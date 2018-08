Grūtniecība nav slimība, tomēr kādas fiziskās nodarbes der?

Foto - Shutterstock.com

Mūsdienas uzskats, ka grūtniecības laikā sieviete nevar vai nedrīkst aktīvi nodarboties ar sportu, ir bezcerīgi novecojis. “Šajā dzīves posmā ārsti šodien ne tikai sievietēm neaizliedz (ar izņēmumu – grūtniecība ar sarežģījumiem), bet arī rekomendē aktīvi trenēties, jo vingrinājumi uzlabo pašsajūtu, saglabā emocionālo stabilitāti un sievietes ķermeni sagatavo dzemdībām. Svarīgākais ir izvēlēties pareizo sporta veidu un pietiekamu skaitu vingrinājumu,” stāsta 4F zīmola vēstnese, pieredzējusi ārste, uzturzinātnes speciāliste un sertificēta fitnesa trenere Laila Siliņa.

Drīkst turpināt nodarboties ar mīļāko sporta veidu, kontrolējot sirdsdarbības ritmu. “Grūtniecība nav slimība,” skaidro Laila, “jūs varat turpināt nodarboties ar to pašu sporta veidu, ko veicāt pirms grūtniecības, bet, protams, sākotnēji ir jākonsultējas ar ārstu – viņš noteiks, vai jūs drīkstat turpināt treniņus un ieteiks to intensitātes pakāpi”. Trenere piebilst, ka lai vai kādu sporta veidu sieviete izvēlētos grūtniecības laikā, viņai vienmēr ir jāpievērš uzmanība sirds ritmam un ar ārstu noteikt konkrētajā gadījumā pieļaujamās robežas. “Taču ir jācenšas izvairīties no tādiem sporta veidiem, kuros ir augsts krišanas un sitienu risks: piemēram, tādi komandu sporta veidi kā futbols vai volejbols, vai arī riteņbraukšana, skrituļslidas, slidas un slēpes. Ikviens sitiens grūtniecības laikā ir ļoti bīstams,” iesaka L. Siliņa.

Drošākā un saudzējošākā aktivitāte – pastaigas. Ja līdz grūtniecībai sieviete nenodarbojās ar sportu, turklāt, ja viņu māc šaubas par intensīvākiem aktivitāšu veidiem, jādod priekšroka pastaigām – tas topošajām māmiņām ir drošākais un saudzējošākais fizisko aktivitāšu veids. “Protams arī pastaigas var būt dažādās intensitātēs: tā var būt gan parasta pastaiga parkā, gan skandināvu pastaigas, bet tiem, kuri ir labā fiziskā formā lieliski derēs arī došanās pārgājienos. Galvenā pastaigu priekšrocība – svaigs gaiss, kas tik ļoti ir nepieciešams sievietes un mazuļa veselībai. Bet karstajā vasaras laikā būtu jāuzmanās – vienmēr līdzi jāņem ūdens un jāuzvelk cepure,” stāsta L. Siliņa.

Sākot ar pēdējo trimestri – visas uz baseinu! Peldēšana ir ieteicama visām grūtniecēm, taču sākot ar sesto grūtniecības mēnesi gandrīz visas topošās māmiņas sūdzas par sāpēm muguras daļā, kājās un muskuļos. “Ūdens vingrinājumi noņems slodzi no mugurkaula, vienlīdzīgi noslogojot visus muskuļus, tādēļ pēdējā trimestrī baseins burtiski kļūst par panaceju no visām nepatīkamajām sajūtām. Peldēšana nostiprina ķermeņa muskulatūru, kas noderēs dzemdību laikā un ātrākā laika posmā ļaus atgūties pēc dzemdībām. Tāpat ūdens nodarbības uzlabo elpošanas sistēmu, stiprina sirdi un asinsvadu sieniņas, uzlabo asinsriti, kas kalpo par profilaksi asins stagnācijai ekstremitātēs un mazajos iegurņos, novēršot varikozi un hemoroīdus. Turklāt, peldēšana veicina labāku izpratni par vidi, kurā šobrīd atrodas bērns, tādā veidā stimulējot vēl lielāku vienotību ar mazuli.”

Galvenā peldēšanas nodarbību priekšrocība ir tāda, ka tā der pilnīgi visiem, pat tiem, kuri līdz šim nav nodarbojušies ar sportu.

Kā saprast, ja kaut kas nav kārtībā? Trenere skaidro, ja jūtat bezspēku vai jums ir kļuvis pārāk karsti, nekavējoties ir jāpārtrauc treniņš. “Tāpat parūpējaties par savu uzturu un pārliecinieties, ka jūs uzņemat pietiekamu kaloriju daudzumu, dzerat daudz šķidruma treniņa laikā un pēc tā. Pats galvenais – zināt, kad apstāties: ja pēkšņi esat sajutusi diskomfortu krūšu daļā, elpas trūkumu vai kādas citas nepatīkamas sajūtas, jums nekavējoties ir jāvēršas pie ārsta, nevis jāgaida, kad šīs sajūtas pāries,” brīdina trenere.