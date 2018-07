Vairāk nekā 150 speciālistu pulcēsies Liepājā uz 1. Baltijas valstu paliatīvās aprūpes speciālistu konferenci

Foto - Shutterstock

Trīs dienas laikā no 3. līdz 5. augustam Liepājas Universitātē norisināsies pirmā Baltijas valstu paliatīvās aprūpes speciālistu konference. Tā pulcēs vairāk nekā 150 augsta līmeņa jomas speciālistus – lektorus un dalībniekus gan no Baltijas valstīm, gan no ASV, Vācijas, Dānijas un citām valstīm, ziņo Ilze Durņeva, biedrības “Dižvanagi” valdes priekšsēdētāja, 1. Baltijas valstu paliatīvās aprūpes speciālistu konferences rīkotāja. Konferencē paredzēta plaša un daudzveidīga programma, kas būs ļoti noderīga ikvienam paliatīvajā aprūpē strādājošajiem, turklāt plānotas arī specifiskas sesijas un diskusijas, kas palīdzēs veicināt izpratni un pieredzi savā turpmākā profesionālajā darbībā.

Šāda mēroga saiets paliatīvajā aprūpē notiks pirmo reizi. Jomas aktuālie jautājumi un problēmas Baltijas valstīs ir līdzīgi, tādēļ konferences laikā notiks arī Baltijas valstu Paliatīvās aprūpes asociācijas dibināšana, lai, apvienojot zināšanas un pieredzi, definētās problēmas risinātu efektīvi, sistēmiski un plašākā mērogā.

Pašlaik dalību konferencē ir apliecinājuši 120 dalībnieku, taču sagaidāms, ka Liepājā sabrauks kopumā vairāk nekā 150 ar šo jomu saistīti dalībnieki no visas Latvijas, kā arī no Igaunijas un Lietuvas. Par to, cik nozīmīgs notikums ir gaidāmā 1. Baltijas valstu paliatīvās aprūpes speciālistu konference, liecina arī fakts, ka to plāno apmeklēt arī veselības ministre Anda Čakša, labklājības ministrs Jānis Reirs un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.

“Par šādas plašas paliatīvās aprūpes speciālistu konferences organizēšanu esam domājuši jau ilgāku laiku. Pirmais solis tika sperts pērn rudenī, kad Liepājā norisinājās pasaules paliatīvās aprūpes dienai veltīta sanāksme. Tajā piedalījās speciālisti, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar nedziedināmi slimiem vai mirstošiem pacientiem un viņu ģimenēm. Jau tolaik aktualizējās vairāki īpaši nozīmīgi jautājumi, par kuriem nepieciešams domāt un diskutēt padziļināti, lai veicinātu kopējās situācijas uzlabošanu. Šādas apjomīgas konferences sarīkošanas galvenais mērķis ir mērķtiecīgi virzīties kopējas izpratnes un sadarbības veicināšanā starp šajā specifiskajā jomā strādājošajiem speciālistiem un arī pacientu ģimenēm. Svarīgi, lai mēs strādātu nevis katrs pats savā pilsētā vai reģionā, bet gan raudzītos valstiskā mērogā – kā pilnveidot savu darbu, dalīties pieredzē un, kas ir īpaši svarīgi, lai nākotnē mazinātu lielo sadrumstalotību paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanā. Mums ir ļoti daudz un labu ideju, labu piemēru darbībā, tomēr mums ir jāraugās plašāk un jākļūst vienotākiem, lai sniegtu maksimāli efektīvu aprūpi, palīdzētu arvien vairāk ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām un nodrošinātu pacientiem iespējami labāko dzīves kvalitāti, vienlaikus esot par labāko atbalsta plecu bērnu vecākiem,” stāsta Ilze Durņeva, viena no konferences iniciatīvas autorēm, biedrības “Dižvanagi” valdes priekšsēdētāja.

Konferences pirmajā dienā plānotas diskusijas par Baltijas paliatīvās aprūpes asociācijas veidošanu, kā arī plenārlekcijas par Latvijas un Vācijas pieredzi paliatīvajā aprūpē. Paredzētas dažādu valstu prezentācijas par paliatīvās aprūpes attīstību delegātu pārstāvētajās valstīs.

Konferences otrajā dienā darbs norisināsies vairākās sesijās. To tēmas būs saistītas gan ar simptomātisko terapiju, plaušu mākslīgo ventilāciju un skābekļa terapiju, gan reto slimību pacientu problēmām. Viena no sesijām būs veltīta arī uztura terapijai, paredzēta arī enterālās barošanas meistarklase. Notiks arī diskusija par psihosociāla rakstura problēmām paliatīvajā aprūpē un komandas darba efektivitāti.

Savukārt noslēguma dienā konferences programmā ir plānota dalībnieku spēle, kuras gaitā iecerēts izstrādāt virzienus turpmākai paliatīvās aprūpes attīstībai. Arī konferences trešajā dienā ir paredzētas atsevišķas plenārlekcijas.

Konferences norises dienās tās dalībniekiem paredzēta arī vakara programmā, kuras laikā iespējams apmeklēt referātu un klīnisko gadījumu sesijas, dažādas diskusijas, kā arī nelielus atpūtas pasākumus.

Iepazīties ar konferences norises programmu un reģistrēties dalībai tajā iespējams mājaslapā https://balticpca.com.