Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS). Toties Rīgas veselības centra filiālē “Imanta” pie reimatologa var tikt septiņu dienu laikā. Savukārt, ja pavērtē situāciju reģionos, tad, izmantojot jauno vietni, var noskaidrot, ka visātrāk pie reimatologa var nokļūt Kurzemē – Liepājā šis speciālists ir pieejams, ilgākais, piecu dienu laikā (norādītais cipars 0 nozīmē, ka speciālista konsultācija vai izmeklējums jāgaida līdz 5 dienām – M. L.). Turpretī Jelgavā reimatologa konsultācija ir jāgaida 120 dienas, bet Valmierā – mēnesi. Līdzīga situācija ir arī Latgalē, jo šie speciālisti ir deficīts.

Uzspiežot uz sadaļu “izmeklējumi” un ierakstot elektrokardiogrāfija, iespējams uzzināt, ka uz šo izmeklējumu rindas tikpat kā nav visā Latvijā, izņemot Jēkabpils reģionālo slimnīcu, kur tā ir 210 dienas. Savukārt daudz garākas rindas ir tiem pacientiem, kuriem nepieciešama magnētiskā rezonanse. Valmierā ir jāgaida divi mēneši, Ventspilī – 210 dienas, Daugavpilī – 163 dienas, Rēzeknē – 110 dienas, bet Kuldīgā – tikai mēnesis.

RAKUS valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis šonedēļ preses konferencē iepriecināja veselības ministri Andu Čakšu, pastāstot, ka poliklīnikā sarukušas rindas gan pie speciālistiem, gan arī lai saņemtu izmeklējumus. Tā, piemēram, valsts apmaksātas ginekologa konsultācijas jāgaida apmēram četras dienas, bet traumatologa – ortopēda konsultācijas varot saņemt aptuveni pēc septiņām dienām. Savukārt rentgena izmeklējumu rinda esot vairs tikai no vienas līdz piecām dienām, un tā sarukusi par veseliem simt procentiem.