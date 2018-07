LABA DABA aizsāk tradīciju un atklāj Labdarības pļavu; palīdzēs mūziķiem grūtībās

Publicitātes foto

Svinot desmito pastāvēšanas gadu, LABA DABA aicina uz labiem darbiem un aizsāk jaunu tradīciju, festivālā ieviešot labdarības programmu. To šogad atklās ar “Fonda Līdzskaņa” labdarības izsoli, kurā varēs ziedot līdzekļus grūtībās nonākušajiem mūziķiem, apmaiņā pret to saņemot kādu īpašu, festivāla mūziķiem piederošu priekšmetu.

Festivāla LABA DABA mūziķi, vēloties atbalstīt tos kolēģus, kuriem nepieciešama palīdzība un kas saskārušies ar nopietnām veselības vai sadzīviskām problēmām, izsolei ziedojuši dažādus priekšmetus, kas saistīti ar viņu muzikālo karjeru un kuriem ir kāda pievienotā vērtība. Piemēram, grupa “Zāle” fanu rokās nodos “dārgumu” lādīti ar dažādiem priekšmetiem, kas atklāj grupas biogrāfiju, Satellites LV – T-kreklu no fanu iecienītākā videoklipa, bet Dzelzs Vilks – jubilejas dziesmu izlases testa spieduma vinila plati ar autogrāfiem. Labdarības akcijā piedalīsies arī tādas muzikālās apvienības un mūziķi kā grupas “Inokentijs Mārpls” solists Dambis, grupa “Sigma”, ”Zāle”, Riga Reggae, Jēkabs Nīmanis, Jany May, Ministry of echologie u.c.

“Ideja par labdarības izsoli radās, ciemojoties radio Star FM raidījumā “Zoopasta”. Tā vadītāja Baiba Sipeniece–Gavare ierosināja vairāksolīšanai ziedot savu kleitu, kuras autore ir Elita Patmalniece, un galvas rotu. Sapratām, ka šo ideju varam izvērst lielāku un aicināt ziedot arī citus mūzikas industrijas pārstāvjus. Doma, ka mūziķi gatavi ziedot ko sev svarīgu citu mūziķu labā, mani aizkustina. Vēl jo vairāk priecē, ka tas ne tikai iepriecinās grūtībās nonākušos mūziķus, bet arī radīs prieku festivāla apmeklētājos, “ komentē “Fonda Līdzskaņa” vadītāja Liena Grīna.

“Šī ir apsveicama ideja! Ļoti pozitīvi vērtēju “Fonda Līdzskaņa” darbību un šo iniciatīvu, ar kuras palīdzību varam atbalstīt tos, kas nonākuši sarežģītās situācijās. Savukārt festivāla apmeklētājiem tā ir iespēja savā īpašumā iegūt kaut ko unikālu no saviem iecienītajiem māksliniekiem,” komentē festivāla LABA DABA direktore Gundega Turnele.

“Fonds Līdzskaņa” savā pusotru gadu ilgajā pastāvēšanas laikā atbalstījis 14 mūziķus, tajā skaitā Rolandu Ūdri, Sondru Zaļupi, Valdi Atālu, Aleksandru Šlujevu, Uldi Krūmiņu, Daini Dobelnieku u.c. Jau otro gadu fonds rīko radošo nometni, kurā Latvijas mūziķi kopā rada skaņdarbus, par kuriem iegūtie līdzekļi tiek veltīti grūtībās nonākušo mūziķu atbalstam.

Kā es varu atbalstīt mūziķus?

Arī tu vari atbalstīt mūziķus, piedaloties izsolē vai veicot mērķziedojumu fonda mājas lapā www.lidzskaņa.lv vai arī iegādājoties mūziķu radītos oriģināldarbus e-veikalā.