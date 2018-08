Kā pašam pagatavot dabīgu pirts skrubi? Pirtnieces Jolantas Kalnenieces receptes

Foto - Fotolia

Karsējoties pirtī, parasti tiek izmantoti arī skrubji, kas ādu atbrīvo no atmirušā raga slāņa un padara to maigāku. Ieteikumus skrubju pagatavošanai, izmantojot Latvijā pieejamās dabas veltes, sniedz pirtniece, pēc profesijas dārzniece Jolanta Kalneniece.

Augi un tikai augi

Ejot pirtī vai gaidot ciemos pirtmīļus, katrs var izmantot to, kas sirdij tuvs, jo pirtī nekas nav pareizi vai nepareizi. Tomēr Jolanta Kalneniece izsaka savu nostāju. Un viņas viedoklis noteikti ir tāds, ka pirtī strādā augi un tikai augi.

Visus augus Jolanta vāc jaunā mēnesī, bet vislielākais spēks tiem esot trīs dienas pirms pilnmēness – Jolanta pārliecinājusies, ka tas tiešām darbojas.

Auras attīrītāji



Runājot par skrubjiem, vispirms tos lieto auras attīrīšanai. Jo ikdienā mēs ikviens, bet jo īpaši tie, kas dzīvo pilsētā, ļoti piesārņojamies no apkārtējās vides, cilvēkiem. Enerģētiski mums tiek ļoti daudz virsū uzkrauts. Un skrubjus taisa, par pamatu ņemot augus.

Kā auras attīrītāji visefektīvākie ir rūgtie augi, jo tie attīra gan prātu, gan arī iekšējos orgānus. Šie rūgtie augi piedod arī dzīves garšu. Jolantas topa augs jeb labākais auras attīrītājs, protams, ir biškrēsliņš. Tas attīra cilvēku no visiem parazītiem – gan iekšējiem, gan ārējiem. Arī ārstniecības grāmatās aprakstīts, ka biškrēsliņu lieto pret iekšējiem parazītiem. Vienīgi jāatceras, ka ar šo augu nevar pārdozēt – ja to ņem par daudz, tas var būt pat nedaudz indīgs.

Otrs pirtnieces iecienītais auras attīrītājs ir viņas mīļākais augs kalme. Tajā ir visas trīs dabas stihijas: ūdens, zeme un gaiss. Kalmīte palīdz saglabāt iekšējo kārtību, dvēseles vienotību ar sevi, dod drosmi. Tāpat kalmi var lietot pret bailēm. Tiem, kurus pavada bailes, proti, kad cilvēks no kaut kā baidās, kalme ir ļoti labs augs. Kalme Jolantai parasti ir visos pirts skrubīšos.

Arī kadiķis ir ļoti spēcīgs auras tīrītājs. Tas attīra arī telpas, ne velti tās tiek izkvēpinātas ar kadiķi. Šis augs dod arī drošību, palīdz tiem cilvēkiem, kas savā leksikā mēdz izmantot vārdus “negribu”, “nevaru”. Un ļoti labs kadiķis ir tiem, kuriem sāp mugura. Pirtī rumpīti sasmērē ar medu un tad noper ar kadiķīti. Tāpat kadiķis visu transformē mīlestībā.

Noteikti katrā skrubītī jāliek pīlādzis, kas tiek uzskatīts par sargājošu koku. Pīlādzis no auras iztīrīs rūgtumu, vecās lietas. Pīlādzis ir attīrošs, labs koks, dod vieglumu. Var samalt tā lapas, bet vēl jaudīgākas un spēcīgākas ir odziņas – tās arī var samalt pie skrubīšiem.

Pie skrubjiem gandrīz vienmēr gribas pielikt arī apsi, jo tā atbrīvo no negatīvā. Var lietot apses lapas, bet pavasarī izmantot pumpurus un miziņas Apse savāc no mums visu smagumu. Arī atbrīvo no liekās, sliktās informācijas.

Rudenī var lietot kastaņa augļus. Dziedniecībā tos izmanto pret tūskām – ja kaut kur tūska, pieliek samaltu kastanīti. Tāpat šis brūnais dabas brīnums attīra cilvēku no negatīvām enerģijām un ceļ viņa pašapziņu. Kastanis, kad to samaļ, ir mīksts kā ziepītes.

Laba auras attīrītāja ir baltegle. Atjauno cilvēka enerģētiskos krājumus, uzlabo elpošanu un līdzsvaro asinsspiedienu.



Ļoti vērtīga skrubjos ir vērmele – tā attīra no nevajadzīgām domām, noņem lieko, izvadot to zemē.

Vībotne attīra auru, atver sakrālo telpu ceļošanai laikā un telpā.

Gana labas ir pieneņu saknes. Parasti tās liek uz muguras. Tās dod cilvēkam tādu kā sazemējumu, spēku dzīvei, palīdz viņam visu pieņemt un izdzīvot. Tad vēl pienenes nodrošina iekšējā “es” sakārtošanu. Starp citu, pieneņu sakne ir septiņas reizes spēcīgāka par žeņšeņa sakni. Turklāt tas ir mūsu augs. Tāpat pieneņu saknes var lietot arī iekšķīgi, īpaši, ja ir kādas vēdera problēmas.

Bērzs noņem nemieru, bailes, trauksmi, uzlabo dzīvotprieku. Bērzs jau jāuzskata par pirts pirmo sargeņģeli.

Kādreiz pie skrubjiem var pielikt arī kurkumu, jo tā attīra auru no pagātnes lietām.

Skrubju pagatavošanas ābece

Vispirms augus izžāvē tumšā, labi vēdināmā telpā apmēram 40 grādu temperatūrā, lai tie saglabā visas savas labās īpašības.

Izžāvētos augus pirms lietošanas samaļ ar blenderi.

Ja augi samalti, tos glabā stikla burciņās vēsā, tumšā vietā, lai netiek klāt mitrums un gaisma.

Ja ir vēlme, augiem var piejaukt sāli. Var izlīdzēties ar jūras sāli, bet vēl labāka ir sarkanā Himalaju sāls. Specializētajos veikalos var nopirkt arī pirts sāli. Jāņem vērā, ka sāli ņem drusciņ, lai nepārdozētu (lielākai daļai jābūt augu un mazākai – sāls). Ir pirtnieki, kas liek lielāko daļu sāli un mazāk augus. Jolantas Kalnenieces pārliecība ir, ka pirtī strādā augi.

Ja pastāvīgs klients, Jolanta sāli pie skrubjiem izmanto tikai reizi mēnesī, jo sāls no organisma izvelk ne tikai slikto, bet arī minerālvielas. Sāls satur zemes enerģiju.

Skrubjiem var pievienot eļļu, bet tādā gadījumā tai jābūt ļoti kvalitatīvai. Vislabāk ādā iesūcas vīnogu kauliņu eļļa. Jolanta skrubjos eļļu neliek.

Skrubīšos eļļu noteikti vēl var aizstāt ar samaltām sēklām. Piemēram, ķimenēm, linsēklām. Tad būs slīdīgums un vēl pie reizes arī barojošs efekts.

Skrubjus uzglabā stikla burciņās.

Jolanta Kalneniece dara tā: skrubjus sagatavo, un cilvēkam, kas atnāk, Jolanta dod pasmaržot, kas viņu tajā reizē uzrunā. Un no tā pirtniece lielākoties vadās. “Mums katram deguntiņš ir pirmais rādītājs, ko mums vajadzētu un ko mums gribas,” savu stāstījumu noslēdz Jolanta Kalneniece.