Harmonija seksā ir atkarīga no libido veida. Filmās parasti ataino tikai vienu

Dažreiz attiecības pārtrūkst, jo mēs nesaprotam, kas uzbudina partneri. Runa ir par dažādiem seksuālās vēlmes veidiem. Klīniskā psiholoģe, seksa terapeite Sandra Pertota ir pārliecināta: tā nav traģēdija, bet drīzāk iemesls labāk iepazīt vienam otru. Viņa nosauc desmit libido veidus un izskaidro, ko katrs no tiem nozīmē. Atrodi sevi!

Emocionālais

Emocionālo pieķeršanos tu novērtē augstāk nekā seksuālas “kaujas spējas”. Tavas sūdzības visbiežāk saistītas ar faktu, ka partneris nepievērš uzmanību tavām emocijām un seksā ir pārņemts ar savām sajūtām. Padomā par savām attiecībām kopumā: ja partneris izrāda rūpes un maigumu citos veidos, varbūt viņam tā ir ierastāk.

Erotiskais

Šo veidu mēs bieži vien sastopam filmās idealizētā veidā. Tam raksturīga neapslēpta kaislība un vēlme pastāvīgi izmēģināt ko jaunu. “Erotiķi” var būt nepacietīgi, ātri nogurt no vienveidības. Ja tas ir par tevi, bet partneris pieder citam veidam, tava uzvedība viņam var likties pārāk uzbāzīga, uzstājīga. Mēģini sev atklāt smalkākus veidus, kā gūt baudu. Pēti partnera ķermeni, viņa erogēnās zonas, jaunus stimulēšanas veidus – un tiksi par to dāsni atalgots.

Atkarīgais

Tu izmanto seksuālo baudu, lai noņemtu spriedzi, stresu. Tu uzbudinies, ja nevari apmierināt savu badu. Šis veids visbiežāk piemīt vīriešiem un veidojas pusaudža gados, kad viņi sevi apmierina masturbējot. Izmēģini citus stresa noņemšanas veidus, piemēram, elpošanas metodes vai relaksējošus vingrinājumus.

Kaprīzais

Tu tici, ka attiecībās tavām vēlmēm vienmēr jātiek apmierinātām. Tu tiecies pēc maksimālas baudas, bieži vien neņemot vērā partnera vajadzības. Kaprīzajiem mīlniekiem vajadzētu saprast, ka ilgtermiņā attiecības sniegs vairāk prieka, ja viņi domās ne tikai par sevi.

Nepiesātināmais

Šis veids sastopams retāk nekā citi. Visbiežāk to izraisa īpaša ģenētika: tās pārstāvjiem piemīt gandrīz neierobežota seksuāla vēlme, kuru viņiem ir grūti kontrolēt. Tajā pašā laikā tas var būt saistīts ar emocionālo neaizsargātību, ievainojamību: tādiem cilvēkiem jebkura seksuālā atsaucība no citiem uztur viņu pašnovērtējumu. Ja piederi pie šāda veida, tev var būt raksturīgi meklēt apmierinājumu ārpus monogāmām attiecībām. Taču tas nenozīmē, ka ilgtermiņa attiecības lemtas neveiksmēm. Ja tu, protams, novērtē savu partneri un esi gatavs būt godīgs ar viņu.

Altruistiskais

Tev patīk sagādāt baudu partnerim. Viņa apmierinātība ir tavas baudas atslēga. Dažiem tas ir apstiprinājums, ka viņi ir labi mīlnieki. Citiem varbūt trūkst pašapziņas, lai sagaidītu, ka citi varētu pievērst uzmanību viņu vajadzībām. Jāsaprot, ka vienlīdz svarīgi ir rūpēties par savām izjūtām. Dzīvojot vienīgi ar partnera vēlmēm, var vispār aizmirst, kā izbaudīt seksu.

Saspringtais

Visbiežāk tie ir vīrieši. Šim veidam raksturīgs pastāvīgs satraukums par savu seksuālo produktivitāti. Ātrāk, augstāk, spēcīgāk – viņiem sekss ir kā olimpiskās sacīkstes. Sievietes spēj simulēt orgasmu, vīriešiem izlikties uzbudinātiem ir daudz grūtāk. Tur arī slēpjas stresa avots. Harmonijas atslēga ir pievērst lielāku uzmanību seksa jutekliskajai pusei, nevis tikai tam, kā tevi novērtēs.

Pieklusinātais

Zema seksuālā interese var būt saistīta ar emocionālo sfēru vai ģenētisko noslieci. Vieniem seksuālā tieksme var būt samazināta pastāvīgi, kā norma. Citos gadījumos tā samazinās pakāpeniski attiecību gaitā. Partnerim šāda situācija var būt nesaprotama un sāpīga, un viņš meklē problēmu sevī. Vienaldzīgajiem mīlniekiem vajadzētu vairāk izpētīt savu juteklisko sfēru. Nemēģini iedegt fizisko kaislību vai simulēt to – atklāj citas tuvības puses: pieskārieni, skaņas, smaržas.

Atsvešinātais

Tava seksuālā tieksme var būt spēcīga, un tev nav problēmu sagādāt baudu partnerim. Tomēr tu joprojām sajūti distanci. Bieži vien tas ir saistīts ar stresu un emocionālām problēmām. Faktori, kas novērš uzmanību, var mazināt iesaistīšanos procesā. Esi godīgs ar partneri par to, kas tev traucē. Mēģiniet relaksācijas metodes, apzinātības veicināšanas vingrinājumus.

Kompulsīvais

Šis veids ir retākais un, iespējams, vissarežģītākais no tuvības viedokļa. Ja tev tas piemīt, tava seksuālā dzīve bieži tiek pakļauta īpašiem rituāliem, tev var būt neparastas fantāzijas un fetiši. Tev var būt grūti atrast partneri, jo tavas vajadzības citi reti izprot. Ja esi nolēmis ielaist partneri savā erotiskajā pasaulē, dari to pakāpeniski. Ļauj viņam iepazīt tevi savā ritmā, meklējiet līdzsvaru starp partnera vēlmēm un savām.

Kurus libido veidus var nosaukt par visizplatītākajiem?

Sandra Pertota: Mūsu kultūrā visvairāk tiek novērtēts veids, kuru pazīstam no daudzajiem reklāmas un filmu piemēriem – erotiskais. Tā pārstāvji nodarbojas ar seksu bieži un ar baudu, mīl eksperimentus un daudzveidību.

Lai uzlabotu attiecības ar partneri, vispirms jātiek skaidrībā par savām vēlmēm un vajadzībām. Zinot savu libido veidu un tā īpatnības, labāk sapratīsi sevi.

Protams, seksualitāte neaprobežojas ar vienu veidu. Cilvēki nepieder pie viena un tā paša psihotipa, tāpat seksā. Bet, ja atšķirības starp introvertiem un ekstravertiem mēs jau labi zinām, libido daudzveidība joprojām maz zināma. Gluži pretēji, mūsu kultūrā dominē pārliecība, ka, ja tev nav nepieciešams sekss katru dienu vai nedēļu, ar tevi kaut kas nav kārtībā. Tomēr seksuālā dzīve nekļūst mazāk piesātināta, ja tā notiek samazinātā ritmā.

Kā atšķirīgs seksuālās dzīves ritms ietekmē attiecības?

Partneriem var būt dažāda veida libido, bet tas nav tik svarīgi, ja abi vēlas pieņemt un cienīt šīs atšķirības. Jautājums nav par pilnīgu saskaņu seksā, bet par to, ka iecietīgi jāizturas pret otra seksualitāti.

Vai ir libido veidi, kuri ir pilnīgi nesaderīgi?

Erotiskā veida pārstāvjiem, kuriem patīk spilgts, dinamisks sekss, būs garlaicīgi ar tiem, kuru libido ir diezgan pieklusināts. Bet attiecībās var būt citi brīži, kas padara tās mums nozīmīgas. Mana pieredze liecina, ka lielākā daļa cilvēku ar kontrastējošām vēlmēm var pielāgoties viens otram un atrast seksuālās dzīves versiju, kurā viņi var kaut ko sniegt viens otram.

Mēdz teikt, ka pretējie poli pievelkas. Vai tā ir taisnība arī seksuālajā sfērā?

Nē, tas drīzāk ir mīts. Ja jūs piederat seksuāla spektra galējiem galiem, jums būs grūti saprast vienam otru. Ja jūs vēlaties vienu un to pašu, ātrāk sapratīsiet, kā sagādāt viens otram baudu, mazāk būs jāpiepūlas un jāmaina sevi.

Vai varu izmainīt savu libido veidu?

Jā. Lai gan pētījumi liecina, ka apmēram 70% no tā, kādas ir mūsu vēlmes, ir atkarīgs no ģenētikas, jāatceras, ka arī garīgajai attieksmei ir nozīme. Mēs vienmēr varam izpētīt un attīstīt sevi.

“Veids” ir tikai aptuvens modelis. Realitāte ir bagātāka, un tā ne vienmēr ir statiska. Tas nav dzimums, ādas vai acu krāsa. Zināšanas, pie kāda libido veida piederat, var izmantot kā palīglīdzekli, lai iepazītu vienam otru, bet ne kā argumentu strīdā vai iemeslu, lai pārtrauktu attiecības.

Vai dzimumu atšķirības ietekmē libido veidu?

Jā, sievietēm biežāk sastopams zems seksuālās tieksmes līmenis, bet vīrieši biezāk ir nepiesātināmi un kompulsīvi. Bet, piemēram, emocionālie un erotiskie veidi ir raksturīgi gan vieniem, gan otriem.

Emocionālās problēmas attiecībās izraisa nelaimīgu seksuālo dzīvi vai otrādi?

Nav šaubu, ka neapmierinātība seksā var kaitēt attiecību emocionālajai pusei. Bet sievietēm bieži vien būs otrādi: attiecību kvalitāte nosaka, cik daudz viņas ir ieinteresētas seksā. Tomēr, ja attiecībās kopumā ir problēma, vīrieši mēdz pievērst mazāku uzmanību partnerei, nodarbojas ar pašapmierināšanos, savukārt sievietēm šajā situācijā vēlme pēc seksa drīzāk izzudīs pavisam.

Ko mēs varam darīt, lai padarītu mūsu seksuālo dzīvi harmoniskāku?

Vispirms jāsaprot, kāpēc mēs gribam kaut ko mainīt. Dažreiz vienkārši jāmaina savas gaidas. Mani bieži lūdz padomu, kā palielināt libido = dzimumtieksmi. Bet jautājums drīzāk ir par savu standartu analīzi. Mēs esam pārāk nobažījušies par to, cik “normāls” ir mūsu vēlmes līmenis salīdzinot ar citiem, ciktāl mēs paši atbilstam dažiem spekulatīviem priekšstatiem par seksualitāti.

Es mēģinu palīdzēt klientiem saprast, ka dzīvot pilnvērtīgu seksuālo dzīvi nozīmē saprast un novērtēt savas unikālās īpašības un partnera īpašības, bagātināt viens otra pieredzi.

Ja mums ar partneri ir dažādi libido veidi, kas jāņem vērā, lai nerastos problēmas?

Parasti galvenais šķērslis ir tas, ka mums ir tieksme redzēt situāciju tikai no ierasto sajūtu viedokļa. Ja esi emocionālais veids, tev būs sāpīgi, ja partneris vēlēsies tikai ātru orgasmu, nevis rūpēsies par priekšspēli.

Frustrācija rodas no pārliecības, ka mīlēt var tikai unisonā. Ja tas jums ir pazīstams, vajadzētu izprast un pieņemt atšķirības atkarībā no libido veida. Vai attiecības seksā būs harmoniskas, atkarīgs no jūsu atvērtības.

