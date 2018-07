Visu laiku sliktākie padomi tievētājiem un diētu mīti, kam ticēt

Foto - Pixabay

Vēloties uzlabot fizisko formu un zaudēt lieko svaru, nereti ievērojam organismam patiesībā kaitīgas diētas un nezināšanas dēļ situāciju tikai pasliktinām. Lai no tā izvairītos, iepazīsties ar “MSN” apkopotajiem mītiem par diētām un svara zaudēšanu, tā neticot akliem padomiem un ieteikumiem, ko kaut kur kādreiz esi dzirdējusi.

Kalorijas ir kalorijas

100 kalorijas, kas uzņemtas, apēdot augļus, un 100 kalorijas, ko satur čipši, nebūt nav salīdzināmas ar vienādības zīmi. Organismam vērtīgu produktu kalorijas radīs enerģiju un sāta sajūtu, savukārt kalorijas, ko uzņemsi, ēdot saldumus, pusfabrikātus un miltu izstrādājumus, tikai vairos tavu atkarību no neveselīgajiem našķiem un nekādu pienesumu organisma funkcionēšanai nesniegs.

Brokastu neēšana ļauj ietaupīt kalorijas

Ja joprojām tici šim muļķīgajam un veselībai pat kaitīgajam mītam par brokastu neēšanu, ir pēdējais laiks savu viedokli mainīt. Ir zinātniski pierādīts, ka cilvēki, kuri neēd brokastis, dienas gaitā apēd vairāk kaloriju, ļaujas “emociju apēšanai”, kā arī izvēlas neveselīgus produktus kopumā. Tāpat brokastu izlaišana rada zemāku enerģijas līmeni dienas gaitā, pasliktina koncentrēšanās spējas un arī noskaņojumu.

Nekādā gadījumā neēd ātrās uzkodas

Protams, ātro uzkodu un saldumu neēšana ļauj mums saglabāt labāku veselību, taču tā ir tikai viena medaļas puse. Dzīvojot pēc principa “Visu vai neko”, kas ietver pilnīgu noteiktu pārtikas produktu vai to grupu izslēgšanu no uztura, mēs sevi pakļaujam nevajadzīgam stresam, kas, visticamāk, rezultējas regulārās pārēšanās reizēs, izvēloties tieši to, kas bijis aizliegts. Tā vietā ieteicams laiku pa laikam apēst kādu našķi, taču saprātīgās devās, atkal un atkal uzsver speciālisti.

Neēd ogļhidrātus

Kā liecina kāds Hārvardas Universitātē veikts pētījums, nozīme ir nevis ogļhidrātu daudzumam, ko apēdam, bet gan to veidam. Piemēram, baltmaize un baltie rīsi uzturvielu ziņā ir visai mazvērtīgi produkti, un liels to apjoms, protams, veicina liekā svara veidošanos. Savukārt pilngraudu produkti, piemēram, brūnie rīsi un dažādi putraimi, ir ļoti noderīgs ogļhidrātu avots, kas nodrošina pakāpenisku enerģijas izdalīšanos.

Augļus vislabāk ēst svaigi spiestu sulu un kokteiļu veidā

Protams, šādi mēs gardā un samērā vienkāršā veidā uzņemam organismam tik nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas, taču, dzerot vien augļu sulu, organismam tiek laupītas tik vērtīgās šķiedrvielas, ko satur to mīkstums un, nereti, miza.

Svarīga ir regulāra attīrīšanās

Detoksikācija ir viens no populārākajiem atslēgvārdiem, ko interneta meklēšanas programās saistībā ar svara zudumu pērn ierakstījuši cilvēki. Taču mūsu organismam papildus attīrīšanās nav vajadzīga, ja vien lielos daudzumos nepatērējam alkoholu, nesmēķējam un neēdam vien neveselīgu pārtiku. Aknas un nieres teicami pilda organisma attīrīšanas funkciju pašas par sevi.

Cukura vietā labāk lietot mākslīgus saldinātājus

Protams, cukurs organismam nav diez ko vajadzīgs, taču arī mākslīgie saldinātāji nebūt nav tik laba alternatīva. Tie rada pastiprinātu izsalkuma sajūtu, kā arī pētījumi liecina, ka 67 procenti cilvēku, kuri sirgst ar Otrā tipa diabētu, ir bijuši regulāri nesaldināto gāzēto dzērienu patērētāji.

Tauki dara resnu

Ir labie tauki un sliktie tauki. Labie, ko satur zivis, rieksti un avokado, kā arī kvalitatīvas eļļas, organismam ir vajadzīgi un pasargā mūs no sirds slimībām. Savukārt piesātinātās taukskābes, kas ir ātro uzkodu, taukainas, ceptas gaļas un citu neveselīgu produktu sastāvā, gan organismam ir bīstamas, atgādina mediķi.