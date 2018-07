Kāpēc svarīgi ūdenī pūst burbuļus. Soļi bērna peldētprasmes apgūšanā

Publicitātes foto

Kaut gan jūlijā laikapstākļi bijuši mainīgi, karstai saulei mijoties ar lietus mākoņiem, vasara vēl aizvien ir pašā plaukumā. Un kas gan tas būtu par brīvlaiku bez peldēšanās? Lai bērnam atvieglotu peldapmācības procesu, tam jābūt jautram, papildinātam ar rotaļām un drošam, tādēļ esam apkopojuši pāris ieteikumus. Plašāk par to, kā bērnam iemācīt peldēt, stāsta fitnesa treneris, Rimi Bērniem eksperts Kārlis Birmanis.

Gatavi sākt

Peldēšanas apmācību visdrošāk veikt sertificēta trenera pavadībā, tomēr, ja šādas iespējas nav, bērnu var mācīt peldēt arī paši vecāki. Vissvarīgākais šajā procesā ir bērnam radīt drošības sajūtu – katrā apmācības posmā ļaut brīvi darboties pašam, bet vienlaikus būt blakus. Bērna pirmajiem iespaidiem, saskaroties ar ūdeni, jābūt pozitīviem. Tas nozīmē arī to, ka neko nevajadzētu sasteigt. Vecākiem jāļauj bērnam pētīt ūdeni un tajā peldošās lietas, kā arī nevajadzētu steigties ar peldēšanas tehnikas mācīšanu. Svarīgi, lai arī pieaugušais šajā procesā jūtas atbrīvots, pretējā gadījumā mazais to var sajust, un tas arī viņu var padarīt nedrošu. Jāņem vērā arī tas, ka mainīga ūdens temperatūra var izraisīt diskomfortu – vecākiem jābūt gataviem uz to, ka sākotnēji bērns var protestēt.

Bērna balstīšana

Pirmajās reizēs ūdenī bērnu turiet uz rokām droši un stabili, bērna galvai jāatrodas virs ūdens. Ļaujiet bērnam pētīt notiekošo un vienkārši pieredzēt atrašanos ūdenī. Daži bērni gribēs kustināt kājas un rokas, citi atslābināsies un ļausies slīdēšanai pa ūdens virsmu. Ļaujiet darīt to, ko bērns vēlas, raugoties, lai viņš tiktu droši turēts un viņa galva visu laiku būtu virs ūdens. Ieteikums – dziediet kādu dziesmiņu vai runājieties, jo tas radīs drošības un kopības izjūtu. Nākamais solis ir zem bērna vēdera palikt peldēšanas dēlīti – paviziniet viņu uz tā pa ūdens virsmu. Tas palīdzēs mazajam pierast pie atrašanās ūdenī, sajust kustību un stāvēšanu ūdenī.

Elpošana ūdenī

Kad bērns ūdenī jūtas jau pietiekami droši, iemāciet viņam ievilkt elpu virs ūdens un izpūst to ūdenī, taisot burbuļus. Burbuļu pūšana ir ļoti būtiska, jo tā palīdzēs turpmākajā apmācībā un iemācīs to, ka ieelpot var tikai virs ūdens. Kad tas apgūts, turpiniet šo elpošanas vingrojumu, ar bērnu uz rokām slīdot pa ūdens virsmu gan lēni, gan ātri. Šis vingrojums palīdzēs bērnam pierast pie pareizas elpošanas pat tad, ja visapkārt šļakstīsies ūdens.

Atrašanās uz muguras

Kārlis Birmanis norāda – kad iepriekšējie uzdevumi ir vairākkārt sekmīgi atkārtoti un bērns no tiem guvis prieku, var izmēģināt mazā peldināšanu uz muguras. “Ļoti lēnām un īstajā brīdī, bērnu turot droši zem pleciem (bet ne stingri, lai nesabiedētu), pagrieziet viņu ūdenī pussēdus pozīcijā. Ļaujiet viņam pierast un tad lēnām celiet augstāk viņa gurnus. Galvai jābūt viegli atgāztai. Kad bērns ir atslābinājies, viņu var lēnām virzīt pa ūdens virsmu un ļaut pieredzēt peldināšanu uz muguras,” skaidro fitnesa treneris.

Kāju un roku kustināšana ūdenī

Kad bērns atrodas pozīcijā uz muguras vai vēdera, viņam labi parādīt, ka viņš iztaisnotas kājas var kustināt “šķērītē”. Tāpat der pamācīt, kā ar mazām airēšanās kustībām iespējams ūdenī kustināt rokas. Visu jaunu kustību apguvē bērnam vecāku rokās jājūtas droši. Kāju un roku kustināšanu kā vingrojumu var veikt arī baseina malā vai ūdens tilpnes krastā, “šķērītē” kustinot kājas un pievelkoties uz priekšu ar rokām. Ja bērns ir apguvis kāju kustināšanu un spēj airēties uz priekšu, jūs varat viņu pieturēt guļus stāvoklī pie rokām un ļaut ar kājām kulties jums līdzi. Ar laiku savas rokas varat aizvietot ar dēlīti vai kādu citu peldrīku.

Par palīglīdzekļiem

Peldēšanas riņķi un uzroči ir labs rīks, kas notur bērnu virs ūdens, taču jāsaprot, ka tas ir tikai palīglīdzeklis, kas dod iespēju vecākiem novērsties no atvases. “Iesaku neizmantot riņķus un uzročus, pirms bērns vēl nav iemācījies pats droši atrasties un peldēt ūdenī. Viss apmācības process ir būtisks. Bērnam ir svarīgi arī parādīt, kā ieiet ūdenī un kā no tā izkļūt. Ja kāda no situācijām ūdenī vai pie ūdens nebūs pieredzēta, tā negaidīti var pārsteigt brīvā dabā,” stāsta eksperts.