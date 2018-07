Ap 30 veidu, kā ķert vasaru burkā, grozā, papīra tūtā no labākajiem augu zinātājiem

Autores: Gunta Tabore un Selga Amata

Laiki, kad gatavot ziemai savvaļā vākto bija tikai īpatņu prieks, laimīgi garām. Tagad daudziem prāts un prieks domāt zaļāk. Kamēr vasara, gribas dabas dāsnumu ievilināt arī burkās, maisiņos un saldētavās, lai celtu galdā, kad laukā pelēks un balts. Darīt to gan pārbaudītām sentēvu metodēm, gan meklējot jaunas.

Šoreiz nebūs ieteikumu un pārspriedumu, kā to darīt pareizi un vispareizāk. Tikai atgādinājums, kas skanējis arī daudzos iepriekšējos 36,6 °C numuros: Latvijā ir 300 ēdamu augu sugu, un mūsu senči vismaz 160 no tām lietojuši ikdienas uzturā. Savvaļas augus, kas cilvēka organismam ir daudz veselīgāki un draudzīgāki nekā kultivētie. Jo, kā uzsver bioloģijas zinātņu doktore Rūta Bērziņa–Bērzīte: dzīvs organisms jebkuru sev vajadzīgo vielu vispilnīgāk spēj atpazīt un izmantot tikai tad, ja tā darbojas nevis ļaužu prātu pārveidotā un uzlabotā, bet dabas izstrādātā un vadītā programmā. Varbūt vērts pacensties, lai ēdienkartes dažādošanai iekļautu savā ikdienas uzturā kaut desmito daļu no šiem augiem? Arī skābētus, saldētus, marinētus? Vai ar tādu paņēmienu sagatavotus, kas tikai nule kā iešāvies prātā?

Senākais augu apstrādes veids ilgstošai glabāšanai ir žāvēšana jeb kaltēšana. Šī metode īpaši piemērota zāļu tēju, ogu un sēņu sagatavošanai.

Pareizi žāvēts produkts tikpat kā nemaina krāsu, smaržu un garšas īpatnības, saglabā lielāko daļu vērtīgo vielu. Mājas apstākļos žāvējot, produktu novieto caurvējā 20 līdz 30 grādu temperatūrā, pietiekami sausā, siltā, bet ne saules apspīdētā vietā.

Ja augs ļoti sulīgs, vispirms ieteicams apvītināt, tikai pēc tam procesu turpināt līdz galam.

Mājsaimniecībā biežāk lietotā sadzīves palīgierīce ir cepeškrāsns. Daudzi iegādājušies arī speciālo elektrisko žāvētāju dārzeņiem un augļiem, arī tas der. Tikai vienmēr jālūko, lai karstums nepārsniegtu 40 grādus.

Jāatceras, ka pārāk mitrā gaisā žāvējamais materiāls var apglumēt, sākt pūt vai pelēt un, ja apstrāde ieilgst, kukainīši tajā var sadēt oliņas.

Žāvēti produkti glabājami sausā, vēsā vietā, gaisa caurlaidīgās turzās, nevis cieši aizskrūvējamās burkās vai plastmasas maisiņos.