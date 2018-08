Noderīgi ieteikumi, kā saudzēt redzi, skatoties TV

Publicitātes foto

Mūsdienās cilvēku dzīve nav iedomājama bez lūkošanās ekrānā – datora, telefona vai televizora. Ikdienas steigā – strādājot, atpūšoties, mēs neveltām pietiekami lielu uzmanību mūsu redzes veselībai. Lai uzzinātu, kā skatīties savu mīļāko filmu, nekaitējot redzei un neradot acīm pārslodzi, “LG Electronics Latvia” kopā ar aptieku tīkla “Apotheka” sertificēto farmaceiti Alīnu Fleišmani apkopoja ieteikumus, kā pasargāt redzes veselību.

Pareizs skatīšanās attālums

Attīstoties tehnoloģijām, televizoru piedāvājums veikalu plauktos ir plašs un to funkcijas un tehniskie parametri – dažādi. Neskatoties uz to, ka dažādu veidu televizori pēc izmēriem ir vienādi, to ieteicamais skatīšanās attālums var būt krasi atšķirīgs. Piemēram, ja televizoram ir labāka izšķirtspēja, kā tas ir UHD 4K televizoriem, tad to var skatīties no tuvākas distances, savukārt, ja ir sliktāka, tad ir nepieciešama tālāka distance.

Pareizu skatīšanās distanci var aprēķināt, divkāršojot TV collu lielumu un iegūstot vēlamo attālumu, kādā skatīties TV. Kā arī ir jāizvērtē un jāskatās televizors tādā distancē, kādā bez grūtībām un acu sažmiegšanas var izlasīt ekrānā esošo tekstu. Ja skatoties TV ekrānā jūtat diskomfortu, nepieciešams pavirzīties tālāk no ekrāna.

Ieteicamais apgaismojums

Neskatoties uz to, ka pārāk tuva TV skatīšanās var veicināt nogurumu, tad iecienītāko raidījumu un filmu skatīšanās nepiemērotā apgaismojumā spēj radīt vēl lielāku piepūli acīm. TV ieteicams skatīties istabā, kurā ir dienasgaisma, citādi, ja istaba būs pārlieku tumša vai gaiša, tad var nākties piepūlēt acis, lai saskatītu attēlu.

Piemēram, skatoties tumšā telpā televizoru, acis tiek piepūlētas, lai saskatītu spilgtus, mazus objektus, turklāt veicina zīlītes atvēršanos plašāk, lai ielaistu vairāk gaismas. Jaunākajiem TV modeļiem ir funkcija, kas pielāgo ekrāna spilgtumu telpas apgaismojuma intensitātei, samazinot slodzi acīm.

Kā pasargāt redzi no bojājumiem?

Sākumā ir būtiski pareizi novietot televizoru – acu līmenī vai zemāk, lai novērstu acu vertikālos muskuļus no pārpūles. Kā arī nevajag ignorēt zīmes, ko sniedz organisms. Piemēram, ja lūkojoties ekrānā, acis jūt sagurumu, tad kādu brīdi tās jānovirza prom no televizora un jāfokusējas uz objektu tālumā.

Tāpat var pielietot 20-20-20 likumu – ik pa 20 minūtēm, lūkojies 20 sekundes uz objektu, kas atrodas 20 metru attālumā. Der atcerēties, ka bērniem vajadzētu vērot TV pārraides ar pauzēm ik pēc 20 minūtēm.

Jaunākie TV modeļi nodrošina lielisku attēla kvalitāti arī no ikviena skatīšanās leņķa, atvieglojot skatīšanās procesu nepiepūlot redzi, cenšoties saskatīt ekrānu arī no sāniem. Ja televizorā ir funkcija, kas automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu telpas apgaismojumam, noteikti tā ir jāizmanto, jo tā būsiet pārliecināts, ka attēls nav pārlieku spilgts un negatīvi neietekmē pārraides skatīšanos.