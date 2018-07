“Positivus” apmeklētājiem: Lai dzīves baudīšana nebeidzas slimnīcā

"Postivus" apmeklētājs pie jūras pērn. Foto - LETA

Lai dažādas veselības likstas netraucētu baudīt mūziku, mākslu un lielisko “Positivus” festivāla atmosfēru, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti aicina festivāla apmeklētājus domāt un rūpēties par savu veselību.

Arī šajā nedēļas nogalē sinoptiķi prognozē saulainu un gana siltu laiku, tāpēc svarīgi ir jau laikus padomāt par to, kā pasargāt sevi no pārkaršanas un apdegšanas saulē. Uz festivālu jāņem līdzi laikapstākļiem atbilstošs apģērbs – tveicē labāk izvēlēties gaišas, vieglas, elpojošas drēbes, un galvā noteikti jāliek cepure vai lakats. Līdzi paņemtais saules aizsargkrēms pasargās no ādas apdegumiem, kurus festivāla laikā var viegli iegūt, ja trīs dienas uzturēsies ārā, tostarp arī pludmalē.

Festivāla apmeklētājiem noteikti vajadzētu dzert daudz ūdens. Tieši ūdens, kas uzņemts pietiekamā daudzumā, palīdzēs izvairīties no pārkaršanas un karstuma dūriena. Karstā laikā ūdeni vajadzētu padzerties biežāk nekā parasti, turklāt – vēl pirms parādās slāpes. Jāatceras, ka alkohols un stipra kafija slāpes neremdina. Tieši otrādi, tie vēl vairāk pastiprina dehidratāciju jeb organisma atūdeņošanos, kas var būt ļoti bīstami. Arī saldinātie dzērieni slāpes nemazina.

“Positivus” apmeklētājiem uz festivālu nevajadzētu ņemt līdz pārtiku, kas ātri bojājas. Gaļa, pastētes, desa, zivis, kūkas ar krēmiem, piena produkti, salāti ar krējumu vai majonēzi un citi līdzīgi produkti turēti teltī, nevis ledusskapī, ātri sabojāsies. Lai izvairītos no infekciju slimībām, regulāri jāmazgā rokas. Ja ūdens un ziepes nav pa rokai – noderēs jau laikus sarūpētais roku dezinfekcijas līdzeklis vai mitrās salvetes. Par gremošanas un zarnu trakta infekciju var liecināt slikta dūša, sāpes vēderā, vemšana, caureja un paaugstināta ķermeņa temperatūra. Šādos gadījumos nekavējoties jāmeklē pasākuma vietā dežurējošā mediķa palīdzība.

Festivāla laikā jāuzmanās arī no bitēm un lapsenēm, tās nemanot var nolaisties uz ēdiena vai iekļūt dzērienā. Kukaiņa dzēliens mutē tūskas dēļ var radīt nosmakšanas risku. Tā kā festivāls norit meža ielokā un pļavā, jāsargā sevi no ērcēm. Lieto ērču atbaidošo līdzekli, kā arī dienas gaitā rūpīgi pārbaudi, vai uz drēbēm un ķermeņa nav ērces. Ja ērce tomēr piesūkusies, nevajag pašam censties to noņemt, bet vērsies pie mediķiem.

NMPD mediķi un SPKC speciālisti aicina “Positivus” apmeklētājus it visā ievērot mērenību, paņemt līdzi visu nepieciešamo veselīgiem un drošiem svētkiem, tostarp arī medikamentus, ja tie jālieto regulāri. Zāles noteikti jāņem līdzi festivāla apmeklētājiem, kas slimo ar kādu hronisku saslimšanu (cukura diabētu, astmu u.c.) vai tiem, kam mēdz būt alerģiska reakcija (kukaiņu kodumiem, pārtikas produkti. u.c.)

Ja festivāla laikā nepieciešama medicīniskā palīdzība, palīdzību varēs atrast pirmās palīdzības punktos pie mediķiem sarkanos formastērpos, speciālā mediķu teltī un NMPD brigāžu mašīnās.