Viltīgā sarkanā vilkēde – ar medikamentiem un dzīvesveidu var savaldīt

Foto - KORN RATCHANEEKORN/SHUTTERSTOCK

No saules vēlams sargāties daudziem, arī sarkanās vilkēdes slimniekiem. Tā ir bīstama, nereti grūti atklājama slimība un viegli nepadodas ārstēšanai. Tomēr, nosakot precīzu diagnozi, ar šo kaiti iespējams veiksmīgi sadzīvot, skaidro Rīgas 1. slimnīcas dermatoloģe Laila Atslēdziņa.

Bieži vien sarkanā vilkēde uzliesmo pavasarī un vasarā, uzturoties saulē ilgāk, nekā būtu pieļaujams, un nelietojot spēcīgu aizsarglīdzekli. Ar medikamentiem iespējams panākt slimības atkāpšanos, taču saules un citu apstākļu ietekmē tā var atkal saasināties.

Ar sarkano vilkēdi daudz biežāk sirgst sievietes (attiecībā pret vīriešiem 10:1). Šī slimība galvenokārt skar auglīgajā dzīves periodā, bieži neilgi pēc dzemdībām. Tā var skart arī cilvēkus gados, bet bērni ar to slimo reti.

Maskējas un slēpjas

Sarkanā vilkēde pieder autoimūno slimību grupai, kuru gadījumā organisms uzbrūk pats savām veselajām šūnām. Viena no hipotēzēm ir tāda, ka organisms šādi vēlas atbrīvoties no kāda nevēlama antigēna, bet, ja neizdodas, imunitāte darbojas pārlieku aktīvi. Sarkano vilkēdi nereti mēdz dēvēt par autoimūno slimību karalieni, jo tā šajā grupā ir viena no bīstamākajām.

Ja parādās sarkanīgi izsitumi vai arī citi simptomi, ne vienmēr sākumā pats slimnieks un nereti arī ārsts tos saista ar sarkano vilkēdi. Tā bieži vien izpaužas netipiski, kas pagarina ceļu līdz diagnozes noteikšanai. Ja izsitumi nepadodas ārstēšanai, der atcerēties par šo slimību un veikt papildu izmeklējumus. Visvairāk aizdomīgiem simptomiem jāpievērš uzmanība, ja kāds dzimtā slimojis vai sirgst ar autoimūnām slimībām, piemēram, reimatoīda artrītu.

Turklāt jāņem vērā, ka arī daudzi medikamenti mēdz izraisīt sarkanai vilkēdei raksturīgus simptomus, piemēram, pretsēnīšu medikamenti un nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi.

Kaitē gan saule, gan aukstums

Sarkanās vilkēdes uzliesmojumu var provocēt ne tikai ilgstoša saules iedarbība, bet arī saaukstēšanās un dažādas slimības – jebkāda papildu slodze imunitātei. Ļoti nevēlama ir smēķēšana, kas nelabvēlīgi ietekmē asinsvadus, turklāt vēl vairāk rosina trombozes risku.

Sievietēm ļoti piesardzīgi jāizvēlas pretapaugļošanās metode, jo hormonālā kontracepcija var rosināt sarkanās vilkēdes uzliesmojumu.

Svarīgi sevi sargāt, jo pat neliela neuzmanība var būt slimības paasinājuma cēlonis.

Dažādas izpausmes

Sarkanajai vilkēdei ir trīs galvenās ādas formas: akūta, subakūta un hroniska.

>> Akūtai ādas formai raksturīgās izmaiņas ir sejas ādas tauriņveida eritēma jeb apsārtums. Var būt skarta arī roku, krūšu, muguras āda, arī gļotāda un veidoties sāpīgas čūliņas mutes dobumā un degunā. Šīs izmaiņas pēc ārstēšanas izzūd. Šajā gadījumā visbiežāk ir arī sistēmiska saslimšana.

>> Subakūta ādas forma parasti skar ādu saulei pakļautās vietās. Biežāk tie ir gredzenveida, sārti elementi ar nelielu zvīņošanos, reizēm grūti atšķirami no psoriāzes. Šajā gadījumā pēc ārstēšanas var palikt ādas pigmentācijas izmaiņas. Apmēram 10–15% slimnieku šī ādas forma var pāriet sistēmiskā formā.

>> Diskoīdā ir visbiežāk sastopamā sarkanās vilkēdes forma dermatologa praksē. Ādas izmaiņas biežāk redzamas uz sejas, bet galvas matainajā daļā ir bezmatu perēkļi. Šajā gadījumā ir monētveida ap-sārtums, zvīņošanās, reizēm šie laukumi pakasot ir sāpīgi. Šajā gadījumā var palikt arī rētas un pigmentācijas izmaiņas ādā. Arī šī forma apmēram 10% gadījumu var pāriet sistēmiskā formā.

Sarkanās vilkēdes slimniekiem ļoti svarīgi būt ārsta uzraudzībā, regulāri veikt asins un urīna analīzes, pievērst uzmanību jauniem simptomiem, piemēram, svara zudumam, sāpēm locītavās, nogurumam, kas varētu liecināt par sistēmiskās vilkēdes attīstīšanos.

Aukstā laikā sistēmiskās vilkēdes slimniekiem mēdz pievienoties Reino sindroms, kad asinsvadu spazmu dēļ pirkstu gali kļūst balti vai zilgani.

Ir ļoti daudz ādas simptomu, kas nav specifiski šai slimībai, bet var netieši uz to norādīt, tāpēc sarkano vilkēdi bieži dēvē par lielisko imitatoru.

Kā ārstē

Jo agrīnāk sāk ārstēt sarkano vilkēdi, jo mazāk ļaunuma tā nodarīs organismam. Sistēmiskās sarkanās vilkēdes gadījumā tiek bojāti iekšējie orgāni, piemēram, nieres, sirds, centrālā nervu sistēma, asinsvadi.

Ādas ārstēšana biežāk ir dermatologa ziņā, bet sistēmiskās sarkanās vilkēdes gadījumā pacientam jābūt reimatologa uzraudzībā. Jārēķinās, ka ne vienmēr uzlabojumu iespējams panākt ar pirmo speciālista izrakstīto medikamentu.

Ārstēšanas veidu izvēlas pēc slimības smaguma un aktivitātes.

Padomi

>> Sarkanās vilkēdes slimniekiem ļoti svarīgi saudzīgi kopt un mitrināt ādu, kā arī, uzturoties saulē, lietot aizsarglīdzekli ar SPF 50. Tajā jābūt vielām, kas aizsargā gan no UVA, gan UVB stariem.

>> Jāvalkā drēbes, kas maksimāli nosedz ķermeņa ādu, jo krēms vien var nepalīdzēt, kā arī jānēsā cepure un saulesbrilles.

>> Intensīvā saulē, ja vien iespējams, labāk neuzturēties. Kaitēs arī sauļošanās solārijā.

>> Tā kā jāvairās no saules, kaulu un vispārējai veselībai jālieto D vitamīns.