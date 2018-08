Audzējs nogalina pats sevi – jauni meklējumi vēža ārstēšanā

Zinātniekiem, izmantojot gēnu rediģēšanu, precīzāk, slaveno CRISPR/Cas9 tehnoloģiju, izdevies vēža šūnas pavērst pašām pret sevi. Kā norāda zinātnieki, asinīs cirkulējošās vēža šūnas spēj atrast vietu (audzēju), kur tās radās. Lai šo spēju izskaustu, zinātniekiem izdevies vēža šūnām likt izdalīt proteīnu, kas nogalina tuvumā esošās vēža šūnas. Turklāt “vēža šūnām-nodevējām” ir arī pašām savs pašnāvību slēdzis, kas liek tām pašiznīcināties, pirms tās pašas sāk veidot audzēju. Kā norādīts žurnālā “Science Translational Medicine”, šis nav pirmais mēģinājums vēža šūnas izmantot cīņā pret vēzi, taču šī ir pirmā reize, kad izmantota CRISPR metode, kas vēža šūnas ļauj apbruņot ar sarežģītākiem “ieročiem”. Tomēr, kā norāda ASV Ņūarkas Ratgersa vēža institūta vēža bioloģe Renata Paskalīna, jaunās metodes atklāšana neesot bijusi viegla – vispirms atrasts īstais proteīns (S-TRAIL), kas vēža šūnās spētu izsaukt bojāeju. Tālāk proteīnu izmēģināja uz agresīvo glioblastomu, kas proteīnam spēja pretoties, taču ar CRISPR palīdzību vēža šūnas sāka ražot ārkārtīgi daudz S-TRAIL, kam glioblastomas šūnas vairs nespēja pretoties.

Otra metode paredz no pacienta audzēja izņemt šūnas, kuras proteīnam nespēj pretoties, ar CRISPR metodi tās padarot izturīgākas un liekot pašām izdalīt S-TRAIL. Tomēr katrai pieejai ir arī ēnas puses. Otrā metode šobrīd vēl ir ļoti laikietilpīga, jo ārstiem no katra pacienta nāksies izņemt audzēja šūnas un tās pārvērst par ieročiem. Savukārt pirmā metode būtu izpildāma ātri, tomēr tā ietvertu organismam nezināmu šūnu izmantošanu, līdz ar to pastāvētu risks organismam tās atgrūst.