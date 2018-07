Kā saņemt aprūpi pēc slimnīcas

Foto - PHOTOGRAPHEE.EU/SHUTTERSTOCK

Kā var saņemt veselības aprūpi mājās, ko apmaksā valsts? Kur jāvēršas? Kādi dokumenti nepieciešami? Vai to var saņemt ilgstoši? MARIKA Z. RĪGĀ

Tas visiem ir smagi – gan pacientam, gan tuviniekiem, kad pēc smagas saslimšanas izraksta no stacionāra un tālāk jātiek galā pašiem. Daudzi nezina, ka vismaz sākotnējā atveseļošanās posmā var saņemt virkni valsts apmaksātu pakalpojumu mājās, kas atvieglo slimnieka aprūpi, un nav jāalgo medicīnas māsa.

Aprūpe dzīvesvietā

Valsts apmaksāta veselības aprūpe mājās nepienākas visiem, to var pieteikt tikai pacienti ar noteiktām slimībām. Nacionālā veselības dienesta sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Agnese Jasenoviča skaidro, ka tā ir aprūpe, kas ietver veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pacientam viņa dzīvesvietā. Atkarībā no saslimšanas veselības aprūpi mājās var saņemt 10–30 dienas:

pacientam ar hroniskām slimībām un pārvietošanās traucējumiem to var saņemt līdz 30 kalendāra dienām,

pēc izrakstīšanās no stacionāra vai dienas stacionāra saistībā ar ķirurģisku iejaukšanos veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra dienām.

Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā termiņa beigām ģimenes ārsts apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.

Pēc operācijas un smagas slimības

Veselības aprūpi mājās var saņemt pēc operācijas ārstniecības iestādē vai dienas stacionārā, kā arī tad, ja pacientam ir hroniska slimība un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ ir apgrūtināta ierašanās ārstniecības iestādē. Atbalstu atveseļošanās laikā var saņemt arī pēc pārciesta insulta, infarkta, asinsizplūduma smadzenēs, pacientiem ar muguras smadzeņu bojājumiem. Konkrētus diagnozes kodus var uzzināt pie ārstējošā ārsta.

Slimnieks pēc atgriešanās no stacionāra var saņemt ādas bojājumu aprūpi, medikamentu ievadīšanu, urīna ilgkatetra maiņu un aprūpi, stomas aprūpi, enterālu barošanu caur zondi. Papildus ārsts var nozīmēt arī izmeklējumus un izmeklējumā iegūto materiālu nogādāšanu laboratorijā, dzīvībai svarīgo rādītāju kontroli, klizmas veikšanu, kā arī slimnieka un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par nepieciešamo aprūpi.

Kā saņemt?

Visus veselības aprūpes mājās pakalpojumus, izņemot rehabilitāciju, pacients var saņemt ar ģimenes ārsta nosūtījumu vai ārstniecības iestādes nosūtījumu pēc izrakstīšanās. Tajā jābūt norādītai diagnozei, kas atļauj saņemt veselības aprūpi mājās, ārstējošā ārsta norādījumiem, to skaitā medikamentu lietošanai, un laikposmam, cik ilgi tas nepieciešams. Savukārt rehabilitācijas pakalpojumus mājas aprūpē var pieprasīt ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumu, kuram jāpievieno arī rehabilitācijas plāns. Ģimenes ārsts to var darīt tikai tad, ja ir apguvis zināšanas par funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un to mazināšanas vai novēršanas iespējām. Slimnieka aprūpi mājās sniedz medicīnas māsa vai ārsta palīgs, rehabilitāciju – fizioterapeits, ergoterapeits vai audiologopēds.

Uzziņai

Nacionālā veselības dienesta interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv, sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi, var uzzināt to ārstniecības iestāžu sarakstu, kas sniedz veselības aprūpi mājās.