Teipošana: Plāksteris, kas atbrīvo arī no krunkām un tūskas

Foto - Shutterstock

Kinezioloģiskā teipošana ir mūsdienīga metode, ko izmanto fizioterapijā, neiroloģijā, veterinārijā un, izrādās, arī skaistumkopšanā. Krāsaino plāksteri jeb teipu līmē uz sāpošiem muskuļiem, lieto sejas un ķermeņa skaistuma vairošanai. Ar estētisko teipošanu Latvijā nodarbojas sejas fitnesa speciāliste Ieva Paškeviča. Viņa atklāj, kā teips var palīdzēt atbrīvoties no negantās dusmu rievas un citādi uzlabot gan sejas, gan ķermeņa izskatu.

Teipošanas mērķis ir veicināt ķermeņa pašatjaunošanos, caur ādu iedarbojoties uz muskuļu saistaudu sistēmu. Uzlīmētais teips pakāpeniski atbrīvo vai nofiksē savilktos muskuļus. Ar īpašu līmēšanas tehniku var saglabāt un uzlabot sejas ovāla līniju, mazināt dubultzodu un pacelt sejas centrālo daļu, koriģējot vaigu noslīdējumu. To izmanto arī ķermeņa izskata uzlabošanai, lai mazinātu celulītu, vēdera apjomu, kūkumu mugurā un kroku virs ceļa, piepaceltu vēderu, krūtis, koriģētu gurnus un sēžas zonu, kā arī nokarenās rokas tricepsu zonā. Vasarā aktuāla problēma ir šķidruma uzkrāšanās kājās, piepampušas potītes, slikta venozā attece. Teipošana šīs problēmas mazina zibenīgi un pat var aizvietot kompresijas zeķes, apgalvo speciāliste. Lai rezultāts būtu noturīgs, teipošana jāveic regulāri.

Jauna, efektīva metode

Lai gan pasaulē šī metode pazīstama jau sen, Latvijā estētiskā teipošana ir jaunums. Speciāliste Ieva Paškeviča, kura ar sejas teipošanu nodarbojas jau vairākus gadus, savas zināšanas un praktiskās iemaņas labprāt nodod tālāk semināros.

Sejas teipošanu izmanto, lai atslābinātu saspringtus muskuļus, uzlabotu asinsriti un mazinātu tūsku. Estētiskajā teipošanā izmanto īpašu elastīgu kokvilnas lenti jeb kinezioloģisko teipu. Tā materiāls ir noklāts ar hipoalerģisku līmi, kas piemērota jutīgai ādai.

Materiāls ir gaisa caurlaidīgs un ūdensdrošs, tādēļ to var atstāt uz ādas līdz pat piecām dienām. Manāmu efektu var just jau pēc pāris stundām. Teipošanas iedarbība nav atkarīga no teipa, bet gan no līmēšanas tehnikas.

Teips ātrāk atlīmējas, ja aktīvi nodarbojas ar sportu un sasvīst. Teipošanu var veikt regulāri, bet ķermenim ieteicama 1–3 dienu ilga atpūta starp teipošanas reizēm.

Lenti līmē tieši virs krunciņas, kas radusies savilkto sejas muskuļu dēļ. Iestiepums palīdz atslābināt muskuli, līdz ar to mazinās, bet kādam pat izlīdzinās grumbas.

Ražotāji ir ieinteresēti, lai teips tiktu lietots kā mājas aptieciņas sastāvdaļa. Katrs to var glabāt atvilktnē un izmantot pēc vajadzības. Internetā ir atrodamas ļoti smalkas pamācības, kā to pareizi uzlīmēt. “Protams, fizioterapeiti iebildīs un teiks, ka, līmējot pats, var sev kaut kā kaitēt. Ja ir pārāk stiprs iestiepums, piemēram, limfodrenāžas tehnikā var būt nepatīkamas, velkošas sajūtas. Ķermenis tad pats ziņo, un līmlenti gribēsies noņemt un pārlīmēt. Ja ievēro norādītās pamācības, nekā citādi sev kaitēt nevar,” ir pārliecināta speciāliste.

Krunkas – ne jau no smēķēšanas!

Ķermenis nav tik krunkains kā seja, jo muskuļi ir citādi stiprināti. Tāpēc sejas un ķermeņa teipošana atšķiras. Proti, ķermenim muskuļa abi gali ir piestiprināti kaulam, bet sejai viens muskuļa gals piestiprināts pie kaula, bet otrs – pie mīkstajiem audiem. Sejas muskulim strādājot, tas saīsinās un veido krunciņas.

Daudzas sievietes uztraucas, ka smaidot viņām parādās krunciņas, kaut gan tā anatomiski ir iekārtots. Īstās grumbas ir redzamas, sejai esot miera stāvoklī. Jo plānāka ir sejas āda un mazāk zemādas tauku, jo izteiktāk var manīt krunkas.

“Bieži var dzirdēt sakām, ka krunkas ap muti ir no smēķēšanas. Tās ir muļķības!” noliedz Ieva Paškeviča. “Cilvēks taču nav plastmasas lelle! Muskuļi savelkas un atlaižas. Var smieties, raudāt, dzert ar salmiņu, bet krunkas no tā neveidosies. Pie vainas drīzāk ir galvā ilgstoši mītošās negatīvās emocijas. Piemēram, krunka starp uzacīm drīz parādās ļaudīm, kuri mūždien ar kaut ko ir neapmierināti. Mazs bērns izraudas un pēc minūtes vairs neatminas, par ko bija apvainojies. Pieaugušais aizvainojumu un neapmierinātību sevī var turēt gadiem ilgi. Tad ar laiku noslīd lūpu kaktiņi, savelkas zods, un sejas ovāls zaudē savu formu.”

Cilvēki, kuri izskatās dusmīgi, varbūt apgalvo, ka tā nemaz nav, ka tā ir tikai ārējā maska. Krunka starp uzacīm varbūt patiešām liecina nevis par dusmām, bet gan par ilgstošu neapmierinātību ar kādu situāciju, piemēram, attiecībām ar bērniem vai vecākiem, pieļauj sejas teipošanas meistare.

Pie vainas muskuļu sasprindzinājums

Kliente, ierodoties uz konsultāciju, parasti nenojauš estētiskās problēmas sakni. Nereti plakstiņš noslīd tāpēc, ka to nospiež deniņi, kas ir košanas muskuļu sastāvā. Cēlonis var būt arī zobu griešana, kas rada nevajadzīgu ilgstošu sasprindzinājumu, stāsta speciāliste.

Muskulim apkārt ir balta plēvīte, ko sauc par fasciju. Tā apvij ne tikai katru muskuli, bet arī muskuļu grupas un katru orgānu. Plēve caurvij visu ķermeni, veidojot muskuļu ķēdes. Šīs savstarpējās ķēdes, gadiem ejot, liek ķermenim sarauties mazākam.

Stresa dēļ var rasties spazmas, piemēram, diafragmā, kas savā muskuļu ķēdes reakcijā pavelk līdzi visas saistītās struktūras, ieskaitot kakla un sejas ovāla zonu. Estētiski būs redzams izveidojies dubultzods, noslīdējuši vaigi. Lai to mainītu un gūtu paliekošu rezultātu, nepietiek tikai iedarboties uz zonu, kur problēma pamanāma. Ir jāatrod patiesais cēlonis, proti, diafragmas savilkums, un tas jāatslābina, jāizstiepj. Papildus, iespējams, jāteipo kāda ķermeņa daļa, kas veicina pro-blēmas novēršanu.

Pieres krunku cēlonis jāmeklē fasciālajā muskuļu ķēdē, kas sākas no pieres un turpinās pa cīpslaino ķiveri, kakla aizmuguri, muguru un tā līdz pat kāju ikriem. Ja kāds no šiem muskuļu posmiem ir savilkts, tas ķēdes reakcijā ietekmē visus pārējos posmus un ir pamanāms. Krunkas uz pieres var būt kaut vai tāpēc, ka pēc skriešanas regulāri neizstaipa kāju ikrus vai pēc saspringtas darba dienas neatbrīvo kakla un muguras muskuļus.

Iespējams, sieviete bažījas par noslīdējušiem acu plakstiņiem, tāpēc grib veikt vingrojumus vai teipot acu zonu. Ja ir savilkti trapeces muskuļi, pleci uzraujas uz augšu, bet kakls izbīdās uz priekšu. Tad pasliktinās limfātiskā un venozā attece no galvas. Tas var izpausties kā paaugstināts spiediens acīs, tūska acu zonā, vizuāli izteiktas deguna un mutes rievas vai izplūdis sejas ovāls.

Nav viena risinājuma

Ir vairāki varianti, kā risināt estētiskās problēmas. Var nelikties ne zinis par savilktajiem trapeces muskuļiem vai kakla zonu, var līmēt teipus tūskas novēršanai, lai uzlabotu sejas ovālu. Tomēr problēma pēc neilga laika atgriezīsies, jo netiks novērsts tās cēlonis. Papildus teipošanai ieteicams pildīt vingrojumus stājas korekcijai.

Kamēr panāk vēlamos stājas uzlabojumus, vajag atbrīvoties no tūskas, kas bojā sejas ovālu, tāpēc regulāra problēmzonas tīrīšana jebkurā gadījumā uzlabo ādas kvalitāti, padomu dod speciāliste. Īstu risinājumu var gūt tikai tad, ja apvieno estētisko un kinezioloģisko teipošanu apkārt tuvākajiem zoda kaimiņiem – kaklam, pleciem un krūšu daļai.

“Nevajag gaidīt, kamēr parādās acīm redzama problēma, jo tad to būs grūti atrisināt ar fizioloģiski draudzīgām metodēm,” aicina speciāliste. “Protams, jaunam cilvēkam, kuram tā ir pavisam nesena problēma, teipošana dos lielāku efektu. Ja krunka uz sejas ir ilgstoši, tā ielauž ādu un izskatās kā rēta. Turklāt visi nevar gaidīt vienādu rezultātu, jo katram ir sava slimības vēsture.”

Vairāk uztrauc ķermeņa izskats

Ieva Paškeviča uzsver, ka daudz pieprasītāka ir ķermeņa teipošana, kas palīdz mazināt vēdera apjomu, celulītu un citādi uzlabot formu. Ķermeni teipo divējādi: limfodrenāžas (aizvada lieko šķidrumu) un fasciālajā (veic izmaiņas muskuļu tonusa līmenī) tehnikā.

“Iedzīvotājiem mūsu platuma grādos, it īpaši sievietēm, raksturīga ir šķidruma aizture, liekais svars, vēnu problēmas un celulīts. Teipošana ir viens no veidiem, kā šīs problēmas efektīvi risināt,” saka speciāliste. “Ļaudis nereti jauc šķidruma aizturi ar lieko svaru. Protams, jo vairāk liekā svara, jo vairāk tauku šūnās šķidruma.”

Venozās atteces un limfas uzlabošana latviešiem ir ļoti vajadzīga. Ne visi var atļauties regulāras masāžas, kaut gan šīs divas metodes ieteicams apvienot, rekomendē meistare. “Pēc masāžas ķermenis jāteipo, tas iegūto efektu dubulto, jo palīdz izvadīties šķidrumam un neļauj tam atgriezties. Ja veikta atslābinoša plecu daļas masāža, šīs zonas teipošana palīdz saglabāt efektu. Citādi klients aiziet mājās, varbūt sastrīdas ar partneri, un plecu daļa atkal saspringst.” Estētiskā teipošana nostiprina un palielina efektu pēc jebkuras kosmētiskās procedūras un papildus var līdzēt sāpīgu menstruāciju, aizcietējumu, vēdera baltās līnijas trūces, hematomas, sasitumu, izmežģījumu, iesnu un rētu gadījumos.

Jo mazāk dzer, jo lielāka tūska

Ieva novērojusi, ka latviešu sievietes par maz dzer ūdeni. Jāņem vērā: jo mazāk uzņem šķidrumu, jo vairāk tas tiek aizturēts un jo lielāka tūska. “Katram ir savi attaisnojumi, kāpēc nedzer pietiekami daudz ūdens. Kādam negribas, citam bieži vajag apmeklēt tualeti. Ja izprastu, kāpēc ķermenim ūdens vajadzīgs, aizbildinājumi pazustu,” uzskata meistare. Tas attiecas ne tikai uz izskatu, bet arī organisma labsajūtu un veselību.

Cilvēks ir kā staigājošs akvārijs, kas sastāv no asinsrites, arteriālās asinsrites venozās atteces, limfātiskās sistēmas un starpšūnu šķidruma. Arteriālā asinsrite piegādā šūnām nepieciešamās barības vielas, no kurām šūnas paēd un veido vielu apmaiņu, stāsta Ieva Paškeviča. Visi ķermenim nevajadzīgie pārstrādes produkti caur šūnas membrānas apvalku nonāk starpšūnu šķidruma telpā. Daļa no šā šķidruma aizplūst venozajā asinsrites sistēmā. Otru daļu uzsūc limfātiskā sistēma, kas ir organisma kanalizācija, svarīga vielmaiņā un imūnsistēmā. Tūska liecina, ka no ķermeņa netiek izvadīts liekais, kanalizācija nedarbojas pilnvērtīgi.

Āda saņem barības vielas caur arteriālās asinsrites mazo kapilāru tīklu. Ja priekšā ir muskuļu savilkumi un tūska, kas nospiež asinsriti, ādas kvalitāte mazinās.

Slinkais treniņš

Teipošana pat palīdz piepacelt sēžas zonu vai krūtis. “Dibens pacelsies no tā vien, ka atbrīvosies no liekā šķidruma. Pēc fizikas likumiem viss, kas ir smags, slīd uz leju. Jo vieglākas krūtis, jo augstāk tās atrodas. Limfātisko teipošanu šajā gadījumā var kombinēt ar muskuļu tonizāciju, ko izmanto fizioterapijā. Ar teipošanu var panākt efektu, ka muskulis tiek aktivizēts un tiek nodrošināts tā sauktais slinkais treniņš. Protams, nevajag naivi domāt, ka teipošana aizstāj fiziskās aktivitātes. Teips drīzāk tās papildina, jo var panākt muskuļu efektīvāku darbību,” atklāj sejas fitnesa meistare.

“Jāatceras, ka teipošana nav zāles. Nevar cerēt uz labiem rezultātiem, uzlīmējot teipu tievēšanas efektam un pēc tam aiz stūra štopējot bulciņas.” Ja grib zaudēt liekos kilogramus, teipošanu var kombinēt ar diētu, atsakoties no produktiem, kas aiztur šķidrumu un veicina svara pieaugumu. Tādējādi audos uzlabosies vielu apmaiņa un līdz ar to arī ādas stāvoklis.

Efekts saglabājas aptuveni 10 dienas, un tad var turpināt veikt uzlabojumus. Labākam rezultātam teipošana jākombinē ar staipīšanos un vingrošanu.

Sejas teipošana palīdz:

*mazināt krunkas uz pieres un acu ārējos kaktiņos;

*pacelt sejas centrālo daļu, mazinot deguna un mutes rievu;

*uzlabot sejas ovāla aprises, mazinot dubultzodu;

*novērst sejas tūsku, it īpaši acu zonā.

*Ķermeņa vai sejas zonas vienreizēja estētiskā teipošana maksā 15–40 eiro. Jo plašāka zona jāaplīmē, jo augstākas izmaksas.

*Pastāv iespēja pašam iemācīties šo metodi. Sejas teipošanu var apgūt maksas seminārā, kas ilgst trīs stundas, savukārt ķermeņa teipošanas apgūšanai jāvelta aptuveni piecas stundas.

*Kad izzināti paņēmieni, teipošanu var turpināt patstāvīgi. “Ķermeņa teipošana nav nekas sarežģīts vai grūti apgūstams. Ir vajadzīga izpratne. Pēc tam to var paveikt piecu minūšu laikā,” apgalvo Ieva Paškeviča.

Mūsu eksperte IEVA PAŠKEVIČA, sejas fitnesa un manuālās modelēšanas speciāliste, SPA meistare