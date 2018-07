Foto - Shutterstock

Daudzi tik ļoti tiecas pēc brūnas ādas krāsas, ka neskaita ne pludmalē pavadītās stundas, ne solārijos atstāto naudu. Taču cena par stipru iedegumu mēdz būt liela – pārsauļota miesa zaudē tvirtumu, mitrumu un izskatās vecāka. Dermatologa vai onkologa palīdzību nākas meklēt, ja āda vairs nespēj aizsargāties, šūnas saražo vairāk melanīna, nekā nepieciešams, un glīta brūnuma vietā uz sejas un citām ķermeņa daļām parādās tumši, neglīti plankumi. Tas nav tikai kosmētisks defekts, no kā gribas atbrīvoties, bet gan nopietns drauds veselībai.

Konsultējusi dermatoloģe Nataļja Jociene

Kāpēc veidojas plankumi

Pigmenta plankumi dzimst ādas virsējā slānī epidermā, kur ir pigmenta šūnas jeb melanocīti. To uzdevums ir novērst ādas kairinājumu un iekaisumu. Kur vairāk pigmentācijas, tur vairāk iekaisumu, piebilst ārste Nataļja Jociene.

Bērniem un jauniešiem ar gaišu ādu pavasarī uz sejas parādās mazi plankumiņi – vasaras raibumi. Melanocīti, saskaroties ar ultravioleto starojumu, melanīna daudzumu sintezē pastiprināti.

Ziemā zilganbrūna āda veidojas pieaugušiem cilvēkiem sakarā ar hormonu disbalansu. Sievietēm grūtniecības un bērniņa zīdīšanas laikā, kā arī dažu kontracepcijas preparātu dēļ zem acīm, uz virslūpas, ap nabu, uz krūšu galiem mēdz parādīties brūngani plankumi – hloazmas. Ja pārāk neaizraujas ar sauļošanos, tās pamazām izzūd, bet pretējā gadījumā saglabājas ilgstoši un ar laiku pāriet tā sauktajos vecuma plankumos.

Angiomas – mazas, sarkanas zvaigznītes uz ādas – var radīt aknu darbības traucējumi. Ja nepareizi strādā virsnieru dziedzeri, ādas krokās, kur ir berze (padusēs, zem krūtīm, cirkšņos, dibenā, aiz ausīm), īpaši tukliem cilvēkiem, veidojas ne vien strijas, bet arī pigmenta plankumi. Hiperpigmentāciju var pastiprināt medikamenti. Daži iekšķīgi un ārīgi lietojami preparāti padara ādu jutīgāku pret saules stariem.

Kad cilvēka āda vairs nespēj aizsargāt no ultravioletā starojuma, veidojas lentigo – t.s. vecuma plankumi. Tie mēdz parādīties jau pēc trīsdesmit gadu vecuma. Ja nelieto saules aizsargkrēmu, tie ar katru gadu kļūst tumšāki.

Keratoma ir labdabīgs ādas veidojums brūnā krāsā ar sausu, biezu virsmu, to novēro uz visa ķermeņa un nereti jauc ar kārpu. Pusmūžā keratoma parādās abu dzimumu cilvēkiem. Vīriešiem šajā vecumā sākas andropauze, veidojas vairāk sievišķo hormonu, āda zaudē elastību, kļūst jutīgāka pret saules stariem, jo ir zudusi dabiskā aizsardzība.

Sauļošanās – galvenais ādas vēža iemesls

Ar sūdzībām par pigmenta plankumiem pie dermatologa visbiežāk vēršas rudenī. Bet, ja līdz gadu mijai pigmentācija, tāpat kā iedegums, izzūd, cilvēks to aizmirst un reti vaino ultravioleto starojumu. Diemžēl nākamajā vasarā plankums atkal uzrodas, vēstot par vēl lielāku iekaisumu.

Par iespējamu ļaundabīgu audzēju jāuztraucas, ja pigmenta plankums strauji paplašinās, kļūst zilgani sarkans, mitrs, zvīņojas, niez vai tur sākas nedabiska matiņu augšana. Tad steigšus jādodas pie dermatologa vai onkologa, jo tikai speciālists var noteikt problēmas nopietnību.

Bazālo šūnu vēzis (bazalioma) ir visizplatītākais vēža veids pasaulē, parasti attīstās uz sejas un kakla ādas, tomēr var būt arī uz citām ķermeņa daļām. Ļaundabīgais veidojums vīriešiem tiek novērots biežāk, bet sievietēm – retāk, jo viņām ir biezāki mati, viņas lieto aizsargkrēmu, lūpu krāsu, roku krēmu un brilles.

– Kādai gaišmatainai meitenei uz muguras tika konstatēts ļaundabīgs audzējs, kaut gan viņa pārmērīgi nesauļojās ne pludmalē, ne solārijā. Viss atkarīgs no cilvēka ādas barjerslāņa spējas pasargāt no ultravioletā starojuma un aizsargkrēmu lietošanas. Tajā pašā laikā ļaundabīgi un labdabīgi audzēji veidojas arī tumšādainiem cilvēkiem, kuri it kā neapdeg, jo viņu melanocīti ir agresīvāki, – skaidro ārste.

Mūsdienu skaistuma kopšanas industrija piedāvā daudz variantu, lai likvidētu ādas problēmas – lentigo, vasaras raibumus, pigmentētas papilomas, keratomas. Šim nolūkam izmanto lāzeru vai šķidro slāpekli.

Dzimumzīmes, baziliomas, aizdomīgus jaunveidojumus un plankumus kosmetologam gan nevajadzētu aiztikt, kamēr tie nav izpētīti. Piemēram, pret baziliomu noteikti nevajadzētu attiekties kā pret kosmētisku defektu, jo tā var augt platumā un bojāt audus.

UZZIŅA

>> Iedegumu veido saules dabiskie UVB stari. Iedegums ir ādas aizsardzība pret saules kaitīgo iedarbību, saules apdegumiem, kas ilgstošā laika posmā ietekmē negatīvi.

>> Lai neapdegtu, vēlams noskaidrot savu ādas tipu. Neizmantojot aizsardzības līdzekļus, cilvēkam ar gaišu ādu pirmajā reizē ieteicams atrasties saulē 10 minūtes, ar olīvkrāsas ādu – 15 minūtes, ar tumšu ādu – 20 minūtes.

>> Sauļošanās nesagādās raizes, ja pretiedeguma līdzekli uz ādas uzklāj 15–30 minūtes pirms iziešanas saulē.

>> Pretiedeguma krēma, aerosola vai želejas sastāvā ir vielas, kas pamazām zaudē sākotnējās īpašības, tāpēc samazinās to iedarbība. Ja nav redzams krēma derīguma termiņš, labāk to neizmantot, bet iegādāties citu.

>> Ne vēlāk kā 30–45 minūtes pēc sauļošanās vēlams noskaloties siltā dušā, lai atbrīvotos no SPF līdzekļa, sviedru un putekļu kārtiņas.

>> Nav kosmētisku līdzekļu, kas atbrīvo tikai no vecuma plankumiem, – ja balina, tas jādara visai ādas virsmai.

>> Lai aizsargātos pret saules agresīvo iedarbību, Latvijas teritorijā jau no aprīļa sākuma ieteicams lietot aizsarglīdzekli ar SPF 30.

>> Cilvēkiem, kuriem ir nosliece uz ādas veidojumiem, ziemā noder krēms ar SPF 20.

>> Atbilstīgi ES regulai sauļošanās līdzekļiem jānodrošina aizsardzība pret UVA un UVB stariem attiecībā 1 : 3, tātad UVA aizsardzībai jābūt vismaz 1/3 no kopējā SPF rādītāja.

>> Piemērotākais laiks pludmales apmeklējumam ir līdz plkst. 11 un pēc plkst. 16. Pārējā dienas daļā vēlams uzturēties vietās bez tiešiem saules stariem, nēsāt cepuri un gaišu, plānu kreklu ar garām piedurknēm.

>> Arī zīdaiņiem un bērniem tiek ražoti aizsargkrēmi.

PADOMS

Tautas līdzekļi pret vecuma plankumiem

• Auzu pārslas sajauc ar saldo krējumu, uzliek uz sejas un rokām, kur veidojas plankumi, iemasē un pēc tam noskalo ar siltu ūdeni.

• Var izmantot arī sarīvētu svaigu gurķi un sarkano jāņogu sulu.

• Māla vai stikla trauciņā citrona sulu sajauc ar ūdeni attiecībā 1 : 1. Samitrinātu vates piciņu patur uz tumšā plankuma 15 minūtes, pēc tam noskalo. Pēc 5–7 procedūrām pigments būs krietni gaišāks vai uz laiku izzudīs.