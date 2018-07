Ak, vai: tikai 57% cilvēku vismaz reizi nedēļā ēd dārzeņus

Foto - Shutterstock

Vairāk nekā puse jeb 57% Latvijas iedzīvotāju dārzeņus ēd tikai reizi nedēļā vai pat vēl retāk, liecina Snapshot veiktā aptauja pēc “Maxima Latvija” pasūtījuma. Vitamīniem bagātos rāceņus, kolrābjus un kāļus vismaz vienu reizi nedēļā ēd vien 10% Latvijas iedzīvotāju.

Vairāk nekā divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju savā ēdienkartē konstanti iekļauj tikai dažus no dārzeņiem – gurķus, tomātus, salātus, sīpolus un ķiplokus. Virkne vērtīgu dārzeņu līdz iedzīvotāju ēdienkartei nenonāk. Vairāk nekā puse jeb 56% Latvijas iedzīvotāju neēd rāceņus, 46% Latvijas iedzīvotāju ēdienkartē nav kolrābju. Trešais nenovērtētākais dārzenis ir kālis, to nelieto trešdaļa aptaujāto, savukārt vieni no uzturvielām bagātākajiem dārzeņiem brokoļus neēd 21% aptaujāto.

Uztura speciāliste Lizete Puga norāda – tas ir pārsteidzoši, ka dārzeņu daudzveidība mūsu ēdienkartēs ir tik niecīga: “Iedzīvotāji savās ēdienkartēs tikai reizi nedēļā vai retāk iekļauj vērtīgos ziedkāpostus, tādu ir tikai 24%, kabačus – 34%, pākšaugus un bietes – 35%, un pat kāpostus – 39%, kas ir ļoti maz! Pēdējos gados arvien vairāk runājam par veselīgu uzturu, meklējam superproduktus un aizraujamies ar dažādiem ēšanas paradumiem, aizmirstot par pašmāju produktu daudzveidību un to pievienoto vērtību. Piemēram, kāposti un puķkāposti, mudina gremošanas procesus, toties rācenis un kālis būs tikpat sātīgi kā kartupeļi tikai ar mazāku cietes daudzumu un enerģētisko vērtību. Savukārt augstās C vitamīna koncentrācijas dēļ kolrābis tiek dēvēts par ziemeļu citrusu, bet kabači satur gana daudz kālija, kas palīdz nodrošināt normālu šķidruma daudzumu organismā. Šie produkti ir ērti pieejami un ne vienmēr ir nepieciešama sarežģīta pagatavošana, jo daudzi no tiem visgardākie ir svaigā veidā kā uzkoda, vai papildinājums dažādiem salātiem, zupām un citiem ēdieniem.”