Noderīgi mediķu padomi pirms došanās uz Aglonu

Foto - LETA

No 12. līdz 15. augustam Aglonā pulcēsies tūkstošiem ticīgo, lai svinētu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. Daļa cilvēku uz Aglonu jau devušies, bet daļa vēl tikai plāno turp doties. Neraugoties uz to, vai uz Aglonu iecerēts doties svētceļojumā kājām vai paredzēts apmeklēt tikai svētku centrālos pasākumus, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi aicina cilvēkus saudzēt veselību un rūpēties par to.

Apmeklētājiem, kuri slimo ar kādu hronisku saslimšanu, ir īpaši sevi jāsaudzē. Dodoties uz Aglonu, noteikti vajadzētu paņemt līdzi sev nepieciešamos medikamentus – gan ikdienā lietojamos, gan krīzes brīžiem paredzētos. Ja saslimšanai tās paasinājuma periodā raksturīgi samaņas traucējumi, kabatā būtu jānēsā zīmīte, kurā norādīts vārds, uzvārds un saslimšana (piem., slimoju ar cukura diabētu).

Apmeklētāji nereti pie mediķiem vēršas arī ar kāju noberzumiem, gremošanas problēmām un galvassāpju dēļ, tāpēc ieteicams paņemt līdzi dažādus pašpalīdzības līdzekļus. Noderēs gan plāksteri un pārsēji brūču un nobrāzumu apkopšanai, gan pretsāpju tabletes un medikamenti vēdergraizēm.

Tāpat ikvienam, īpaši tiem, kas ceļu uz Aglonu mēro kājām, jādomā par atbilstošu apģērbu – saulē labāk iet gaišā, ērtā apģērbā, galvā jāliek cepure vai lakats, bet, ja laiks solās būt vēss, nepieciešama siltāka jaka un lietusmētelis. Somā jāliek arī vairāki zeķu pāri, krekliņi un maiņas apavi. Lai izvairītos no tulznām, ejot garo ceļu, kājās jāvelk ērti apavi.

Jācenšas izvairīties no pārpūles un ilgstošas uzturēšanās tiešos saules staros. Ik pa brīdim vajadzētu atvilkt elpu ēnā un regulāri padzerties. Aglonas bazilikas teritorijā atrodas vairākas ūdens ņemšanas vietas, tāpēc ieteicams ņemt līdzi trauku, lai nodrošinātos ar dzeramā ūdens krājumiem.

Lai būtu spēks un enerģija visām svētku dienām, jāēd pārdomāti, neizlaižot ēdienreizes. Regulāri jāmazgā rokas, lai pasargātu sevi no infekciju slimībām. Ja ūdens un ziepes nav pa rokai – lieto roku dezinfekcijas līdzekli vai mitrās salvetes. Uz svētkiem nevajag ņemt līdzi produktus, kas ātri bojājas, piemēram, gaļu, pastētes, desu, zivis, kūkas ar krēmiem, salātus ar krējumu un majonēzi.

Aglonas svētku laikā jāuzmanās no bitēm un lapsenēm, īpaši raugoties, lai tās nemanot neiekļūst ēdienā vai dzērienā. Ieteicams jau iepriekš parūpēties par medikamentiem, kas var mazināt alerģisku reakciju pēc kukaiņu dzēlieniem.

Jāuzmanās arī no uguns un ūdens. Dodoties peldēt, nevajadzētu peldēties vienam vai peldēt tālu no krasta. Dedzinot svecītes, jāuzmanās no sveču liesmām un kūstoša vaska. Nevajag izmantot kūstoša materiāla sveču ietvarus, kā arī sveču tuvumā jābūt piesardzīgam, īpaši valkājot garu un plīvojošu apģērbu.

Svētku laikā Aglonā dežurēs vairāk nekā 100 NMPD mediķi un pirmās palīdzības sniedzēji. Posteņi atradīsies visā Aglonas bazilikas teritorijā un palīdzību varēs saņemt pirmās palīdzības punktos, ko varēs atpazīt pēc balta balona ar sarkanu krustu, dzeltenas krāsas mediķu teltī un NMPD brigāžu mašīnās.