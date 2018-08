9. un 10. augustā Rīgā notiks starptautisks forums “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”

Foto - pexels.com

Valsts iniciatīvas “Latvijas Goda ģimenes gads” īstenošanas ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā šā gada 9. un 10. augustā notiks starptautisks forums “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgāko sabiedrību”. Forumā piedalīsies vairāk nekā 10 valstu pārstāvji, lai dalītos pieredzē par ģimenei draudzīgākas politikas veidošanu, tādējādi sekmējot ģimenes atbalsta politikas attīstību Eiropā un Latvijā.

Forumā ar pieredzes stāstiem un lekcijām uzstāsies pārstāvji no valsts un nevalstiskajām organizācijām. Uzstāsies par ģimenes politiku atbildīgās augsta līmeņa amatpersonas un politiķi no vairāk nekā 10 Eiropas valstīm: Eiropas Parlamenta viceprezidents Zdzislavs Krasnodebskis, Ungārijas ģimenes politikas valsts ministre Katalina Novaka, Polijas Ģimenes, darba un sociālās politikas ministrijas Valsts sekretāra vietniece Elžbete Bojanovska, Eiropas Lielo Ģimeņu Konfederācijas goda prezidents Lāslo Marki, Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Slovēnijas Darba, ģimenes, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ministrijas ģenerāldirektors Andrejs Del Fabro, Čehijas Republikas Darba un sociālo lietu ministrijas vecākā eksperte Jitka Hoštjālkova, Somijas Ģimenes un sociālo lietu ministrijas padomniece Viveca Arheniusa, Norvēģijas Bērnu un vienlīdzības ministrijas ģenerāldirektora vietniece Lene Buere Blomkvista, Zviedrijas Veselības un sociālo lietu ministrijas ģenerāldirektors Niklass Jākobsons, Igaunijas Sociālo lietu ministrijas Bērnu un ģimeņu ģimenes politikas vadītāja Pirjo Turka, “RAND Europe” Briseles biroja vadītāja vietniece, vecākā eksperte, “The European Platform for Investing in Children” (EPIC) līdzautore Aksele Devauksa, Jēlas universitātes ekonomikas profesors Fabricio Dziliboti.

“Sabiedrības novecošanās un bērnu dzimstība jau daudzus gadus ir nozīmīga problēma ne tikai Latvijā, bet arī lielā daļā citu Eiropas valstu. Mums ir jāspēj atrast risinājumi, kas ļautu cilvēkiem izšķirties par bērnu laišanu pasaulē, turklāt ar to saprotot ne tikai pirmo, bet arī otro un trešo bērnu, kā arī jārod tādi nosacījumi, lai cilvēki, sasniedzot pilngadību, nevēlētos meklēt ceļu darba gaitās ārpus savas valsts. Mūsu visu uzdevums ir ģimenes un demogrāfijas jautājumu stiprināšana savas valsts likumos,” tā par foruma “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību” saka tās patrons, Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis.

“Demogrāfijas veicināšana Latvijā ir aktuāla jau vairākus gadus, tādēļ ir svarīgi savlaicīgi domāt par to, kādu valsti mūsu bērni un mazbērni veidos nākotnē. Ir jāpieņem valstiski atbildīgi lēmumi jau šodien, lai Latvijā būtu ģimenes atbalsta politika, kas spēj motivēt un atbalstīt bērnu dzimstību un labklājību ģimenēs. Mūsu uzdevums ir uzklausīt sabiedrību, izprotot ģimeņu vajadzības un problēmas, lai veidotu arvien jauns risinājumus un pieeju mūsdienīgas atbalsta politikas veidošanā,” norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Forumā plānots runāt par demogrāfisko situāciju Eiropas Savienībā un Baltijā, demogrāfiskajiem izaicinājumiem un Eiropas Savienības ilgtermiņa budžeta prioritātēm pēc 2020. gada un Eiropas vērtībām demogrāfiskās krīzes kontekstā. Tāpat diskutēs, vai zemie dzimstības rādītāji Eiropā ir tikai ekonomiska problēma un kā stiprināt ģimenes un bērna vērtību Rietumu sabiedrībā. Runās par Eiropas Savienības pamatnāciju nākotnes perspektīvām, kā arī par makroekonomisko faktoru ietekmi uz ģimenes lielumu un Eiropas Savienības politikas iespējām demogrāfiskās situācijas uzlabošanai.

Forumā organizētajās darba grupās ar mērķi izstrādāt Eiropas mēroga rekomendācijas draudzīgākās vides nodrošināšanai apspriedīs ģimenēm aktuālus jautājumus:

• Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi;

• Bērnu veselības aprūpes garantijas; atbalsts grūtniecības un bērna piedzimšanas periodā; vecāku izglītošana un atbildības palielināšana;

• Vecāku līdzdalības līdzsvars, ģimenei draudzīga darba vieta;

• Mājokļu atbalsts;

• Tiešie pabalsti un pensijas sasaiste ar bērnu nodokļu nomaksu.

Tāpat interesenti dosies uz Olaini, kas ir viena no bērniem un ģimenēm draudzīgākajām Latvijas pašvaldībām.

Par Latvijas Goda ģimenes gadu

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gads izsludināts par Goda ģimenes gadu. Gada moto: “Laiks bērniem! Latvija ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”. Latvijas Goda ģimenes gadā notiek daudzveidīgi pasākumi, lai pateiktu paldies un godinātu ģimenes, kurās jau aug bērni, kā arī noris aktivitātes, kas veicina sabiedrības izpratni par nepieciešamību kļūt par ģimenei ar bērniem draudzīgāku sabiedrību. Latvijas nākotne ir tiešā veidā atkarīga no tās bērniem, tāpēc ne tikai vārdos, bet arī darbos jāapliecina – laiks bērniem! Vairāk informācijas: www.laiksberniem.lv, Facebook.com/GodaGimenesGads, Instagram.com/GodaGimenesGads.

Atbildīgā institūcija par Latvijas Goda ģimenes gada aktivitāšu īstenošanu – Valsts reģionālās attīstības aģentūra.