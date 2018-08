Intīmo rotaļu blakusefekti: biežāko traumu un ķibeļu iespējamie risinājumi

Foto: Pixabay

Cerot padarīt savu intīmo dzīvi aizraujošāku, daudzi pāri izmēģina jaunas mīlēšanās pozas vai papildina savas rotaļas ar dažādiem aksesuāriem. Diemžēl ne vienmēr rezultāts ir tāds, kā cerēts, un nereti gadās savainoties vai iedzīvoties kādā citā problēmā. Un vēl – ne vienmēr ir jāizmēģina kaut kas īpašs, lai intīmā tuvība beigtos ar sāpēm vai vizīti pie ārsta.

Iedvesmojoties no “Women’s Health”, piedāvājām iepazīties ar biežākajām veselības ķibelēm, ko var radīt mīlēšanās un to iespējamiem risinājumiem.

Muguras savainojumi

Sastiepta mugura pēc seksa nereti tiek pārvērsta par joku dažādās komēdijās. Parasti to ataino kā neveiksmīgu sarežģītas mīlēšanās pozas mēģinājumu. Realitātē nebūt nav jāmēģina izpildīt akrobātikas trikiem līdzīgas kustības, lai sastieptu vai kā citādi sagandētu muguru. Turklāt šādi savainojumi nav nekāda joka lieta un noteikti nešķiet smieklīgi cilvēkam, kas izjūt sāpes.

Pirmā palīdzība muguras traumu gadījumā ir to smaguma apzināšana. Lai mazinātu sāpes un iekaisuma iespējamību, uzliec uz savainotās vietas kaut ko vēsu. Vēlāk muskuļu sāpju mazināšanai var izmantot sildošos plāksterus. Palīdzēs arī ibuprofēnu saturoši pretsāpju līdzekļi. Ja trauma šķiet nopietnāka, vērsies pie ārsta.

Vagīnas plīsums

Par vagīnas plīsumu un citiem savainojumiem liecina ne tikai asiņošana vai smērējumi. Arī sāpes pēc dzimumakta var liecināt par traumu. Šādā gadījumā ir jādod laiks, lai sāpes mazinās, un jānovērš atkārtotu traumu iespējamība. Patiesībā tas būtu jebkura savainojuma vai traumas gadījumā, neatkarīgi no tā, kā tas iegūts.

Sievietes dzimumorgānu traumas mīlēšanās laikā parasti izraisa lubrikanta trūkums, tāpēc ir svarīgi vienmēr pārliecināties, ka esi gatava dzimumaktam, vai arī lietot speciālus līdzekļus, kas uzlabo slīdamību. Pēc šādas traumas pietiks ar to, ja nogaidīsi, kamēr tā sadzīst – lielākajā daļā gadījumu savainojumi ir nelieli un sadzīst paši.

Tomēr, ja tas atkārtojas un notiek regulāri, konsultējies ar savu ginekologu, bet, ja trauma ir nopietna un par to liecina nerimstoša asiņošana, meklē steidzamāku palīdzību.

Jāpiebilst, ka tieši tās pašas metodes kas noder, lai izvairītos no vagīnas traumām mīlēšanās laikā, palīdzēs arī samazināt urīnceļu infekciju risku. Brutāls un mežonīgs sekss, iespējams, šķiet uzbudinošs un aizraujošs, tomēr ir jāieklausās savā ķermenī vai jālieto lubrikants, ja vēlies sevi pasargāt no nepatīkamām situācijām.

Paklāja ”apdegums”

Atstājot savu ierasto mīlas ligzdiņu un ļaujoties kaislei uz grīdas (un arī automašīnā), var iedzīvoties apdegumiem līdzīgos savainojumos. Tie ir noberzumi, kas radušies no kustības. Tie var skart ceļgalus, elkoņus, kā arī muguru un citas ķermeņa daļas, kas berzušās pret kādu ne pārāk piemērotu virsmu.

Traumēto ādas laukumu ieteicams nomazgāt ar vēsu ūdeni un antibakteriālajām ziepēm. Ja uz ādas ir ne tikai sarkans plankums, bet tā ir traumēta un izveidojusies brūce, to nepieciešams iztīrīt un apkopt ar antibakteriālu ziedi pirms plākstera vai pārsēja uzlikšanas. Un nākotnē paturi prātā, ka uz grīdas uzklāta sega vai palags var pasargāt no paklāja radītām traumām.

Vagīnā vai anālajā atverē atstāti priekšmeti

Seksa laikā var gadīties visādi, tāpēc cilvēka ķermenī var atrasties dažādi objekti. Vagīnā visbiežāk tiek aizmirsti tamponi vai arī tur paliek nomaucies prezervatīvs. Ja tev tā ir gadījies, nomierinies un pagaidi 10-15 minūtes pēc mīlēšanās un tad mēģini izņemt aizmirsto vai tur palikušo objektu. Tad to būs daudz vieglāk paveikt nekā tūlīt pēc mīlas priekiem. Atslābinies un mēģini priekšmetu izņemt, izmantojot divus pirkstus. Ja tas neizdodas, nekas cits neatliks, kā vērsies pie speciāliste pēc palīdzības.

Ārstiem laiku pa laikam nākas palīdzēt arī cilvēkiem, kam pēc mīlas rotaļām dažādi objekti ir palikuši anālajā atverē. Nereti šādos gadījumos ar saviem spēkiem tikt galā nav iespējams un jāmeklē ārsta palīdzība. Ja tu un tavs partneris vēlaties nodoties šādām rotaļām, izmantojiet tikai tīrus un šim mērķim paredzētus priekšmetus, jo tad risks, ka vienam no jums būs jāpiedzīvo nepatīkamas sajūtas un apkaunojums, stāstot ārstam par notikušo, būs krietni zemāks.

Negatīva reakcija uz pārtikas produktiem

Protams, putukrējums un zemenes guļamistabā var palīdzēt radīt īpašu atmosfēru, arī šampanietim būs pavisam cita garša, ja to baudīsi gultā kopā ar mīļoto. Pēc tam, protams, ir jāmazgā saķepušie palagi, bet liels ļaunums no šiem produktiem var arī nerasties, ja vien tos izmanto priekšspēles laikā, nevis centies ar tām “lutināt” savas intīmākās ķermeņa vietiņas. Ņem vērā, ka lielākajā daļā gadījumu ēdiens un guļamistabas rotaļas nesader kopā.

Ja kāds no jums ir ēdis ko ļoti asu, ieteicams nogaidīt, nevis nekavējoties ķerties pie partnera orālas iepriecināšanas, jo prieka tad var būt gaužām maz. Arī citi ēdieni var izraisīt dedzinošas sajūtas, tāpēc tos turi tālāk no mīlas rotaļām. Ja tomēr ir sanācis sajaukt šokolādes mērci vai kļavu sīrupu ar kādu no asajām mērcēm vai nodoties mīlas rotaļām tūlīt pēc ļoti pikantu ēdienu notiesāšanas, degošo sajūtu var neitralizēt ar vēsu ūdeni un ziepēm vai trekniem piena produktiem.