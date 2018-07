Īpaši trūkst O un A grupu asinis. Lūdz donorus asinis ziedot arī atvaļinājumu laikā

Foto - Timurs Subhankulovs

Jau trīs nedēļas pēc kārtas Valsts asinsdonoru centrs (VADC) donorus aicina ziedot asinis aktīvāk nekā citkārt. VADC īpaši aicina atsaukties O un A rēzus pozitīvās un negatīvās asins grupas donorus. Tāpat nepieciešamas arī B rēzus negatīvās asins devas, informē centrs.

Katru gadu vasaras mēnešos jūtami samazinās asinsdonoru skaits. Šajā periodā asins krājumu grūti piepildīt ne vien tāpēc, ka cilvēki vēlas atpūsties vai ieplānojuši braucienus uz ārvalstīm, bet arī aktīvā dzīvesveida dēļ, proti – dodoties ārpus mājām un iesaistoties sportiskās aktivitātēs, palielinās negadījumu risks.

Salīdzinot ar pavasara mēnešiem, kopš maija slimnīcu pieprasījums audzis vidēji par 440 devām, attiecīgi – maijā VADC ārstniecības iestādēm izsniedzis 2999 devas, jūnijā 2838 savukārt līdz jūlija vidum izsniegtas 1456 asins devas. Slimnīcu pieprasījumu Donoru centram palīdz nodrošināt reģionu Asins sagatavošanas nodaļas.

Ceturtdien no plkst. 12.00 līdz 16.00 asinis ziedot varēs pie T/p “Domina Shopping”, no plkst. 09.00 līdz 13.00 Gulbenes jauniešu centrā “Bāze”, no plkst. 10.00 līdz 14.00 Dzērbenē, kā arī citās donoru pieņemšanas vietās. VADC izbraukumu grafiku un darba laikus var aplūkot mājaslapā www.donors.lv.