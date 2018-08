Svētdien Lucavsalā pirmo reizi īpašs šķēršļu skrējiens

Publicitātes foto

Svētdien, 12.augustā, Daugavas krastā Lucavsalā norisināsies “MyFitness Madness Race”, kas vienuviet pulcēs aktīva dzīvesveida cienītājus, sporta entuziastus un atpūtas baudītājus, vēsta rīkotāji.

Kā stāsta “MyFitness Madness Race” organizatore Agita Ekmane: “Gaidāmais “MyFitness Madness Race” šķēršļu skrējiens ir īpašs, jo Latvijā norisināsies pirmo reizi. Lucavsalas dienvidu daļas labiekārtošanas darbi noris jau no ceturtdienas, lai dalībniekiem, kā arī ikvienam interesentam nodrošinātu neaizmirstamu piedzīvojumu un aktīvas brīvdienas vienā no Rīgas skaistākajām atpūtas vietām.”

“MyFitness Madness Race” ir mākslīgo šķēršlu skrējiens, kas ieguvis lielu popularitāti Igaunijā, kur tas notiek jau divus gadus. Pārvarot vairāk nekā 30 mākslīgos šķēršļus, ikvienam dalībniekam Lucavsalā būs iespēja pārbaudīt savus spēkus, fizisko un emocionālo izturību, kā arī rast motivāciju nosprausto mērķu sasniegšanā.

Škēršļu skrējiens iedalās 4 kilometru un 8 kilometru distancēs. Sieviešu un vīriešu grupas startēs atsevišķā ieskaitē. Reģistrācijai noslēdzoties, “MyFitness Madness Race” skrējienam pieteikušies nedaudz vairāk kā 300 dalībnieki no visas Latvijas. Oficiāli skrējienā atļauts piedalīties jau no 16 gadu vecuma.

Lai izvairītos no garajām rindām pie katra no šķēršļiem, starts tiks dots no 10 līdz 15 dalībniekiem vienā laikā, ik pēc 10 minūšu intervāla. Starti notiks visas dienas garumā, taču pirmie skrējēji distancē dosies jau plkst. 11:00 no rīta. Pasākuma organizatori aicina laicīgi ierasties pasākuma teritorijā, lai bez steigas spētu iepazīt trasi un sagatavoties gaidāmajam pārbaudījumam.

Visi skrējiena dalībnieki finišā saņems medaļas, taču pirmo trīs vietu ieguvēji abās starta grupās un distancēs saņems bagātīgu “MyFitness Madness Race” sadarbības partneru sarūpētu dāvanu grozu.