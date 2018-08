Jautājam speciālistiem: Kāds ir jūsu viedoklis par marihuānas legalizāciju?

Foto-Shutterstock

Ērika Sprudzāne, ģimenes ārste Ventspilī: “Šobrīd mana nostāja – stingrs “nē” marihuānas legalizēšanai Latvijā. Galvenais iemesls – mūsu sabiedrība tam nav gatava. Pat ja tikai daži jaunieši no tūkstoša nenovērtētu kaitīgās sekas un aizrautos, ļaujoties emocionālai un psihiskai atkarībai, ar to pietiktu, lai sāktos liela nelaime. Vai tad mums nepietiek jau ar esošajām nelaimēm? Ārsti to redz ikdienā, ārstiem sabiedrības veselības uzlabošanā jau tā jāsastopas ar daudzām grūtībām.”

Lonards Augusts, ģimenes ārsts Jēkabpilī: “Gruzijas nesenais lēmums legalizēt marihuānu daudziem Latvijā ir pārsteigums, lai gan arvien biežāk nākas dzirdēt sakām – mani mūsdienu pasaulē nekas vairs nevar pārsteigt. Mums, ārstiem, vienmēr pirmajā vietā ir rūpes par cilvēku veselību. Protams, ja marihuānu vēlas legalizēt un rast iespēju to smēķēt kā cigaretes, tad es kategoriski iestājos pret. Cita lieta, ja ir runa par iespēju sniegt cilvēkiem ar noteiktām medicīniskām problēmām medicīnisku atbalstu, lai mazinātu ciešanas. Pasaulē ir jēdziens – medicīniskā marihuāna. Varētu būt runa par medicīniskās marihuānas lietošanu neglābjamiem onkoloģiskajiem slimniekiem. Visi taču zina, ka Latvijā jau ilgi morfiju, narkotisku vielu, medicīnā lieto sāpju remdināšanai un kā miega līdzekli. Marihuāna var būt alternatīva daudziem mūsdienu tradicionālajiem medikamentiem, kuru blakusefekti ir lielāki par “zālītes” iespējamo kaitējumu. Diskusijas par marihuānas izmantošanu medicīniskiem nolūkiem jau ir sākušās, domāju, ka tās jāturpina.”

Liene Bērzkalne, interniste Rīgā: “Pasaulē, ieskaitot ASV, Nīderlandi un daudzas citas valstis, saprātīga marihuānas lietošana jau notiek. Arī Latvijā marihuāna vairs nav tabu tēma. Lai kā sabiedrība un politiķi skatītos uz marihuānu, galvenais, lai mēs neiebrauktu grāvī.”

Lidija Vīgrieze, ģimenes ārste Piltenē: “Nepiekrītu legalizācijai. Vai tad jau nepietiek, ar ko apdullināties?”