Jaunieši televizorā skatās … saturu no interneta, liecina aptauja

Publicitātes attēls

“Samsung Electronics Baltics” veiktajā aptaujā noskaidrojis, ka ievērojami turpina pieaugt Latvijas jauniešu tendence skatīties tiešsaistes jeb interneta saturu, nevis tradicionālās televīzijas piedāvāto. Pētījuma dati norāda, ka 35% jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem arvien vairāk attālinās no lineārā jeb tradicionālā televīzijas satura, tā vietā izvēloties tiešsaistē pieejamo un iespēju to skatīties uz televizora ekrāna. Savukārt, vairāk nekā puse jeb 60% aptaujāto krievvalodīgo dod priekšroku internetā pieejamajām filmām un seriāliem krievu valodā, vēsta “Samsung Electronics Baltics”.

Priekšroka – saturam internetā

Vairāk nekā trešā daļa jauniešu uzskata, ka “YouTube”, “Netflix”, “Amazon, Viaplay” un “Shortcut” esošais saturs ir kļuvis daudz pieejamāks un piedāvā plašu izvēli jebkurai gaumei. Vēlamās pārraides iespējams ērti skatīties praktiski jebkurā vietā un uz augstas izšķirtspējas ekrāna. Respondenti vecumā no 25 līdz 39 gadiem skatās gan tradicionālās televīzijas, gan tiešsaistē pieejamo saturu – 27% no tiem gan apgalvo, ka biežāk tās ir pārraides internetā.

Uz jaunākajiem televizoriem var ērti skatīties ne tikai mobilajā tālrunī esošās fotogrāfijas un video, bet arī dažādu lietotņu saturu. Pateicoties viedajiem televizoriem, “Netflix” seriālu vai “YouTube” video savā telefonā var turpināt skatīties arī mājās, izvairoties no atkārtotas ielogošanās aplikācijā ar tālvadības pulti – saturs vienkārši pārslēgsies no vienas ierīces uz citu.

Krievu valodā runājošie biežāk skatās pārraides tiešsaistē

Aptaujas rezultāti norāda, ka krievu valodā runājošā auditorija, salīdzinot ar latviešu valodā runājošajiem, biežāk izvēlas skatīties internetā pieejamo saturu. Tikai 40% krievvalodīgo seko līdzi tradicionālās televīzijas saturam, savukārt lielākā daļa jeb 60% biežāk skatās internetā pieejamās filmas un seriālus. 30% respondentu norāda, ka filmas ir tieši tās pārraides, kuras būtiski vērot uz augstas izšķirtspējas liela TV ekrāna.

Vecākās paaudzes cilvēki uzticīgi tradicionālajai televīzijai

Pēdējo gadu laikā tiek runāts par to, ka tradicionālās televīzijas saturs zaudē popularitāti. Lai gan jaunākajiem televizoriem ir neskaitāmās papildiespējas, vecāko cilvēku vidū TV skatīšanās paradumi vairāku gadu laikā nav mainījušies un visticamāk būtiski nemainīsies. Vairāk nekā 70% respondentu vecumā no 60 līdz 74 gadiem ikdienā skatās tikai klasiskājā televīzijā pieejamos raidījumus, visbiežāk izvēloties dažādas filmas, seriālus vai ziņu raidījumus.

Aptauju 2018. gada pavasarī pēc “Samsung” pasūtījuma veikusi AS Norstat Latvija, aptaujājot 1000 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.