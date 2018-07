Kā atpazīt tirānu attiecībās? Lielākie vardarbji ģimenē pēc horoskopa

Foto - pixabay.com

Tirānija ģimenes attiecībās diemžēl joprojām ir bieži izplatīta parādība. Kad tu savā ceļā satiec vīrieti, nebūt ne uzreiz var viegli saprast, ka viņš ir tirāns, jo ģimenes dzīve sākas vēlāk, bet līdz tam vīrieša uzvedība var šķist absolūti normāla. Turklāt iemīlēšanās spēks arī neļauj uz visu skatīties objektīvi.

Tirāni var atstāt diezgan pozitīvu iespaidu pēc pirmās tikšanās un spēj panākt, ka sieviete viņos iemīlas. Bet, kad viņa ir jau viņam “kabatā”, sākas īsta elle. Sliktās īpašības parādās vēlāk, kad vīrietis saprot, ka viņam ir vara un viņš var uzvesties vissliktākajā veidā, nesaņemot par to nekādu sodu.

Lai tu būtu modra un laikus pamanītu tirānu, viņš, kā nākas, jāiepazīst vēl pirms kāzām. Nevajag uzreiz lēkt attiecībās, nepārliecinoties, ka viss ir kārtībā. Lūk, daži psihologu padomi, kuri norāda uz potenciālajiem tirāniem attiecībās. Ja attiecību sākumā vīrietis uzvedas tā, esi uzmanīga!

Tirāna pazīmes

1. Viņš vienmēr turas tikai pie sava izvēlētā virzības kursa un cenšas visiem demonstrēt, ka ir par viņiem labāks. Viņš uzspiež savas domas, pārāk spēcīgi apstrīd jebkuru citu viedokli, kas atšķiras no viņa uzskatiem.

2. Viņš ierobežo tavu brīvību, cenšas tev sekot, regulāri izprašņā par katru soli, prasa, lai tu pastāvīgi ziņotu par to, kur esi un ko dari.

3. Regulāri ir greizsirdīgs, cenšas, lai tu mazāk komunicētu ar savām draudzenēm, vēl jo vairāk, ar draugiem.

4. Slikti un necienīgi izsakās par bijušajām draudzenēm. Tā ir ļoti satraucoša zīme, jo nav izslēgts, ka necienīgi viņš izturēsies arī pret tevi.

Ja tu esi pamanījusi jaunajā paziņā kaut vienu no šiem punktiem, kas minēti iepriekš, kā arī, ja tu zini viņa zodiaka zīmi, pārbaudi, vai viņš nav potenciālo tirānu sarakstā.

Ja pazīmes ir un viņš pieder pie vienas no šīm zīmēm, labāk turies no viņa pa gabalu! Piedāvājam uzzināt, kuras no zodiaka zīmēm visbiežāk kļūst par tirāniem mājās.

Vīrieši tirāni attiecībās astrologu vērtējuma

Auns: tirāns – agresors un kauslis

Kā atpazīt? Izpauž agresiju, ir greizsirdīgs, pielieto fizisku vardarbību, pieprasa bezierunu paklausību, ir rupjš, lādējas.

Tipiska uzvedība. Šādam vīrietim eksistē tikai viņa viedoklis, viņš ir pārliecināts, ka viss atkarīgs tikai no viņa. Viņš ir pieradis pieņemt visus lēmumus pats, un ar gadiem viņš pats kļūst arvien pārliecinātāks, ka mājās ir tikai viena autoritāte – viņš, un nevienam nav tiesības piedāvāt savu viedokli, jo, redz, taisnība ir tikai viņam un nevienam citam.

Šis mājas tirāns ir pats bīstamākais, jo sliktākajā gadījumā spējīgs pielietot fizisku spēku. Viņš ir ļoti agresīvs un var eksplodēt jebkurā brīdī pat bez īpaša iemesla. Bet, ja iemesls tomēr ir, situācija var pilnībā zaudēt kontroli.

Tirāns – kauslis cenšas parādīt, cik daudz spēka viņam piemīt, tāpēc reti cīnīsies pret spēcīgiem partneriem, kuri var dot prettriecienu. Tāpēc parasti viņš izpaudīsies pret vājākajiem – sievu un bērniem.

Kāpēc viņš ir tāds? Ļoti bieži šī tipa vīrieši – tirāni bērnībā ir piedzīvojošu cietsirdīgu un tirānisku uzvedību no citu ģimenes locekļu puses, tāpēc izauguši viņi pārņem šādu uzvedību un to praktizē arī savā dzīvē. Tirāns – agresors neprot risināt problēmas, tās mierīgi apspriežot. Viņam šķiet, ka spēks atrisina visu. Un pat mīlestību var iegūt, pielietojot spēku. Lielākajā daļā gadījumu viņš paceļ roku, ja atrodas alkohola vai aizliegtu vielu ietekmē.

Ko darīt? Parasti šādi vīrieši ir vāji, saskaroties ar patiešām nopietnām briesmām un problēmām. Viņi viegli nodara pāri vājākajiem, bet baidās no daudz stiprākiem pretiniekiem. Kad sievietei parādās cienīgs aizstāvis, tirāni – agresori parasti vienkārši pazūd no apvāršņa, baidoties saņemt pēc nopelniem.

Skorpions: tirāns – manipulators

Kā atpazīt? Greizsirdīgs, kontrolējošs, iesēj vainas apziņu, ietekmē emocijas un izsūc enerģiju.

Tipiska uzvedība: Šie vīrieši ir ļoti bīstami sievietēm, kas vēlas ar viņiem veidot ģimeni. Parasti viņi dara visu, lai iegūtu varu pār sievieti, vienmēr un visur kontrolē viņas rīcību.

Jau pašā attiecību sākumā tirāns – manipulators zina visas tavas vājās vietas un prot ar tām manipulēt savās interesēs. Viņš reti pielieto fizisku spēku atšķirībā no iepriekšējā tipa, bet tas viņu nepadara mazāk bīstamu. Morālā vardarbība bieži noved sievietes līdz neprātam. Sievietes pastāvīgi jūt vainu, nejūtas kā pilnvērtīgas sievietes, šaubās par savām prāta spējām.

Kad sieva sāk pārāk nervozēt, viņš mēģina iestāstīt, ka viņai jau laiks ārstēties, un cenšas viņu norobežot no bērniem. Starp citu, tādi vīrieši – tirāni bieži atņem bērnus, iegalvojot sievietei, ka viņa nevar būt bērniem normāla māte. Viņa tik ļoti tam tic, ka beigu beigās kļūst par regulāru psihologa pacientu, protams, ja viņai to atļauj finanses.

Ja sievietei pietiek spēka aiziet no tādām attiecībām, tas parasti nepaliek bez sekām. Vēl ilgi pēc tam viņa mocīsies tikai no vainas sajūtas vien, ka savā dzīvē pieļāvusi tādas attiecības.

Kāpēc viņš ir tāds? Šim vīrietim ir daudz baiļu, kuras viņš prasmīgi noslēpis. Viņš nav par sevi pārliecināts un, esot greizsirdīgs vai manipulējot, viņš vienkārši mēģina maskēt nepārliecinātību. Visticamāk, šāds cilvēks nesaņēma mīlestību un uzmanību bērnībā un tagad neapzināti atriebjas visai pasaulei.

Tāpat gadās, ka, ņirgājoties par tuviniekiem, viņš saprot, ka netiks sodīts, ka viņam “viss iet no rokas”, kaut arī ko līdzīgu īstenot pret cilvēkiem darbā, kas viņam nepatīk, viņš nevarēs. Tāpēc viņš dusmas un naidu izgāzīs uz mājiniekiem.

Ko darīt? Ja pret tevi izturas nicinoši, manipulē vai arī pazemo, vajag vispirms iemīlēt sevi. Ja tu atļauj tādu uzvedību, tas nozīmē, ka tu sevi patiesībā nemaz nemīli. Ja tu sevi mīlēsi vairāk nekā viņu, tev vairs nebūs tādas problēmas kā vīrietis manipulators un tirāns.

Jaunava: tirāns – neapmierinātais kritiķis

Kā atpazīt? Kontrolē izdevumus, kritizē, dod norādījumus un pavēles, salīdzina ar citiem.

Tipiska uzvedība: Šis tirānu tips nav pārāk bīstams, salīdzinot ar iepriekšējiem, bet no tā nekļūst vieglāk tiem, kas ar viņu dzīvo zem viena jumta. Visbiežāk viņa tirānija izpaužas nīgrumā: viņš regulāri ir ar visu neapmierināts, reti ir ar kaut ko apmierināts, bet no mājiniekiem prasa ideālu viņa noteikumu ievērošanu.

Jaunavas – tirāni kritizē visu un visus: sieva viņiem vienmēr nav pareizi apģērbta vai ar pareizu frizūru, vienmēr pārkrāsojusies, neprot gatavot un pareizi runāt. Bērni vienmēr nepareizi uzvedas, nekad nav pietiekami labi audzināti. Bieži kritika “trāpa” arī pie citiem radiniekiem.

Ar tādiem vīriešiem parasti dzīvot kopā nav pārāk jautri, jo viņi kontrolē visu, īpaši izdevumus. Ja sieviete pati nestrādā un spiesta dzīvot uz viņa rēķina, tā ir īsta elle, jo viņai vienmēr un par visu būs jāatskaitās tirānam. Ja viņa vēlēsies sev kaut ko nopirkt, tas “kaut kas” izies cauri nežēlīgai atlasei un parasti nemaz netiks nopirkts dažādu iemeslu dēļ.

Turklāt šādi vīrieši ir pārliecināti, ka viņi rūpējas par ģimeni. Viņi var būt uzticīgi, labi pelnīt un it kā visu nodrošināt, spēt rūpēties par māju, bet laimes sajūta un morāls komforts, ar viņiem dzīvojot kopā, grūti iedomājams.

Tādi vīrieši bieži salīdzina savas sievas ar citām, piemēram, ar bijušajām draudzenēm vai mammu, un sievas vienmēr ir zaudētājas. Tas, protams, samazina sievietes pašnovērtējumu, un viņa cenšas vairāk vīram izpatikt. Līdz ar to tirāns iegūst uzvarošas pozīcijas, jo sieviete šaubās par savām īpašībām un spējām.

Kāpēc viņš ir tāds? Tādi vīrieši ir lieli ideālisti un negrib redzēt tālāk par savu degunu. Viņi uzskata, ka ideālā pasaule ir tāda, kur viss ir savās vietās un pa plauktiņiem – tas viņiem liek justies komfortabli, bet haoss viņus iedzen šausmās. Tāpēc viņi vēlas redzēt visu ideālu, tostarp sievā un bērnos.

Tāds vīrietis tāpat var dzīvē piedzīvot fiasko, izputēt vai iziet cauri kādai citai krīzei. Tajā situācijā viņš vainos sevi, ka nebija ideāls un efektīvs, un viss ir viņa vaina. Viņš centīsies pateikt saviem tuviniekiem: esiet ideāli, tad jūs nesarūgtināsies ne mani, ne sevi!

Ko darīt? Sākumā tiec skaidrībā, cik lielā mērā kritika un piekasīšanās ir taisnīga. Var gadīties, ka kritikas iemesls ir kāda lielāka un nopietnāka neapmierinātība. Lai neprovocētu skandālu, vēlams nereaģēt uz kritiku pārāk agresīvi un mierīgi to pieņemt, atbildē izsakot to, ka nepatīk tieši tev. Ar šo tirānu tipu vēl var kaut ko sarunāt un visu atrisināt mierīgu pārrunu ceļā.

Lauva: tirāns – egoists

Kā atpazīt? Greizsirdīgs, izdara morālo spiedienu, uzspiež savu viedokli, kontrolē, izpauž egocentriskumu un varu, komandē.

Tipiska uzvedība: Tirāni – Lauvas ļoti mīl sevi un dod priekšroku tam, lai viņus novērtētu un apbrīnotu apkārtējie. Parasti viņi to panāk ar morālu spiedienu, demonstrējot savu pārākumu un varu. Tieši tādi vīrieši ir pret to, lai sievietei būtu sava nodarbošanās vai arī darbs, jo tas nozīmētu, ka sieviete vairs nav pilnībā viņa varā.

Tā kā Lauvas ir paši lielāki egoisti starp visām zodiaka zīmēm, viņiem vienmēr visam jābūt vislabāk. Viņu intereses vienmēr ir svarīgākas par citu ģimenes locekļu interesēm, kaut arī viņi apgalvo, ka ģimene viņiem nozīmē visu!

Viņiem vienmēr un par visu ir taisnība, un, kā tirāna – Auna gadījumā, par savu viedokli mājinieki var aizmirst, jo viņiem nav tiesību izteikties. Bet, pat ja mēģina, tirāns maz viņos klausās.

Sievietes šādi vīrieši parasti neuzskata par personībām. Tirāni domā, ka sieva ir tikai papildinājums viņa dievišķīgajai būtnei, un tai ir viņiem jākalpo un visā jāpiekrīt. Tāpat tādi vīrieši īpaši nerūpējas par sievas veselību. Piemēram, ja runa ir par izsargāšanos, viņi vispār par to nedomā, kā arī nedomā par sekām, jo vienmēr var aizsūtīt sievu pie ārsta, lai atbrīvotos no nevēlamas grūtniecības.

Kāpēc viņš ir tāds? Bieži tirāns – egoists izaug pilnīgi normālā ģimenē, tiesa, kur viņu lutināja un visu viņam atļāva. Kā likums, vienīgais bērns ģimenē, bieži dzimis gados vecākam pārim, tāpēc vecāki pret viņu izturas kā pret dievu. Reizēm gadās pilnīgi pretēja situācija: bērnu regulāri pazemoja, liekot saprast, ka viņš nekas nav, tāpēc izaugot viņš vienmēr un visur cenšas kļūt pirmais, bet līdzās tam pārņem savu vecāku uzvedību, tāpat izturoties pret savu sievu un bērniem.

Ko darīt? Tirāni egoisti izmanto savu egoismu tad, kad sievas viņiem to atļauj, aizmirstot pašas par sevi. Pārāk liela izpatikšana tādam vīrietim no pašu attiecību sākuma pamodina viņā negatīvās īpašības, kuras nākotnē grūti izlabot. Pamēģini samazināt šāda vīrieša nozīmi savā dzīvē, pārstāj domāt, ka viņš ir visuma centrs. Ja ar laiku par spīti visiem pūliņiem neizdosies iegūt viņa cieņu un uzmanību, nāksies to meklēt citā vietā, jo mainīt situāciju tu vairs nespēsi.

Vēzis: tirāns – ierobežotājs

Kā atpazīt? Kontrolē, ierobežo, uzliek rāmjus, izpauž varu, manipulē, liek justies vainīgai.

Tipiska uzvedība: Lai arī Vēzis ir piemērs labai un gādīgai ģimenes galvai, tas neizslēdz, ka ģimenē Vēzis var pārvērsties par tirānu.

Parasti Vēzis ir tipisks mājās sēdētājs, viņš pārāk nevēlas doties ārā un būt redzams citiem. Ja arī sievietei piemīt šāda īpašība, viņa ir daudz izdevīgākā stāvoklī. Pretējā gadījumā tirāns visādi mēģinās viņu norobežot no sabiedrības, liekot pēc iespējas vairāk laika pavadīt mājās.

Māja pakāpeniski viņai kļūst par cietumu, un pat pati nevainīgākā tikšanās ar draudzenēm reizi gadā var beigties ar skandālu un vīra pretenzijām. Parasti tādi vīrieši mēģina radīt sievietē vainas sajūtu: “Kā tad tā? Tu aizgāji, atstāji bērnus, nepabaroji, nenoliki gulēt… kas tu par māti?” Teksts var būt cits, bet doma tāda pati.

Kāpēc viņš ir tāds? Pamatā tāda uzvedība vīriešiem saistīta ne tikai ar pārliecības trūkumu, bažām, ka viņu var nemīlēt, bet arī būt saistīta ar nopietnām bailēm, tostarp bailēm zaudēt attiecības. Iespējams, bērns auga nepilnīgā ģimenē vai zaudēja sev kaut ko ļoti vērtīgu, tāpēc tagad dara visu, lai viņam būtu ģimene pilnā sastāvā, pat pielietojot despotiskas īpašības.

Ko darīt? Vēži nebūt ne vienmēr ir spītīgi, viņus ir iespējams pārliecināt par kaut ko, liekot saprast, ka viss, ko dari, ir pilnīgi nekaitīgi ģimenei. Pārim jāiemācās sarunāties.

Protams, ja situācija ir aizgājusi pārāk tālu, panākt no viņa adekvātumu ir daudz grūtāk. Astrologi iesaka atcerēties, ka tev jāizdara viss, lai vīrs sāktu tev uzticēties. Tikai uzticība un godīga saziņa var padarīt tirānu pielaidīgu un pārvērst viņu normālā cilvēkā. Jāizdzēš viņa bailes zaudēt ģimeni, radot viņam drošības un miera sajūtu.

