Viena vai divas superprocedūras nepalīdzēs. Kā ikdienā kopt seju pēc 40 gadiem

Foto - Shutterstock

Notīrīt sejas ādu vakarā un lietot krēmu sievietei vecumā pēc 40 gadiem nav pat rūpju minimums, drīzāk – nekas, uzskata kosmetoloģe Ludmila Stavro–Freiberga. Tieši šis būtu vecumposms, kad ir vērts ieguldīt vairāk līdzekļu un pūliņu, lai saglabātu un uzturētu sejas ādas kvalitāti un patīkamu izskatu, kā arī veselību kopumā.

Mūsdienās cilvēki dzīvo ilgāk un vecumdienās grib nevis vienkārši eksistēt, bet gan būt aktīvi un piedalīties visdažādākajās dzīves norisēs. Tāpēc ir svarīgi, lai būtu laba veselība un izskats. “Ja sieviete tikai 50 gados pēkšņi sāk domāt, ka vajadzētu aktīvāk rīkoties izskata uzlabošanā, laiku pagriezt atpakaļ būs diezgan grūti,” vērtē ārste. “Ja par sevi sāk rūpēties laikus, ir iespējams labi izskatīties vēl ilgi. Tāpēc tas būtu jādara.”

Pret sejas un dekoltē ādas kopšanu lielākoties izturamies pavirši, it īpaši tas attiecas uz glītām sievietēm, novērojusi Ludmila Stavro–Freiberga. “Jāapzinās, ka tad, ja vēlamies cīnīties ar novecošanas procesiem, viena vai divas superprocedūras nepalīdzēs. Sevi jāpieradina pie domas, ka tā ir darbošanās ikdienā un pasākumu komplekss.” Tajā ietilpst arī sejas ādas kopšana mājās – kaut vai minimāli, bet regulāri un piemērotā veidā. “Ja tas, ko sieviete ikdienā dara savas ādas labā, nav īsti piemērots un varētu kaitēt, no superprocedūras var nebūt nekāda labuma. Turpretī regulāras un piemērotas rūpes nodrošina, ka procedūras ikdienas rūpju efektu pastiprina.”

Micelārais ūdens nav panaceja

Kas nobriedušai ādai ir kopšanas minimums? Būtiski ir rūpēties par veselību kopumā: veselīgi ēst, pietiekami padzerties un izkustēties svaigā gaisā. Sejas āda vakaros jānotīra, taču nevis tad, kad pucē zobus un pēc tam tūlīt iet gulēt, bet gan tad, kad pārnāk mājās un nekur vairs nav paredzēts iziet. “Kad vakaros atnākam no darba, parasti pārģērbjamies, it kā nošķirot darba laiku no privātās dzīves. Tas ir īstais brīdis, kad jāpārģērbj arī seja. Šo rituālu nevajadzētu atlikt uz vēlu vakaru vai nakti, jo tad parasti traucē nogurums vai ir slinkums kaut ko darīt,” iesaka kosmetoloģe.

Ja uz sejas bijusi dekoratīvā kosmētika, sākumā tā jānoņem. Daudzas no mums iedomājas, ka micelārais ūdens ir ideāls sejas tīrīšanas līdzeklis un ka ar to pietiek – šķiet tīrs un svaigs, nekairina, āda izskatās tīra, var noslaucīt pat skropstu tušu. Taču tas ir domāts tikai dekoratīvās kosmētikas noņemšanai. Micelāro ūdeni var izmantot kā vienīgo attīrīšanas līdzekli īslaicīgā prombūtnē, piemēram, komandējumā, stāsta speciāliste. Tas notīra dekoratīvo kosmētiku, bet ne ādu, tāpēc seja pēc tam jānotīra ar pieniņu.

“Pieniņš ir ļoti piemērots vīstošai ādai, kas kļūst arvien sausāka, pat ja reiz bijusi taukaina,” saka ārste. “Arī tas ir maldīgs uzskats, ka taukainas ādas kopšanai pieniņš neder. Šāds priekšstats, visticamāk, ir nepareizas darbības sekas.” Proti, pieniņš uz sejas nav jāklāj kā micelārais ūdens ar vati, bet gan jāuzlej uz plaukstām un tad 1–2 minūtes jāiemasē sejas ādā. Pēc tam ūdenī samitrina kosmētisko sūkli, nospiež lieko mitrumu un ar to no sejas noslauka pieniņu. Ja āda ir taukaina, dažkārt sieviete pati pie tā ir vainīga, jo lieto sausinošus kopšanas līdzekļus, piemēram, ziepes vai gelus, un tad noskalo ar lielu ūdens daudzumu. Pēc tam sejas āda patiešām ir ļoti tīra un stipri attaukota, bet šādā veidā tauku dziedzeri tiek provocēti ražot vēl vairāk tauku: āda sūta signālu, ka to vajag vairāk. “Ja ādu attīra ar pieniņu un pēc tam ar mitru sūklīti bez liela ūdens daudzuma, tā netiek lieki kairināta.”

Pēc pieniņa izmantošanas seju vēl notīra ar tonikā samitrinātu vati. Kopjot vakarā, var lietot arī aktīvākus ingredientus – serumus vai ampulas. Tad uzklāj nakts krēmu vai 24 stundu krēmu (tādu, kas der gan rītā, gan vakarā).

Ja ir laiks, no rīta var veikt tādu pašu attīrīšanas rituālu kā vakarā, bet lielākoties pietiek notīrīt ar toniku un uzklāt atbilstošu krēmu, tad – dekoratīvo kosmētiku, ja to lieto. “Šis ikdienas sejas kopšanas rituāls ir ļoti svarīgs: aizveru durvis un kaut vai piecas minūtes esmu divatā ar spoguli. Bez domām par darbu, bērniem vai mazbērniem. It kā sīkums, bet tas ir brīdis sev – mans svētais laiks, kurā domāju par savu skaistumu un veselību,” noskaņo Ludmila Stavro–Freiberga. Viņas pieredze liecina: dažkārt pie kosmetologa sievietes ierodas, jo bērni izsaka pārmetumus, ka mamma slikti izskatās, bet viņa visu savu laiku veltījusi tuvinieku labklājībai. Pašaizliedzīgās rūpes nenovērtē, tāpēc veselīgāka ir apziņa – ne tikai ģimene, bet arī es pati esmu svarīga.

Ja grūti samierināties ar novecošanas pēdām sejā, ko diendienā rāda spogulis, un noskaņojums kļūst arvien depresīvāks, uzlabojumi izskatā dod spārnus un dzīvotprieku. Taču, ja veselība kopumā nav laba, seju var kopt ar visdārgāko kosmētiku vai pulēt smalkākajās procedūrās, efekta nebūs. “Tiem, kuriem šodien ir 40–50 gadu, ir pēdējais laiks par sevi parūpēties – pārbaudīt veselību, veikt analīzes, salabot zobus,” iesaka kosmetoloģe.

Ādas atbildes reakcija

Papildus sejas tīrīšanai un krēmiem mājās var izmantot īpašus acu krēmus vai citus līdzekļus, taču svarīgi sev uzdot jautājumus, kādu efektu no sejas kopšanas līdzekļiem sagaida. “Ar mājās lietotajiem krēmiem neizdosies izlīdzināt krunkas vai izbalināt pigmentācijas plankumus. Daudz efektīvākas būs dažādas estētiskās medicīnas procedūras,” saka kosmetoloģe.

Medicīnas pamatā ir zinātnes atklājumi, pragmatiskas zināšanas par norisēm organismā, nevis neizskaidrojami brīnumi. Šāds skatījums risināmās problēmas ļauj iedalīt divās lielās grupās: ādas kvalitāte tuvplānā (vai tā ir gluda, vai krāsa ir vienmērīga, vai nav paplašinātu asinsvadu, varbūt zudis tonuss) un ādas izskats (vai jau var pamanīt krunciņas, noslīdējušu sejas ovālu, ādas veidojumus). Ādas kvalitāti noturēt ir sarežģīti, to uzlabot ar vienu procedūru – neiespējami, turpretī atrisināt krunciņu vai jaunveidojumu jautājumu var samērā vienkārši. “Tāpēc vēlreiz uzsvēršu mājās veicamo rituālu nozīmi – tieši tie palīdz uzturēt ādas kvalitāti.”

Procedūru izvēlē būtisks ir arī sievietes vecums, jo no tā atkarīga ādas spēja atbildēt uz noteikta veida manipulācijām. “Ja izvēlas procedūras ar negatīvu stimulāciju, ādai tiks darīts pāri vai nu ar ķīmiskām vielām, vai temperatūras iedarbību, vai mehāniski. Āda tiks provocēta, lai tā ieslēgtu pati savas atbildes reakcijas. Šādas manipulācijas vairāk piemērotas jaunākām sievietēm,” stāsta ārste. “Vēlākos gados, kad atbildes potenciāls ir vājāks, agresīvas procedūras jāizmanto uzmanīgi. Sākumā tās ir pozitīvas stimulācijas procedūras, kad pabarojam ādu, un tikai tad – agresīvas procedūras. Ja ādas atjaunošanas potenciāls ir izsmelts, pārējam tikai uz pozitīvo stimulāciju, dodam ādai to, kā tai trūkst, lai nebūtu tikai ādas mocīšana. Tieši tāpēc uzskatu, ka, piemēram, biorevitalizācijas injekcijas nav prātīgi veikt sievietēm 20–30 gadu vecumā, tās jārezervē vēlākam laikam, kad vieglākie paņēmieni vairs nebūs tik iedarbīgi.

Savukārt 40–45 gadus vecai sievietei, kurai nav veiktas nekādas procedūras, vispirms ieteicams ķīmiskais retinola pīlings, dermabrāzija, fotoatjaunošana un pēc nepieciešamības vēlāk arī lāzerslīpēšana un injekcijas metodes.

Kas der tieši man?

Estētiskās medicīnas iespējas ir plašas, bet kā saprast, kas derēs tieši man? “Vispirms sieviete atnāk uz pieņemšanu. Nesteidzīgi izrunājamies. Vispirms viņa pastāsta savas vēlmes, savu stāstu par sevi – ko viņa pamana, skatoties spogulī, un kas viņai nepatīk. Tad runājam par sievietes kopējo veselības stāvokli. To nevajadzētu uztvert kā ziņkārību, jo procedūras ir medicīniskas manipulācijas un dažām var būt kontrindikācijas,” paskaidro ārste. “Īpaši svarīgs ir endokrīnās sistēmas stāvoklis, jo atkarībā no tās īpatnībām procedūru rezultāti var atšķirties. Ja sieviete lieto hormonālo kontracepciju, cīņa ar pigmentāciju varētu būt mazefektīva vai vispār neefektīva.” Pēc veselības stāvokļa pārrunāšanas ārste apskata sievieti un novērtē, liekot lietā savu pieredzi un skatu no malas (speciālista skatījums var nesakrist ar sievietes pašvērtējumu).

Jāņem vērā arī tas, kurā laikā paciente atnākusi, – dažām procedūrām jāsagatavojas iepriekš, citas ir piemērotākas vasarai, bet vēl kādas veic vienīgi ziemā. Piemēram, vasarā nelieto ne fotoatjaunošanu, ne lāzerslīpēšanu, taču mikrostrāvas terapija, zemas frekvences lāzers vai limfodrenāža ir izmantojama.

“Vasarā pie kosmetologa ieteicams atnākt vismaz reizi mēnesī. Tad var veikt procedūras, lai aizkavētu fotonovecošanas procesus, kas vasaras mēnešos notiek intensīvāk, – dziļo mitrināšanu ar vieglu dermabrāziju, procedūras ar antioksidantiem un C vitamīnu, ķermeņa procedūras. Vienlaikus ādu var gatavot agresīvajām rudens un ziemas procedūrām,” stāsta ārste. “Taču vasarā apmeklētāju ir maz. Kad klienti rudenī atgriežas, jāsecina, ka viņiem vasarā bijušas dzimšanas dienas – visi ir kļuvuši vecāki. Āda ir nosauļota, notikusi fotonovecošana. Par laimi, arvien vairāk apzināmies, ka jālieto aizsarglīdzekļi pret ultravioleto starojumu un cepināšanās saulē nav veselīga.”

Kad ādas kvalitātes uzlabošana veikta (likvidēta pigmentācija vai paplašināti asinsvadi, āda kļuvusi tvirtāka, tās tonis – vienmērīgāks), var domāt par krunciņu izlīdzināšanu. Arī šeit ir plašs risinājumu klāsts: lietot botulīna toksīnu, fillerus vai citus paņēmienus. “Pasaulē vērojama tendence arvien retāk ķerties pie skalpeļa, veikt plastiskās operācijas, jo visi grib lielāku efektu ar iespējami mazākām sāpēm, turklāt izskatīties dabiski – tā, it kā sieviete bijusi atvaļinājumā, nevis estētiskās medicīnas klīnikā,” pasmaida Ludmila Stavro–Freiberga. Ja uz ādas ir daudz veidojumu (keratomas, papilomas u.c.), vispirms jāpārliecinās, vai nav ļaundabīgu procesu, jo, ja plānotas stimulējošas procedūras, tiktu veicināta arī nevēlamo šūnu augšana. Estētiskos nolūkos veidojumus iespējams likvidēt ar lāzeru.

Bio vai ne–bio?

Plašu popularitāti pašlaik iemantojusi ekokosmētika un biokosmētika, taču ne viss, kas dabisks, ir labs. Kosmetoloģe pamanījusi, ka nereti šāda veida produkcija cilvēkiem izraisa alerģiskas reakcijas vai veicina ādas jutīgumu. Pat sliktas ķīmiskās kosmētikas lietošanai šāds iznākums nav vērojams tik bieži. Paradoksāli, ka dabisko kosmētiku kā glābiņu biežāk izvēlas cilvēki, kuri ir jutīgāki pret dažāda veida kairinātājiem un alergēniem.

Vai sejas kopšanā lietot eļļas?

Ludmila Stavro–Freiberga uzskata, ka dabisko eļļu lietošana ir ļoti laba ziemas periodā ķermeņa ādas kopšanai, it īpaši salīgiem ļaudīm. Cilvēkiem ar taukainu sejas ādu eļļa nav vēlama. Sausai sejas ādai dabiskās eļļas ir ļoti ieteicamas, bet tās drīkst izmantot īsu laika periodu (liekot lietā ilgu laiku, sausa āda var kļūt vēl sausāka). Vasaras mēnešos eļļa saules staru ietekmē oksidējas un uz ādas veido toksiskās vielas, tāpēc šajā laikā eļļas izmanto, uzturoties iekštelpās. Eļļas ir neaizvietojamas, veicot masāžu, – būtiski, lai tā paliktu uz ādas virsmas, nevis iesūktos, tāpēc masāžai sevišķi piemērota ir minerāleļļa, kas savukārt kopjošajos līdzekļos nav vēlama.

Mūsu eksperte Ludmila Stavro–Freiberga, ārste kosmetoloģe, skaistumkopšanas klīnikas PanaceaPro vadītāja