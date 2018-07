29. jūlijā Liepājā notiks bezmaksas praktiskā nodarbība “Kā sevi atveseļot”

Publicitātes foto

29. jūlijā pulksten 12.00. Liepājas Jūrmalas parkā notiks bezmaksas praktiskā nodarbība “Kā sevi atveseļot”. Nodarbībā varēs izmēģināt dažāda veida vingrinājumus, gan fiziskus, gan sajūtu un psiholoģiskos, kas palīdz būtiski uzlabot veselību, sevi atjaunot. Pasniedzēja būs no Maskavas, psiholoģe, sertificēta Norbekova kursu pasniedzēja Svetlana Sapožņikova.

“Cilvēka organisms ir pārsteidzošs – tajā ir slēptie pašregulācijas mehānismi, spēja atjaunoties, pašam izveseļoties. Šie resursi mūsos ir, tikai – iemiguši. Bet tos var (un vajag!) pamodināt,” stāsta pasniedzēja. Ir dažādi veidi, kā to izdarīt, nodarbībā varēs iepazīties ar vienu no ceļiem, kā to īstenot. Metodē apvienotas Austrumu un Rietumu zināšanas.

Bezmaksas nodarbībā varēs pamēģināt efektīvus locītavu vingrojumus, atrast un masēt bioloģiski aktīvos punktus, kas ietekmē dažādu orgānu darbību, ar oriģinālām metodēm iekustināt organisma atjaunošanās, atveseļošanās spējas. Uzskatāmi un ātri varēs pārliecināties, kā domas ietekmē mūsu fiziskās iespējas. Cilvēks var būt pasīvs un padoties, piemēram, ja ir hroniska slimība, bet var arī daudz izdarīt sevis labā.

Norbekov.lv organizētā bezmaksas nodarbība notiks Liepājas Jūrmalas parkā, pretī bērnu spēļu laukumam no pulksten 12.00.-14.00.

No 29. jūlija līdz 7. augustam Liepājā notiks atveseļošanās kursi pēc Norbekova metodes. Arī kursu pirmo dienu (29. jūlijā pulksten 17.30. un 3. augustā pulksten 10.00) var apmeklēt bezmaksas.

Kursos novēroti būtiski uzlabojumi, ja bijušas problēmas ar mugurkaulu, locītavām, redzi, hormonālo sistēmu, dažāda veida sāpēm, emocionālajām grūtībām u.c.