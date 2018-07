35 000 iespējami C hepatīta inficēto par savu slimību vēl nezina

Publicitātes foto

Jau sestdien Latvijā tiks atzīmēta Pasaules Hepatīta diena. Arī pie mums vairākiem desmitiem tūkstošu pacientu šī diagnoze ir aktuāla, un vismaz 35 000 iespējami inficēto par savu slimību vēl nezina. Lai vērstu sabiedrības uzmanību uz C hepatīta skrīningu un ārstēšanu, kā arī uzlabotu ārstēšanās iespējas, C hepatīta pacientu apvienība jau vairākus gadus organizē diskusiju “Par dzīvi bez C hepatīta”. Tā notiks arī šogad, 27. jūlijā, Birojnīcā, no plkst. 12.00–14.00.

Ilgu laiku Latvijas pacienti saskārās ar valsts budžeta līdzekļu trūkumu C hepatīta ārstēšanai, tādēļ ārstēti tika tikai vissmagāk slimie, turklāt ar interferonu saturošu terapiju, kas radīja nepatīkamas blaknes un bija ilgstoša. Pateicoties pacientu apvienības, ārstu infektologu un atbildīgo iestāžu iesaistei, nepieciešamie līdzekļi tika atrasti – pēdējo trīs gadu laikā ārstēšanai atvēlētais budžets ir teju pieckāršots. No pagājušā gada pacienti saņem mūsdienīgu terapiju, kuras efektivitāte pacientu atbrīvošanā no vīrusa jau tuvojas 100%. Šie ir ar labu panesamību. Tomēr lielā pacientu skaita dēļ (tiek lēsts, ka Latvijā ir līdz pat 50 000 inficēto) īpaša nozīme pievēršama ārstniecības un administratīvā procesa optimizēšanai, lai ar infekcijas slimību spētu cīnīties pēc iespējas straujāk.

Aicinām interesentus piedalīties diskusijā š.g. 27.jūlijā, laikā no plkst. 12.00 līdz 14.00 Birojnīcā, Berga Bazārā, Dzirnavu ielā 84 k-2, Rīgā. Pasākumā gan pirms, gan pēc diskusijas ikvienam būs iespēja veikt bezmaksas C hepatīta testu. Diskusijas tiešraide būs pieejama biedrības Facebook lapā.

Kopā ar valsts iestāžu pārstāvjiem, kā arī nozares vadošajiem ārstiem, tiks apspriestas šādas tēmas:

1. Valsts plāni būtiski paplašināt to C Hepatīta pacientu loku, kas var saņemt valsts apmaksātu ārstēšanu. Vai šī ārstēšana tiks piešķirta arī pacientiem, kuri vēl nav sasnieguši smagākas slimības stadijas?

2. Infektologu noslogotība un administratīvo iestāžu kapacitātes nepietiekamība, kā arī iespējamie risinājumi papildspēku iesaistei reģionos. Šeit jāmin arī valsts apmaksātu izmeklējumu nepieejamība, liekot pacientiem izvēlēties privātā ārstniecības sektora piedāvājumu.

3. Pacientu pašiniciatīva garo rindu risināšanā – orģinālo medikamentu lētāku kopiju iegāde ārpus Eiropas Savienības robežām. Diskusijā tiks apskatīts pacientu rīcības likumiskais aspekts, riskiem, ko pacients uzņemas, un tiesībām no kurām viņam jāatsakās, sperot šādu soli. Diskusiju papildinās gan advokātu biroja “Sorainen” izpētītā informācija, gan stāstījums par ārstu pieredzēto un pacientu piedzīvoto. Mērķis – padarīt pacienta izvēli informētāku un pēc iespējas mazāk bīstamu.

4. Atskats uz līdz šim paveikto C hepatīta apkarošanā Latvijā, jaunākie statistikas dati, kā arī atbildīgo iestāžu uzsāktie un vēl ieplānotie darbi sistēmas pilnveidošanā.