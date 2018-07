Vasaras izklaides nāk kopā ar brūcēm. Kā tās labāk apkopt

Ilustratīvs attēls. Foto - Pixabay

Pienākot festivālu laikam, gribas aizmirst par ikdienas rūpēm un nodoties izklaidēm, tomēr nevajadzētu aizmirst arī par savu veselību. Lai kādas negaidītas likstas neliedz izbaudīt ilgi gaidītos izklaides pasākumus, ir jāzina, kā rīkoties gadījumos, ja ilgāka pasākuma laikā gadījusies kāda brūce un kam jābūt līdzi, lai spētu nepieciešamības gadījumā par sevi parūpēties. Noderīgos padomos dalās BENU Aptiekas piesaistītais eksperts, ģimenes ārsts Pauls Princis, un BENU Aptiekas farmaceite Zanda Ozoliņa.

Lai brūce nepārsteidz nesagatavotu, ir svarīgi zināt, kā rīkoties, un būt gatavam novērtēt situāciju, lai spētu sev palīdzēt. Ģimenes ārsts Pauls Princis piedāvā pamata padomus brūču apkopšanai. Izlasi un paturi to prātā, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatavs rīkoties.

Brūces apkopšanas pamatprincips

1. Svarīgākais ir pasargāt pušumu no netīrumiem, kuri var izraisīt infekciju. Ja brūcē iekļuvuši putekļi, smiltis, dubļi vai kas cits, savainojums kārtīgi jāiztīra. Izskalo brūci ar vēsu, tekošu tīru ūdeni pat tad, ja tā izskatās tīra. Skalošanai vari izmantot arī veikalā pirkto dzeramo ūdeni vai minerālūdeni. Ja ūdens maz pieejams, vari ar to samitrināt marles vai auduma gabaliņu un saudzīgi notīrīt ievainoto vietu. Brūci drīkst skalot arī ar ziepjūdeni – nomazgā rokas, vēlreiz saziepē, ielej plaukstās ūdeni un apslaki ar to pušumu.

2. Ja brūce ir rūpīgi izskalota, prātīgāk iztikt bez dezinfekcijas līdzekļiem. Ja tomēr nolem lietot dezinfekcijas līdzekļus, pievērs uzmanību to specifikai. Dezinficējot brūci ar ūdeņraža pārskābi, jārīkojas maigi un saudzīgi. Arī briljantzaļā šķīdums jālieto uzmanīgi, lai ķīmiski neapdedzinātu audus un nesausinātu brūci. Tāpēc ar dezinfekcijas šķīdumu apstrādā vienīgi brūces malas, nevis pašu brūci. Vari izmantot arī hipertonisko sāls šķīdumu (10%), fizioloģisko šķīdumu, vieglu zilo graudiņu šķīdumu (pagatavo maigi sārtu) vai aptiekā nopērkamo jūras ūdeni, kas domāts deguna gļotādas mitrināšanai.

3. Brūcei uzliec marles pārsēju, lai tajā neiekļūst infekcija, vai plāksteri. Nobrāzumiem vari izmantot arī kādu speciālu gelu vai aerosolu, kuri virs ādas bojājuma veido aizsargslāni un vienlaikus dezinficē.

4. Pirmās trīs piecas dienas maini pārsēju vienu divas reizes dienā.

5. Ja brūce dziļāka par 5 mm un platāka par 1 cm, dodies pie ārsta, lai pārliecinātos, vai nav nepieciešams to sašūt.

6. Ārstam atrādies arī tad, ja brūce sulo un nedzīst. Ja ap to rodas pietūkums, cietusī vieta sāp un kļūst karsta, vajadzīga mediķu palīdzība, jo šīs pazīmes liecina par infekciju. Vēl nevar iztikt bez ārsta apmeklējuma, kad ir dzīvnieku kodumi. Tiem vajadzīga īpaša apkopšana plus trakumsērgas potes.

Dabas līdzekļi tavai aptieciņai

Pirmais dabas līdzeklis, ko lietot brūču gadījumā, ir ceļmallapa. To noskalo, saņurca, lai sāk izdalīties auga sula, un līmē pie brūces. Ceļmallapiņa labi tīra nobrāzumu, jo satur antibakteriālas vielas un pasargā no ārējās infekcijas. Netīru brūci gan pirms tam izskalo!

Ja brūce ļoti asiņo, pirmā palīdzība ir pelašķa lapa. Pelašķis satur K vitamīnu, kas veicina asins recēšanu. Lapiņas saburza un liek uz brūces.

Labi noderēs arī nātres lapa, kura veicina asins sabiezēšanu. Savukārt, ja savainojums asiņo, bet tuvumā nav pelašķa vai ceļmallapas, var izmantot arī ozola vai alkšņa lapu. Šie augi gan ir vājāki, un tiem ir cits asiņošanas mazināšanas mehānisms, jo satur miecvielas.

Reizēm brūce nav dziļa un pārāk neasiņo, bet nepatīkami sulo. Sevišķi nelāgi, ja to uzreiz nav iespējams iztīrīt. Tad jāmeklē strutene. Tās lapu saņurca un liek klāt brūcei. Var arī nolauzt leknu strutenes kātu un ar biezo, dzelteno sulu apsmērēt nobrāzuma sulojošās vietas.

Dziļa brūce

P.Princis atgādina – ja notikusi nopietnāka savainošanās un no dziļas plēstas, grieztas vai cirstas brūces gāžas asinis, šī vieta jāaizspiež ar tīra auduma vai marles gabalu. Ja pa ķērienam nav mājas aptieciņas, vari izmantot kreklu vai jebkādu citu apģērba atgriezumu. Protams, jo audums tīrāks, jo labāk. Ja asiņu daudz un šķiet, ka pēc neilga brīža no auduma vairs nav nekādas jēgas, neņem to nost, bet liec jaunu kārtu pa virsu. Zvani uz 113! Ja situācija būs kritiska, dispečers tevi savienos ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Farmaceita padoms

Farmaceite Zanda Ozoliņa uzsver – visprātīgāk ir parūpēties par sevi laikus. Dodoties uz kādu izklaides pasākumu vai aktīvajā atpūtā, neaizmirsti paņemt līdzi nepieciešamo minimumu, kas brūces gadījumā ļoti noderēs. Savā līdzi ņemamajā aptieciņā noteikti ieliec marles pārsēju, plāksterus, dezinfekcijas līdzekli un ārstējošu gelu vai krēmu. Svarīgi būtu tos arī pareizi uzglabāt, vēlams vēsā vietā un ne tiešos saules staros.

Noderēs arī dažādi līdzekļi pret noberzumiem un kukaiņu kodumiem, kas mazinās niezi un apsārtumu, kā arī kāds viegls pretsāpju līdzeklis.