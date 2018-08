Par veselību jādomā arī grilējot! 5 svarīgi padomi

Foto - Pexels

Gaļas grilēšanas popularitāte Latvijā pieaug, savukārt grilēšanas sezona – ar katru gadu tikai pagarinās. Pēc kādiem principiem gaļu izvēlēties, marinēt un pagatavot, lai tā ir sulīga un garšīga, un nekaitē veselībai, skaidro uzņēmuma “Forevers” eksperte kvalitātes vadības jautājumos Taisija Gromova.

Kas jāņem vērā, iegādājoties gaļu grilam?

Pērkot marinētu gaļu grilēšanai, ir jāpievērš pastiprināta uzmanība derīguma termiņam, kas norādīts uz produkta iepakojuma. Otra būtiska pazīme, iegādājoties marinētu vai svaigu gaļu, ir produkta ārējais izskats – krāsa, gaļas elastība un struktūra.

Svaigas gaļas krāsa variē atkarībā no gaļas veida, dzīvnieka sugas, vecuma u.c. faktoriem, piemēram, cūkgaļai ir raksturīga gaiši rozā krāsa, bet liellopa gaļai – bagātīgi sarkanā, tāpēc vienota standarta visiem gaļas veidiem nav.

Vienlaikus, ja gaļas krāsa ir neviendabīga, tad tādu gaļu nevajadzētu iegādāties. Ir ieteicams izvērtēt iepakojuma hermētiskumu. Tas nozīmē, ka iepakojumam ir jābūt blīvi noslēgtam, lai tas nelaistu cauri gaisu. Atverot iepakojumu, ir jāizvērtē produkta smarža – ja tā nav patīkama, tad produkta lietošana uzturā var nodarīt kaitējumu veselībai, un tādu produktu tālākajai izmantošanai nav ieteicams lietot.

Kā uzglabāt svaigu gaļu un gaļas izstrādājumus?

Tirgotāja pienākums tirdzniecības vietā ir nodrošināt atbilstošus gaļas uzglabāšanas apstākļus. Pircējam savukārt ir jāseko līdzi uzglabāšanas temperatūrai, kad produkts nogādāts mājās. Tāpat svarīgi ir ieplānot iepirkšanos tā, lai gaļa pēc iespējas ātrāk tiek ielikta ledusskapī un nesabojājas, dodoties mājup, kas ir īpaši svarīgi vasaras sezonā, jo gaisa temperatūra ir augstāka. Ja tādas iespējas nav, tad gaļu var ielikt aukstuma somā.

Svaiga cūkgaļa, liellopa un jēra gala ir jāuzglabā temperatūrā, kas nav augstāka par 7 grādiem pēc Celsija skalas. Savukārt gaļas izstrādājumiem, tai skaitā šašlikam uzglabāšanai piemērota ir temperatūra, kas nav augstāka par 4 grādiem pēc Celsija skalas. Putna gaļas un tās gaļas izstrādājumu uzglabāšanas temperatūrai nevajadzētu pārsnieg 4 grādus pēc Celsija skalas.

Kā pareizi marinēt gaļu grilam mājas apstākļos?

Lai arī katrā mājsaimniecībā ir kāda iecienīta gaļas marinēšanas recepte, nevajadzētu koncentrēties tikai uz vienu gaļas marinēšanas veidu. Eksperimentējot un izmēģinot jaunas receptes, svarīgi ir paturēt prātā, kādi ir gaļas marinēšanas principi.

Marinādes, kuru sastāvā ir etiķis, citrona sula un vīns, var būtiski izmainīt gaļas tekstūru, līdz ar to tajās gaļu ilgi noturēt nav ieteicams. Vienlaikus nevajadzētu aizrauties arī ar garšaugu un piedevu pievienošanu.

Vistas gaļai pietiks, ja to paturēs marinādē pusstundu, bet liellopa un cūkgaļas gabaliņiem ieteicamais laiks ir no 4-8 stundām. Lai gaļa ir sulīga, marinādei nav jāpievieno sāls, un to var pievienot īsi pirms gaļas cepšanas.

Kā pagatavot gaļu?

Gaļas garšu, sulīgumu un struktūru lielā mērā ietekmē tās kvalitāte. Izvēloties gaļu, ir jāatceras, ka katra gaļas veida pagatavošanas pamatā ir individuāla pieeja. Grilam piemērotākā ir cūkgaļa, tomēr, ja tīkamāka ir liellopa gaļa, tad labāk izvēlēties apakšstilbus un fileju, piemēram, no liemeņa muguras daļas. Savukārt no vistas gaļas grilēšanai var izmantot visas daļas vai pat grilēt veselu.

Grilējot jācenšas izvairīties no sasaldētas gaļas izmantošanas, kas kūstot zaudē sulu un pēc pagatavošanas paliek sausa. Lai gaļu apceptu vienmērīgi, tajā var veikt nelielus iegriezumus, kā arī ir jāpārliecinās, ka visas cepšanai nepiemērotās gaļas daļas, piemēram, cīpslas un skrimšļi ir atdalīti. Citādi gaļa var palikt sausa un negaršīga.

Lai gaļa lietošanai uzturā ir droša, produkta iekšējai temperatūrai pagatavošanas laikā ir jābūt augstākai par 70 grādiem pēc Celsija skalas. To pārbaudīšanai vislabāk noder termometrs. Ja tā nav, var vadīties pēc no gaļas izdalītās sulas, kas gatavai gaļai vienmēr ir caurspīdīga, nevis rozā krāsā.

Kā labāk uzglabāt gaļu pēc pagatavošanas?

Neapēstā gaļa obligāti jāuzglabā ledusskapī. Ja gaļa vairāk nekā 1,5 stundu ir atradusies nepiemērotā temperatūrā, tajā skaitā istabas, to nedrīkst atkāroti lietot uzturā. Uz grila pagatavotu gaļu ir ieteicams apēst ne vēlāk kā nākamajā dienā, to iepriekš kārtīgi uzsildot.

Ja nepieciešams, pagatavotus ēdienus var sasaldēt temperatūrā no -25 līdz -18 grādiem pēc Celsija skalas, izmantojot porcijas lieluma traukus, kas vienlaikus ir ērts veids, kā gaļu atsaldēt nepieciešamības gadījumā.