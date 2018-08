6 veidu psihoemocionālie vampīri

Foto - pixabay.com

Kas viņi ir un kāpēc tik svarīgi atpazīt cilvēkus, kuri mums zog enerģiju? Kā sevi pasargāt? Skaidro psiholoģe Saša Strogonova, kas specializējusies ģimenes un eksistenciālajā psihoterapijā.

Jēdziens “psihoemocionāls vampīrs” ir metafora, kas raksturo cilvēkus, kuri mums atņem enerģiju. Ikvienam pazīstama sajūta, kad komunicējot ar kādu cilvēku, mēs zaudējam emocionālo, psihisko un fizisko enerģiju. Parasti mēs nemēģinām analizēt spēku zaudēšanas cēloņus, bet uztveram to kā neizbēgamu realitāti, norakstām uz problēmām darbā, vai meklējam negatīvo emociju cēloni sevī.

Ikdienas dzīvē ir daudz stresa, un tas liek mums pierast pie izsīkuma un tukšuma sajūtas. Taču bieži vien noguruma cēlonis ir vides radīts stress – priekšnieki, biznesa partneri, laulātie, kolēģi, draugi, vecāki un pat bērni.

Mijiedarbības princips ar tādiem cilvēkiem izskatās šādi: cilvēks, kurš barojas ar otra cilvēka enerģiju, gandrīz vienmēr koncentrējas uz “donora” senām traumām vai brūcēm, tā ģenerējot enerģiju. Viņš izmanto otra enerģiju, lai kompensētu savu deficītu. Parasti “vampīrs” un “donors” ir cilvēki ar ļoti zemu pašnovērtējumu. Tāpēc viens ņem, otrs atdod.

“Vampīri” vienmēr aizskar sāpīgus punktus, un mēs katru reizi jūtam tās pašas emocijas, mēs reaģējam vienādi. Tiklīdz mēs iemācīsimies, kā nepieņemt kritiku, izārstēt sāpīgos punktus, pārstāsim būt “donori”. Ir jātiek galā ar pagātnes traumām, lai nonāktu harmonijā ar sevi.

Aprakstīto psihoemocionālo vampīru veidos jūs varat pamanīt daļēju līdzību sev vai kādam citam. Ir cilvēki, kas “iederas” vairākos veidos vienlaicīgi. Vienlaikus ikviens var būt gan “vampīrs”, gan “donors”.

Veids Nr. 1: “Nejūtīgā dvēsele”

Piemērs. Sieviete raud un vēršas pie vīra: “Kad man ir skumji un vientuļi, tu vienmēr aizej. Tu nevēlies man palīdzēt.” Laulātais, neiedziļinoties dzirdētajā, saka, ka viņam steidzami jādodas pie drauga un kaut kas jāpaņem. Tas ir daudz svarīgāk par sievas “izdomāto” problēmu.

Veida raksturojums. Parasti cieš no narcistiskiem personības traucējumiem, ir pārliecināts par savu unikalitāti. Viņš ir emocionāli auksts, nespēj būt attiecībās vai neinteresējas par citu cilvēku emocijām. Viņš uzskata sevi par ļoti svarīgu personu. Parasti tiek atzīts, ievērots un novērtēts darbā. Savus “donorus” atstāj bez atbalsta.

“Donora” raksturojums. Tie ir emocionāli cilvēki, ar paaugstinātu jūtību. Attiecības viņiem ir ļoti nozīmīgas. Visbiežāk tie ir labsirdīgi cilvēki, kuri vēršas pēc atbalsta pie cita cilvēka, nesaprotot, kāpēc viņš nevēlas tos saprast.

Kā saglabāt enerģiju. Nevajadzīgi neatklājiet savas jūtas cilvēkiem, kuriem ir nosliece uz racionālismu. Pārtrauciet mēģināt viņus mainīt un iedvest, ka dvēsele un jūtas ir svarīgas. Ja viņi vēlēsies, mainīsies paši. Aizsargājiet savu psihoemocionālo harmoniju, uzturot attiecības ar cilvēkiem, kas orientēti uz citu cilvēku emociju pieņemšanu. Ja “nejūtīgā dvēsele” ir jūsu sieva vai vīrs, rodiet harmoniju attiecībās ar draugiem, kuri, tāpat kā jūs, ir vērsti uz emocionālām attiecībām. Tas samazinās spriedzi un neļaus vampīram baroties ar jūsu enerģiju.

Veids Nr.2. “Mednieks”

Piemērs. Darbinieks ierodas pie vadītāja ar labām ziņām par pēdējo konferenci. Vadītājs ar augstprātīgu izteiksmi saka, ka nākamreiz varēs izdarīt “vēl labāk”.

Veida raksturojums. Egocentrisks personības tips, kurš sevi pārvērtē. Viņš nepieļauj iebildumus. Visbiežāk ir despotisks, pārdrošs, uzskata sevi par neaizvietojamu. Var ciest no narcistiskiem personības traucējumiem. Uzskata, ka viņa lietas ir vissvarīgākās. Nespēj izprast citu cilvēku jūtu un pārdzīvojumu pasauli, bet ļoti asi reaģē uz sev veltītu kritiku. Dusmas un noniecināšana ir viņa visbiežākās reakcijas uz kritiku. Tāds cilvēks liek slazdus, pārbauda cilvēkus un “izsūc” enerģiju no saviem darbiniekiem, kuri nekad nevar viņam izdabāt. Tādējādi viņi kļūst par “donoriem”, kas iekļuvuši izliktajos slazdos.

“Donora” raksturojums. Šiem cilvēkiem ļoti bieži nepieciešama atzīšana no citiem, viņi ir pilnībā atkarīgi citu domām, vienmēr meklē neveiksmes iemeslu sevī. Viņi mēģina izdabāt visiem. Viņiem, tāpat kā “medniekam”, ir zems pašnovērtējums. Bieži viņi idealizē “mednieku”, neapzinoties, ka tas pats cieš no zemas pašapziņas.

Kā saglabāt enerģiju. Ja saprotat, ka jūsu “mednieks” ir narcistiska personība ar egocentriskām tendencēm, tad pirmā lieta, ko varat darīt, ir pārtraukt viņam izdabāt. Aktivizējiet savas stiprās puses un izlemiet neļaut sevi samulsināt un novirzīt no ceļa.

Veids Nr.3: “Depresīvais īdētājs”

Piemērs. Sieviete atnāk pie draudzenes un paziņo, ka viņām gaidāms jautrs ceļojums. Draudzene ar skumju smaidu saka: “Tas, protams, ir labi, bet ko šis ceļojums mums dos? Mēs atbrauksim un nekas nebūs mainījies. Jā, un ceļā jāpavada ilgs laiks. Vēl jāizdomā, kas jāņem līdzi. Un tās stacijas, autobusi, viesnīcas… ” Komunicējot ar “īdētāju”, cilvēki nekad precīzi nezina, kāpēc viņiem ir slikti. Vai nu kas negatīvs notiek ar viņu visu laiku, vai arī viņš ir garastāvokļa cilvēks. Savukārt viņš uzskata, ka vienmēr vainīgi citi.

Veida raksturojums. Tāds cilvēks parasti jūtas kā upuris, kurš uz saviem pleciem nes visas pasaules smagumu. Viņam ir nomākta un ciešanu pilna sejas izteiksme. Viņam dzīve ir grūta, eksistence – kā smaga nasta. Bieži vien viņam ir daudz laika, bet viņš neko nenoved līdz galam, nesakārto savu dzīvi. Viņš dzīvo ar uzstādījumu: “Man ir slikti, tev man jāpalīdz. Mani vajadzētu iedrošināt, iepriecināt, izklaidēt, nomierināt.” Viņš spēcīgi ietekmē cilvēkus, samazinot viņu emocionālo fonu. Pastāv risks, ka tādam cilvēkam ir smaga depresija, kuru grūti atpazīt. Viņa apkārtne, tas ir, “donori”, neapzinās depresiju, viņi redz tikai augstprātību un egocentrismu, caur kuru pavīd frustrācija.

“Donora” raksturojums. Tie ir cilvēki, kuriem pašiem nosliece uz depresiju vai kuri pašlaik atrodas nestabilā psihoemocionālā stāvoklī.

Kā saglabāt enerģiju. Biežāk uzdod sev jautājumu: “Kas pašlaik satrauc cilvēku, kāpēc viņš jūtas slikti?” Mēģini ar viņu sarunāties, iegūt vairāk informācijas. Tas liks viņam justies vajadzīgam, nozīmīgam. Centies nedusmoties uz viņu. Ja spēsi uzlabot attiecības ar viņu un iekļūt uzticamības personu lokā, tas samazinās viņa vajadzību pēc tavas enerģijas.

Veids Nr. 4: “Nevērīgais”

Piemērs. Lielā kompānijā viens no sarunu partneriem stāsta otram par notikumiem savā dzīvē. Par atbildi otrais nevērīgi pagriežas prom pret citu sarunu biedru, un sāk stāstīt kaut ko savu, neatbildot un nekā nereaģējot uz iepriekšējo runātāju.

Veida raksturojums. Šis veids ir unikāls ar to, ka sarunu partnera atbilde uz uzdoto jautājumu viņu pilnīgi neinteresē. Viņš tik ļoti sagrauj savus “upurus”, ka dažreiz viņi nespēj sarunāties fiziskā līmenī. Viņa uzvedība atbilst algoritmam – viņš kaut ko saka, bet cilvēki nevar izteikt savu viedokli, jo “nevērīgais” viņos neklausās. Viņš visbiežāk interesējas tikai par savu dzīvi, vai arī nevēlas neko dzirdēt par problēmām, lai viņam tās nav jāatrisina. Pēc komunikācijas ar šo veidu cilvēks visbiežāk jūt iekšēju tukšumu un meklē problēmas sakni sevī.

“Donora” raksturojums. Tie ir cilvēki ar ļoti smalku un jūtīgu dabu. Viņiem patīk atklātas sarunas un par sevi viņi stāsta visu. Viņi ir atkarīgi no citu cilvēku uzskatiem un bieži vien veido attiecības, kurās gaida atzīšanu un izpratni.

Kā saglabāt enerģiju. Pirmkārt, analizējiet situāciju. Ja saprotat, ka tas ir droši, tad varat pacelt savas iekšējās dzīves plīvuru. Nestāstiet visu par sevi, vispirms saprotiet, vai apkārtējiem tas būtu jāzina. Nemēģiniet paši novērtēt sevi un meklēt problēmas cēloni sevī. Pieņemt to, ka visi ir dažādi: ir jūtīgi un emocionāli cilvēki, un ir racionāli, kuriem ir grūtāk saprast citu jūtu pasauli.

Veids Nr. 5: “Glābējs”

Piemērs. Jaunietis sastrīdējies ar meiteni. Viņš pastāsta par to mātei. Māte nolasa garu lekciju par to, kā visu izlabot, tādējādi pārkāpjot dēla personiskās robežas. Pēc vārdiem: “Mammu, es neprasīju dot padomu,” māte parasti sāk manipulēt, apgalvojot, ka viņa gribēja “kā labāk”, mēģināja palīdzēt, ka pielika tik daudz pūļu, analizējot situāciju, bet dēls ir nepateicīgs.

Veida raksturojums. Lai cik tas dīvaini nebūtu, pārmērīga palīdzība arī var izsūkt enerģiju. Parasti tāda veida cilvēks cenšas būt labs visiem, vēlas, lai visi labi justos, taču no viņa uzbāzīgās palīdzības citi nogurst. Viņš sniedz “palīdzošus” padomus, kas cilvēkiem nav nepieciešami un tad paziņo: “Es taču gribēju palīdzēt, darīju visu, lai palīdzētu, bet tu…” Komunikācija ar “glābēju” – nogurdinoša un iztukšojoša, jo manipulēšana ar labo un citu cilvēku vēlmju nepieņemšana stipri nomāc “donoru”.

“Donora” raksturojums. Tie ir cilvēki, kuriem ir tendence sevi žēlot. Viņiem ir zems pašvērtējums. Viņi pieraduši pie konkurences un bieži vien ir egocentriski.

Kā saglabāt enerģiju. Atsakies no “glābēja” kritikas – tas tikai iedvesmos viņu pievērsties jūsu attiecību glābšanai. Viņš sāks “pielāgoties” vēl vairāk, lai iekarotu jūsu mīlestību. Periodiski painteresējies, ko viņš darītu noteiktā situācijā. Tas viņam atņems pārliecību par pareizo atbildi, jo iniciatīva nāk no jums, nevis no viņa.

Veids Nr.6: “Viszinis”

Piemērs. Lietišķas tikšanās laikā viens cilvēks sāk stāstīt par savu biznesu, otrs iejaucas un cenšas pierādīt, ka viņš visu zina par sarunu partnera darbības jomu. Viņš sāk ilgu sarunu “par neko”, jo viņa rīcībā esošā informācija ir ļoti virspusēja. Viņa iekšējais uzdevums ir pierādīt sevi kā ekspertu dažādās jomās. Turklāt viņš nedod iespēju sarunu biedram precizēt vai izlabot teikto. Ja tas izdodas, “visziņa” reakcija var būt neadekvāta un agresīva.

Veida raksturojums. Veida pārstāvis vienmēr mēģina iztēlot sevi par daudzpusīgu erudītu, pat ja vispār neko nesaprot no apspriežamās tēmas. Viņš uzskata, ka viņa dzīvi un viedokli var pielietot citu cilvēku dzīvē. Parasti tie ir ļoti racionāli un savtīgi cilvēki ar zemu pašvērtējumu, kuri nespēj sevi iztēloties cita cilvēka vietā. Tāds cilvēks zina risinājumu jebkurai sarežģītai situācijai, viņš tēlo “gudro” un kaitina cilvēkus ar savām virspusējām zināšanām un padomiem. Paužot savu viedokli, viņš izsakās ļoti ilgi un reaģē negatīvi, ja kāds uzdrošinās iebilst vai pārmest viņam nezināšanu.

“Donora” raksturojums. Tie ir cilvēki ar zemu pašvērtējumu, kas pārāk nopietni uztver virspusējus izteikumus un padomus. Viņi atrodas nestabilā psihoemociālā stāvoklī. Tādos brīžos “visziņiem” ir spēcīga ietekme, jo viņi pamana, ka “donoru” māc šaubas.

Kā saglabāt enerģiju. Centieties sniegt mazāk informācijas par sevi. Izmantojiet politiķu un diplomātu tehniku, vienkārši atbildot: “Nav komentāru”. Tas ir labākais un visefektīvākais veids, kā saglabāt enerģiju. Esiet modri.

Avots: psychologies