Aptauja atklāj satraucošu tendenci: ikdienas uzturs nav sabalansēts

Laikā, kad arvien vairāk sabiedrībā izskan viedoklis par nepilnvērtīgu uzturu tepat Latvijā, “Snapshot” veiktā aptauja pēc “Maxima Latvija” pasūtījuma liecina – 57% iedzīvotāju dārzeņus ēd tikai reizi dienā vai vēl retāk, lai gan sabalansētā ēdienkartē ik dienu ir jābūt 500 gramiem šo produktu. Savukārt vairāk nekā trešā daļa jeb 35% uzskata, ka viņu ģimenes ikdienas ēdienkartē nav pietiekami daudz augļu – puse (51%) aptaujāto augļus ēd retāk nekā vienu reizi dienā.

Vairāk nekā 60% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka dažādi iemesli traucē dārzeņus un augļus biežāk iekļaut ēdienkartē. 25% respondentu nav pietiekamas informācijas par ikdienā nepieciešamo dārzeņu un augļu ieteicamo normu, lai uzturs būtu sabalansēts, un 16% trūkst zināšanas arī to pagatavošanai. 20% aptaujāto norāda – dārzeņu pagatavošanai neatliek laika, kā arī 17% aptaujāto šo tik ļoti ikdienā nepieciešamo produktu patērēšanu neuztver kā ikdienas paradumu.

“Maxima Latvija” ir uzsākusi īpašu iniciatīvu ar mērķi mainīt dārzeņu un augļu ēšanas paradumus. Lai sekmētu jaunas zināšanas par dārzeņiem un augļiem, pilnveidotu to sortimentu maltītēs un paplašinātu pagatavošanas prasmes, “Maxima Latvija” kopā ar uztura ekspertiem ir izveidojusi komandu “Vitamīnu brigāde”, kas ražas laikā no jūlija līdz pat oktobrim meklēs veselīgākos, garšīgākos un ik katram piemērotajos vietējos produktos un to pagatavošanas veidus, veicinot paradumu ikdienu ēst dārzeņus un augļus. Ekspertu komandā būs uztura speciāliste Lizete Puga, “Mazo pavāru skoliņas” veidotāja Laura Grēviņa, kā arī paši bērni un jaunieši.