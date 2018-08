Zāļu ražotāji gandarīti par panākto kompromisu zāļu cenu samazināšanā; pacientiem nebūs jācieš

Foto - Shutterstock

Latvijā pārstāvētie starptautiskie zāļu ražotāji pauž gandarījumu par panākto kompromisu ar Veselības ministriju jautājumā par kompensējamo zāļu cenu samazināšanu. Tādēl ministrijas iecerētais pieļaujamais zāļu cenu „koridors” tiks veidots plašāks, kas nozīmē, ka pacientiem netiks ierobežota zāļu pieejamība, ārstēšanās iespējas un kvalitāte.

„Tas lielais satraukums un bažas, kas izskanēja maijā no zāļu ražotāju, pacientu un ārstu organizācijām par Veselības ministrijas nodomu uzlabot zāļu pieejamību, vienkārši nepārdomāti svītrojot no kompensējamo zāļu saraksta dārgākās zāles, ir noņemts no dienaskārtības. Esam gandarīti, ka pēc intensīvām diskusijām vairāk nekā pusgada garumā Veselības ministrija ir uzklausījusi profesionāļu viedokli un zāļu iekļaušanai kompensācijas sistēmā izstrādājusi tādu mehānismu, kas ļauj samazināt zāļu cenas, taču nepasliktina to pieejamību iedzīvotājiem,” saka Dr. Valters Bolēvics, Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) izpilddirektors.

Vienlaikus SIFFA atzīst, ka nevar garantēt, ka minēto izmaiņu rezultātā kompensējamo zāļu sarakstā paliks pilnīgi visas zāles, kā līdz šim. “Kāda būs reālā situācija, uzzināsim no 2019.gada 1.janvāra, kad izmaiņas stāsies spēkā. Taču jau tagad var droši teikt – pašreizējā noteikumu redakcija nerada bažas, ka lielas pacientu grupas ar smagām slimībām varētu palikt bez ierastajām zālēm un būs spiestas mainīt medikamentu lietošanu, kas varētu radīt neērtības un riskus veselībai,” saka V.Bolēvics.

Jāatgādina, ka Veselības ministrijas šī gada sākumā izsludinātā iecere veidot pieļaujamo zāļu cenu “koridoru” paredzēja radikālas izmaiņas kompensējamo zāļu sistēmā – proti, bija paredzēts apmaksāt tikai lētākās izvēles medikamentus, svītrojot no saraksta tās zāles, kuru cena 100% apjomā pārsniedz references jeb zemāko cenu. Zāļu ražotāji, pacientu un ārstu organizācijas pauda bažas, ka tas varētu negatīvi ietekmēt tūkstošiem pacientu. SIFFA aprēķināja, ka šāda iecere ietekmētu 132 000 kardioloģijas un diabēta pacientus mēnesī, jo 88 medikamenti, kuru cena ir 100% virs references, varētu tikt svītroti no kompensējamo zāļu sistēmas, kaut gan to cena daudzos gadījumos ir tikai par pāris eiro augstāka nekā references cena.

Diskusiju rezultātā ar zāļu ražotājiem, ārstu un pacientu organizācijām Veselības ministrija mainījusi principus kompensējamo zāļu cenu samazināšanai. Proti, A sarakstā (iekļauti līdzvērtīgas efektivitātes medikamenti) iekļautajām viena zāļu vispārīgā nosaukuma zālēm, kuru aptiekas cena vairāk kā par 100% pārsniedz attiecīgās grupas zāļu zemāko aptiekas cenu, cena jāsamazina līdz noteiktajam 100% slieksnim vai par 20%. „Šāds cenu ierobežojums ir labāks risinājums, jo saglabās zāļu izvēles iespēju tajos gadījumos, kad pacientam lētākās zāles nav piemērotas, vienlaikus ļaujot par zālēm maksāt mazāk,” uzsver V.Bolēvics.

Veselības ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, kas paredz minētās izmaiņas, otrdien, 7.augustā plānots virzīt izskatīšanai valdībā.

SIFFA arī pauž gandarījumu par MK noteikumu izmaiņām, kas paredz papildināt jauno zāļu novērtēšanas kritērijus, paredzot ņemt vērā ne tikai zāļu ietekmi uz tās lietojoša cilvēka dzīves ilgumu, bet arī viņa dzīves kvalitāti. Tas ļaus efektīvāk izvērtēt zāļu efektivitāti tādām slimībām kā, piemēram, multiplā skleroze, reimatoīdās saslimšanas, Alcheimera un Parkinsona slimības, kam nav tiešas ietekmes uz pacienta dzīvildzi, bet kas izraisa smagu neatgriezenisku invaliditāti.