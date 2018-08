Ideāla sieviete – trīs varianti. Kura no tām esi tu?

Foto - Pexels

Šajā rakstā piedāvājam raksturojumu trim ideālas sievietes variantiem. Kā jums liekas, pie kura piederat jūs? Un vai tāpat domā arī jūsu otra pusīte?

Ideāla sieviete – šovinista sapnis

1. Tievs viduklis, slaidas kājas, apaļas gūžas, staigā mini svārkos un ar zābaciņiem uz papēžiem pat četrdesmit grādu salā un ledū.

2. Seksā ir izdomas bagāta, bet pakļāvīga.

3. Nekad neuzdod jautājumu: “Kur tu biji?”. Kopumā interesējas par vīrieša biznesu un darīšanām, bet mēreni, un tikai lai paslavētu vai justu līdzi.

4. Viņa nekad nerunā par sevi – tikai par vīrieti un (tāpat kā par mirušo) neko vai tikai labu.

5. Ir divas augstākās izglītības, taču nav strādājusi nevienu dienu.

6. Viena no tām ir medicīniskā, otrā – pedagoģiskā. Ir arī vidējā speciālā – kulinārijas tehnikums.

7. Ja naudas saimniekošanai nepietiek, nesūdzas, bet kaut ko izdomā.

8. Nekad nepieprasa, lai vīrietis iedzītu sienā naglu, uz kuras viņš varētu pakarināt savu mēteli. Iedzen naglu pati (bet tā, ka neviens to nepamana, jo kautrējas sagraut savu sievišķīgo tēlu). Sliktākajā gadījumā – izsauc meistaru (tikai sievieti vai vīrieti, kurš vecāks par astoņdesmit gadiem).

9. Pirms vīrieša pārnākšanas nomazgājas dušā un uzkrāsojas.

10. Kad vīrietis ierodas mājās, palīdz novilkt virsdrēbes un kurpes.

11. Ja vīrietis pārnāk mājās vēlu, vienmēr sagaida viņu ar smaidu uz lūpām un karstām vakariņām/tēju/glāzi konjaka un kvēlu skūpstu.

12. Ja vīrietis vispār nenakšņo mājās, no rīta sagaida viņu ar smaidu uz lūpām un siltām brokastīm/dabīgo kafiju (nekādā gadījumā ar šķīstošo)/svaigi spiestu apelsīnu sulu vai sālītu gurķu uzlējumu.

13. Kad vīrietis viņu atstāj uz visiem laikiem, viņa priecājas, ka sienā ir iedzīta nagla, uz kuras viņš karināja savu mēteli.

Ideāla sieviete – mazohista sapnis

1. Tievs viduklis, slaidas kājas, apaļas gūžas, staigā mini svārkos un ar zābaciņiem uz papēžiem, bet ne četrdesmit grādu salā.

2. Seksā ir izdomas bagāta. Galvenokārt izdomā jaunas mocības vīrietim.

3. Jautājumu: “Kur tu biji?” – uzdod tik reti, ka vīrietim sāk šķist – tas sievieti vispār neinteresē. Kad vīrietis ir pietiekami pamocījies aiz nevērības pret sevi, viņa beidzot jautā. Tomēr, lai kur viņš būtu bijis, viņas atbilde ir standarta: “Tad ej un nomazgā traukus.”

4. Par sevi runā maz. Par vīrieti – arī un tikai tad, kad viņš kaut ko dara nepareizi.

5. Ir pabeigta augstākā izglītībā. Strādā un ļoti labi nopelna.

6. Ar mājas darbiem nenodarbojas. Mājstrādniecei naudu netērē. Ja vīrietis netīra māju un pats negatavo, viņa to padzen un paņem citu vīrieti.

7. Ja kaut kam nepietiek naudas (ne tikai saimniecībā), iet un nopelna. Ja viņa negrib pelnīt naudu, vīrietim jāiziet no mājas un bez nepieciešamās summas viņš nedrīkst atgriezties.

8. Nekad nesūdzas. Ja vajag iedzīt naglu, vīrietim tas jāizdara bez atgādinājumiem. Ja viņš to nedara vai nedara to ātri un profesionāli, viņa parāda, kā to izdarīt – uz viņa pirkstiem.

9. Mazgājas un krāsojas tad, kad to vēlas. Ja pašai to negribas darīt, vīrietim ir jānomazgā, jāsaģērbj un citādi viņa jāapkalpo.

10. Kad vīrietis atgriežas mājās, viņa atļauj viņam novilkt sev zābakus.

11. Ja vīrietis atnāk mājās vēlu, viņa jau ir apgūlusies, nesagaidot viņu.

12. Ja vīrietis vispār neatgriežas mājās, tad pēc tam viņš kādu laiku guļ uz paklājiņa pie durvīm.

13. No tādām sievietēm vīrieši neaiziet. Viņa pati tos izmet, it īpaši, ja viņi neprot iedzīt naglu un attaisīt zābaku rāvējslēdzi.

Ideāla sieviete – ideāla vīrieša sapnis

1. Tievs viduklis, slaidas kājas, apaļas gūžas, staigā mini svārkos un ar zābaciņiem uz papēžiem, kad viņa to vēlas un kad tas ir piemēroti.

2. Seksā nav izdomas bagāta, bet dabiska.

3. Jautājumu: “Kur tu biji?” – uzdod, kad viņu patiešām interesē vīrieša pēdējā atrašanās vieta. Nevis tāpēc, lai uzsāktu skandālu ar prostitūtas piesaukšanu, kurā vīrietis bija iemīlējies astotajā klasē.

4. Runā par sevi, kad ir ko teikt. Par vīrieti runā, kad ir jēga kaut ko teikt. Visos citos gadījumos viņš runā par laika apstākļiem, politiku, darbu, literatūru vai stāsta anekdotes.

5. Pat ja izglītība ir nepabeigta vidējā, humora izjūta vienmēr ir visaugstākajā līmenī.

6. Ar mājas darbiem nodarbojas labprāt. Ja nav garastāvoklis ēst gatavošanai – iet paēst uz kafejnīcu vai pasūta picu. Labs garastāvoklis ir daudz labāks nekā mājās gatavota maltīte, kurai piedevas ir skandāls un skābs ģīmis.

7. Ja saimniecībai nav pietiekami daudz naudas, viņa dodas uz kazino un to laimē.

8. Ja vajag iedzīt naglu un neviens cits to nevar izdarīt, viņa iet un to izdara.

9. Nekrāsojas. Mazgājas katru dienu neatkarīgi no tā, kad vīrietis pārnāks. Kopumā viss viņā un apkārtnē ir dabisks: plastmasas paneļu vietā gaitenī viņai ir koka apdare, mati ir dabiski un gari.

10. Kad vīrietis atgriežas mājās, viņš pats noliek vietā savas kurpes.

11. Ja vīrietis atgriežas mājās vēlu, viņa parasti atgriežas tajā pašā laikā, jo viņi, kā vienmēr, kaut kur blandījušies kopā.

12. Ja vīrietis vispār nepārnāk mājās, tātad neviens nav mājās.

13. Ja vīrietis no viņas aiziet, viņa ātri atrod sev citu vīrieti. Tādi cilvēki kā viņa, ir zelta vērtē.

(Pēc ārzemju preses materiāliem)