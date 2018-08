15 par sevi nepārliecināta vīrieša pazīmes

Foto - DEAN DROBOT/SHUTTERSTOCK

Ja tavs iepriekšējais partneris bija patmīlīgs un egoistisks, tevi viegli var apburt jūtīgs un šķietami kautrīgs vīrietis. Uz priekšteča fona, kuru neuztrauca nekas, izņemot sevi pašu, viņš izskatās kā likteņa dāvana. Bet arī šeit ir savi zemūdens akmeņi.

Sākumā šķiet, ka tā ir veiksme. Viņš dāvina ziedus, sarīko romantiskas tikšanās, nevar atraut acis no tevis un atkārto, ka nav pelnījis tik skaistu sievieti. Vai ka tiešām nesaprot, ar ko tevi izpelnījies. Tomēr diezgan ātri šo apmātību nomaina citas jūtas. Rūpes un mīlestība pārvēršas apsēstībā, attiecības sāk nogurdināt, dažkārt pat biedēt. Nepārliecinātība par sevi var izpausties dažādi.

15 visbiežāk sastopamās pazīmes:

1. Viņam nav citas dzīves. Visas viņa intereses, darbības un vaļasprieki tiek veidoti ap tevi un jūsu attiecībām. Viņš nedraudzējas ar saviem kolēģiem, bet katru vakaru grib pavadīt kopā ar tevi. Pat ja tu tajā vakarā gribētu tikties ar draudzenēm? Viņš uztver savu darbu kā klaušas un ne ar ko citu nenodarbojas. Viņam nav nekādu hobiju vai centienu darīt kaut ko citu, izņemot brīvā laika pavadīšanu ar tevi, vēlams divatā, lai tu nepievērstos kam citam.

2. Bez iemesla ir pārliecināts, ka tu domā par savu iepriekšējo partneri. Un nav svarīgi, cik sen esi šķīrusies. Viņš meklēs vai pat izdomās pierādījumus, ka tev ir saglabājušās jūtas pret bijušo. Viņš nespēj noticēt, ka esi ieinteresēta tagadējās attiecībās, jo viņš taču nav tevis vērts.

3. Pārāk ātri sāk runāt par mīlestību. Jau pēc dažiem randiņiem stāsta, kā esi sagrozījusi viņam galvu. Sākumā tas var glaimot, bet drīz vien tu saproti, ka tas ir dīvaini, jo jūs vēl tik maz pazīstat viens otru.

4. Jūtu intensitāte iziet ārpus rāmjiem. Viņš ir pārliecināts, ka tu esi galvenais viņa dzīvē – tas, kā dēļ ir vērts dzīvot. Šī sajūta var būt ļoti patīkama, bet agri vai vēlu tu nogursi. Tā ir pārāk liela atbildība, kuru nevajag uzņemties.

5. Nepārtraukti grib noskaidrot, vai tu viņu mīli. Būdams par sevi nepārliecināts, viņš nepārtraukti vēlas dzirdēt tavu jūtu apstiprinājumu. Viņš pieķeras pie jebkuras jūtu izrādīšanas drumslas un krīt depresijā, ja viņam liekas, ka tu vairs neizturies pret viņu kā iepriekš. Nepieciešamība pēc jūtu apstiprināšanas var rasties jebkurā brīdī, neatkarīgi no tā, vai esi darbā, svarīgā sanāksmē vai pat kosmosā. Ja tu no kosmosa kuģa nosūtīsi ziņojumu “Es tevi mīlu”, viņš neticēs tam par 100%. Jo viņš nav tavas mīlestības vērts.

6. Viņš ir ļoti greizsirdīgs pret visiem taviem paziņām. Nav runa par greizsirdību uz citiem vīriešiem, lai gan arī no tās neizbēgt. Par sevi nepārliecināts vīrietis būs greizsirdīgs uz radiniekiem, draugiem un kolēģiem. Ja tu dosies atpūsties bez viņa, viņš zvanīs un pieprasīs, lai velti savu uzmanību viņam, nevis tiem ar ko tagad pavadi laiku. Attiecību sākumā tas var pat patikt, taču vēlāk sapratīsi, ka tas traucē normāli komunicēt ar citiem tev dārgiem cilvēkiem.

7. Draud ar šķiršanos. Ne jau tieši. Viņš žēlabaini runā par to, ka viņam šķiet – tavas jūtas nav tik kvēlas kā agrāk. Tu nepietiekami maigi un priecīgi sagaidi viņu no darba. Tu viņu vairs tā negribi Un ja tas tiešām ir tā, iespējams, jums labāk šķirties. Tā ir manipulācija, kas paredzēta, lai radītu tevī vainas apziņu. Vainas sajūta liks tev ar visiem spēkiem izrādīt mīlestību, pierādīt savas jūtas. Agrāk vai vēlāk tas tevi novedīs tik tālu, ka izmetīsi viņa mantas aiz durvīm. Viņu pašu piedevām.

8. Viņš pastāvīgi sūdzas par bijušajām draudzenēm. Neviena nemīlēja viņu pa īstam. Neviena par viņu nerūpējās. Visas viņu nodeva. Izmantoja un pameta, tiklīdz gadījās labāks variants. Izdali visus šos stāstus ar desmit, vai labāk – ar piecdesmit. Citādi žēlums turēs tevi viņam līdzās pārāk ilgi.

9. Viņš seko taviem jaunumiem sociālajos tīklos. Kā tu ko publicē, viņš jau to zina un pirmais atzīmē, ka patīk vai uzraksta komentāru. Tu kaut ko komentēji? Viņš atzīmēs, ka patīk, vai atbildēs uz komentāru. Tāpat kā visi iepriekšējie punkti, tas ļoti ātri apniks. Visticamāk, tu jutīsies neveikli to priekšā, kas to pamanīs.

10. Viņš vēlas uzzināt, ar ko un par ko tu runā. Ja tu ar kādu saraksties, viņš mēģina stāvēt stāvus un apskatīt ekrānu. Viņš var neuzbāzīgi pajautāt, kas zvanīja un par ko bija saruna, vai izdomāta iemesla dēļ pajautāt telefona paroli. Pat ja tu tālrunī tikai skaties smieklīgi runājošo kaķu videoklipus, tas neiemidzinās viņa modrību – ja nu video tev atsūtījis kāds slepens pielūdzējs?

11. Pārāk bieži pasniedz dāvanas un izsaka komplimentus. Arī to var būt par daudz. Sākumā tāda attieksme patīkami pārsteidz, bet vēlāk tas sāk izskatīties pēc mēģinājuma tevi “nopirkt”, lai tu paliktu un neaizietu pie cita. Jo neviens cits tevi tā nelutinās.

12. Tur aizdomās par krāpšanu. Viņš izsaka nepamatotus pieņēmumus par taviem neesošajiem mīlas piedzīvojumiem. Aizdomās var tikt turēts gan kolēģis, gan nejaušs pārdevējs veikalā. Konkurentus viņš redz visur un nešaubās, ka tu ļausies kārdinājumam – jebkurš cits vīrietis būs labāks par viņu.

13. Viņš vēlas, lai esi ar viņu uz visiem laikiem. Protams, katram patīk justies vajadzīgam, bet arī tam ir savas saprātīgās robežas. Viņš vēlas, lai labāk esi kopā ar viņu, nevis darbā. Tikšanās ar radiniekiem un draugiem arī viņu kaitina. Katru reizi viņš sūtīs ziņas, cik viņam slikti bez tevis, aicinās: “Atgriezies ātri, es ilgojos.”

14. Viņš nepanes kritiku. Ja tu mēģini sniegt konstruktīvu komentāru, lai palīdzētu, viņš to uztvers kā dūrienu mugurā. Viņš jau tā nav pārliecināts par sevi un te vēl tu ar savu kritiku apstiprini viņa ļaunākās bailes. Tavi labie nodomi pavērsīsies tā, ka izrādīsies vainīga par visu.

15. Viņa laime pilnībā ir atkarīga no tevis. Attiecībās ir svarīgi ņemt vērā partnera vajadzības. Bet viņa vajadzības būs pārāk lielas: tev visu diennakti būs jāizstaro laime un prieks. Jo, ja tu esi laimīga un apmierināta, viņš ir tāds pats. Ja esi aizņemta darbā, slimo vai skumsti, viņiem būs ļoti slikti. Tu jutīsi, ka tev ir pienākums būt laimīgai katras dienas katru minūti. Ne tāpēc, ka tev patiešām ir labi, bet viņa dēļ. Esi pārliecināta, ka tev tas ir vajadzīgs?

Avots: psychologies