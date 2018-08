Veselam.lv redaktore uzrakstījusi grāmatu “Dziedinošas dzemdības”, turpinājumu “Gaidības un radības ar prieku”

Publicitātes foto

Portāla Veselam.lv redaktore ir ne tikai žurnāliste, bet arī dūla. Pirms desmit gadiem iznāca viņas pirmā grāmata “Gaidības un radības ar prieku”, bet šomēnes klājā nācis tās turpinājums “Dziedinošas dzemdības”.

Pirmā grāmata desmit gadu garumā nav zaudējusi interesi jauno vecāku vidū. Savukārt otro daļu tās autore – žurnāliste, portāla Veselam.lv redaktore un dūla Linda Rozenbaha veidojusi kā populārzinātnisku un dokumentālu darbu, intervējot Latvijā pazīstamas vecmātes – Dinu Cepli, Rudīti Brūveri, Guntu Freimani un Ivetu Bērziņu, viņu stāstījumus sasaistot ar pētījumos balstītiem secinājumiem un dokumentāliem sieviešu pieredzes stāstiem. Grāmata uzrunā ar sirsnīgu, iedrošinošu saturu, vienlaikus garantējot argumentētas atbildes, faktus un izzinošu informāciju par dažādiem scenārijiem mammu izvēlēs, savus bērnus sagaidot šajā pasaulē.

Grāmatas pirmajā daļā ir sieviešu un speciālistu secinājumos sakņots vēstījums par to, kā desmit gadu laikā mainījusies medicīnas un sabiedrības kopējā nostāja par dzemdībām pēc reiz piedzīvota ķeizargrieziena. Tāpat izzināts, kā izvairīties no ķeizargrieziena operācijas un kā emocionāli pieņemt, pārdzīvot dzemdības, kas izvērtušās citādi. Dziļāk aplūkotas dažādas situācijas, kad bērns vēderā guļ ar dibenu uz leju.

Savukārt grāmatas otrā daļa ir dokumentāla – sieviešu atmiņas, sajūtas, nospiedumi no gaidību un radību stāstiem. Aplūkotas dažādas pieredzes un atšķirīgas dzemdību vietas.

“Uzklausot daudzu sieviešu stāstus par spēcinošām dzemdībām, ja iepriekš dzemdībās vai dzīvē piedzīvots kas sāpinošs, bieži dzirdēju: “Es dziedinājos,” vai “pieredze bija dziedinoša.” Citreiz es to vienkārši sajutu. Un tā atnāca šīs grāmatas nosaukums – “Dziedinošas dzemdības” stāsta autore Linda, turpinot – “kāda sieviete līdz šādām dzemdībām nonākusi jau pirmajā reizē, citai ceļš bijis ilgāks. Dalīšanos spēkpilnā dzemdību pieredzē es redzu kā stiprinošu kopābūšanas pieredzi, satikšanos pa īstam. Katrs, protams, lasa caur savu skatījuma, sajūtu un pieredzes prizmu, katram rezonēt var cita stāsta nianse. Tādēļ lasot varam justies brīvi, iepazīt dažādas pieredzes un savai dzīvei paņemt to, kas šķiet visvajadzīgākais.”

Vienlaikus jāatzīst, ka šis ir viens no faktoloģiski objektīviem un emocionāli dziļākajiem darbiem, kas saistībā ar dzemdniecību pieejams Latvijas grāmatu klāstā un vispār literatūras tirgū. Arī iekļautais dzemdību fotostāsts ir viens no uzrunājošiem instrumentiem, kas līdz šim nav ticis izmantots kā vizuāls izteiksmes līdzeklis.

Ņemot vērā iepriekšējās grāmatas – “Ģaidības un radības ar prieku” rezonansi dažādās mērķauditorijās, tā tomēr atzīta un novērtēta gan no medicīnas speciālistu, vecmāšu, gan topošo vecāku puses, ieņemot grāmatu plauktos atzinības pilnu novērtējumu gan no satura emocionālā, gan faktoloģiskā devuma.

“Pēc pirmās grāmatas iznākšanas jau bija skaidrs, ka ārpus tās palicis ļoti daudz materiāla, jautājumu, arī stāstu, kas vajadzīgi dzirdīgām ausīm un sirdīm topošajos vecākos, mammās, sievietēs. Es pateicos sadarbības vecmātēm – bez viņām šim darbam nebūtu tik nepieciešamās dziļās un pētījumos balstītās informācijas apkopojuma. Visbiežāk pēc pirmās grāmatas esmu dzirdējusi no sievietēm, ka pēc tās izlasīšanās ir mazinājušās bailes no dzemdībām. Šajā grāmatā aplūkotas tēmas, kas daudziem (gan mammām, gan mediķiem!) rada bailes vai sāpinošas emocijas. Grāmata palīdz veidot izpratni un tikt vaļā no mītiem par dažādām situācijām gaidībās un radībās, veido izpratni par veselīgu gaidību un dzemdību vidi, abu pušu – sievietes, ģimenes un mediķu atbildību, un dzemdībām kā sievietes emocionāli transformējošu notikumu. Es ticu, ka šī grāmata kādu ģimeni atkal stiprinās, palīdzēs sievietēm pieņemt sevi un meklēt tieši sev piemērotākos dzīves ceļus,”- atzīst L. Rozenbaha.

Grāmatu izdevusi SIA “Vivat Scriptum”, tās medicīniskā redaktore – Signe Irša.

Grāmatas pirmā daļa “Gaidības un radības ar prieku” iznākusi latviešu un krievu valodās.

Otrā daļa – “Dziedinošas dzemdības” nopērkamas grāmatnīcās un atsevišķos ģimenes, jogas un veselības centros.

Vēl daži grāmatā iekļautie temati

– Spēcinoši dzemdību stāsti par to, kā sievietes līdz šādai pieredzei nonāk. Stāsti, kad ieceres izdodas ar pirmo reizi un kad tikai ar otro vai trešo.

– Stāsti par eņģeļbērniem.

– Kā pieņemt un sadzīvot ar jebkuru emocionālu un/vai fizisku, sāpīgu dzemdību pieredzi.

– Dziedinoša vanniņa – metode, kā ķermeniski un emocionāli “pārrakstīt” sāpinošu dzemdību pieredzi no jauna.

– Iemesli, kāpēc tomēr vajadzīgs ķeizargrieziens, un kā līdz tiem nenonākt.

– Metodes, kā palīdzēt bērnam mainīt guļu, ja bērns guļ ar dupsi uz leju.

– Kā tikt galā ar visiem “bet ja nu…”, ja esi citādā gaidību situācijā.