Vai augu putukrējums ir veselīgs?

Manai meitai ārsts neiesaka lietot piena produktus. Vasarā mums patīk gatavot dažādus saldos ēdienus, kuros izmanto putukrējumu. Kā lai rīkojas? Zinu, ka ir augu putukrējums, bet no kā tas gatavots? Vai ir veselīgs? Saputotu varot pat saldēt un šādi uzglabāt. Lasīju, ka tas nesatur holesterīnu. Kā ir patiesībā? Elga Tukumā

“Augu tauku “putukrējumi” var būt dažādi. Šie izstrādājumi – tieši tā es tos saucu – ir ražoti uz augu valsts bāzes. Tomēr ir gandrīz vai neiespējami atrast informāciju, kādi tauki šajā produktā izmantoti. Jāveic teju vai izmeklētāja darbs, lai to uzzinātu,” uzsver veselības centra “Vivendi” uztura speciāliste Liene Sondore.

Turklāt daudzu produktu aprakstos kā triks tiek izmantota frāze, ka tas nesatur holesterīnu. “Bet holesterīnu augu tauki vispār nesatur!” saka speciāliste.

Ir nopērkami augu tauku “putukrējumi”, piemēram, aerosola veidā. Tas ir izstrādājums, kas pēc izpūšanas savu izskatu un formu saglabā apmēram 10 – 15 minūtes.

Uztura speciāliste, izpētot veikalu plauktos un interneta tirgotavās atrodamos augu putukrējumus, stāsta, ka ir tādi, kas satur daļēji hidrogenētus vai hidrogenētus palmu taukus, kam klāt ir aromatizētāji un biezinātāji, nereti arī cukurs, glikoze. Piemēram, tā dēvētā sojas aerosola sastāvā ir sojas pupiņas, ūdens, kokosa tauki (der zināt, ka tie ir piesātinātie), palmu tauki, cukura sīrups, fruktoze, skābuma regulētāji, jūras sāls, biezinātāji. Savukārt uz rīsu putukrējuma aerosola iepakojuma rakstīts, ka tas satur rīsu ūdeni, sīrupu un cieti, kokosa taukus, fruktozi, skābuma regulētājus, biezinātājus. Nopērkams arī aerosols ar kakao eļļu, tā sastāvā ir hidrogenēta kokosa, palmu un kakao eļļa, arī dažādas E vielas, krāsvielas. 100 gramos produkta ir 256 kilokalorijas.

Visbiežāk augu valsts “saldā krējuma” izstrādājumam nav pievienots cukurs – kuļot to var piebērt. Šādus izstrādājumus var vieglāk sakult, arī saldējot un atsaldējot produktus, tie neatūdeņojas istabas temperatūrā. “Tomēr jebkurā gadījumā tas ir augu tauku maisījums, un, raugoties no veselīga uztura viedokļa, neieteiktu to lietot. Jāņem vērā, ka tas var saturēt palmu, kokosa eļļu, cukura un fruktozes sīrupu. Šādu produktu reizēm var izmantot, bet aizrauties nevajadzētu. Ja parasto putukrējumu lietot nedrīkst, labāk sakult tā dēvēto pupiņūdeni,” iesaka uztura speciāliste. Tas ir šķidrums, kurā vārīti turku zirņi un pupiņas, vai arī šķidrums, kas noliets no konservētiem pākš­augiem. Pākšaugos ir daudz olbaltumvielu, tās pāriet šajā ūdenī, veidojot olbaltuma koncentrātu. To uzputojot, rodas masa, kas pēc skata un garšas līdzinās sakultam olas baltumam. No šāda putojuma izdodas gan bezē cepumi un Pavlovas kūka, gan sambuks un zefīrs.

Ja “pupiņūdeni” piepeši nevar uzputot, to var padarīt koncentrētāku, pavārot aptuveni 15 minūtes, – šķidruma kļūs mazāk, olbaltumvielu koncentrācija paaugstināsies. Atdzesē un tad saputo.