Odi nerimstas. Iedarbīgi līdzekļi pret insektiem

Foto - Shutterstock

Skaistie un siltie vasaras vakari ir kā radīti, lai parosītos dārzā vai pasēdētu uz terases, bet to nevar darīt odu un knišļu dēļ. Arī makšķerēšana vai ogošana mežā kļūst par īstu izturības pārbaudi. Kā no plašā pretinsektu piedāvājumu klāsta atrast patiešām iedarbīgu aizsarglīdzekli?

Smēre biedē pat Āfrikā

“Ceļotāji un dabas mīļotāji par efektīvāko līdzekli atzinuši Traveldeet,” skaidro veikala Gandrs preču konsultants Andris Rubulis. Veikalā pat citi varianti vairs netiek piedāvāti. Šis līdzeklis sola aizsardzību gan pret pašmāju un malārijas odiem, knišļiem, dunduriem un ērcēm, gan visvisādiem mošķiem tropos. To izvēlas arī ceļotāji, kas dodas uz Āfriku.

Līdzeklis Traveldeet ir aerosola veidā (mazāk stipra iedarbība, bet var uzsmidzināt uz drēbēm) un kā losjons (stiprāka, ilgstošāka iedarbība, smērējams uz ādas). Kā jaunums ir Traveldeet līdzeklis, kuru drīkst bez bažām lietot grūtnieces un bērni no triju mēnešu vecuma.

Traveldeet sprejam iedarbības laiks ir 4–6 stundas. Losjons tā lietotāju aizsargā 8–10 stundas.

Cena: 60 ml tilpums ap 10 eiro.

Stiprā vējā, lietū iedarbības laiks var mazināties.

Insektus apmāna ar gaismu

Jutīgiem cilvēkiem, kam ir alerģijas vai kuri ar aizdomām izturas pret dažādām ķīmiskām vielām, piemērotas lampas, kas insektus pievilina ar gaismu. Piemēram, veikals Top Shop piedāvā ārā un iekštelpās lietojamas lampas, kas ar savu gaismu pievilina dažādus netīkamus kukaiņus (ražotājs sola, ka arī mušas). Pielidojuši tie iekļūst speciālās atverēs.

Viena veida lampas darbojas ar elektrību, otra veida – ar saules baterijām. Tās gan jāatceras katru dienu novietot saulē (ir speciāli piesūcekņi, lai pieliktu pie loga stikla).

Rozetē spraužamās gan ķer kukaiņus, gan dod pietiekami lielu gaismu, lai uz terases pietiktu vakarīgai pasēdēšanai dārzā.

Vienīgā apkope ir ik pa laikam izslaucīt no lampām odu līķus.

Cilvēkiem un dzīvniekiem, pieskaroties lampai, nekāds ļaunums neradīsies.

Cena (ar elektrību darbināmās lampas): 29,90 eiro.

Akcijas cena augustā un septembrī: 1+1 par 19,90 eiro.

Cena (ar saules bateriju): 19,90 eiro.

Pretinsektu agregāts pie jostas

“Daudzi mednieki un makšķernieki izvēlas pie jostas vai iekārtu lencē nēsājamu ThermaCell agregātu, kas atbaida odus,” stāsta pretinsektu iekārtu remontmeistars Sigits Kasperavičs. Efektīvākās ietaises viņš noskatījis, praktizējot Somijā, kur odu vēl vairāk nekā pie mums. Ražotājs sola, ka cilvēkam ar pretinsektu agregātu tie nenāks klāt tuvāk par diviem metriem, taču vējā odu brīvā zona var būt mazāka. Pretinsektu agregātam ir mitruma drošs korpuss, lietus un rasa tam nekaitē. Darbības princips ir līdzīgs kā šķiltavām. Tas sastāv no maza gāzes baloniņa un tabletes. Baloniņš karsē dažādu drogu maisījuma tableti, un izdalās smarža, kas asinssūcējiem netīk. Pats lietotājs šo smaržu nejūt, ja nu vienīgi piebāžot degunu klāt.

Viena tablete paredzēta aptuveni četrām stundām.

Agregāta un darba komplekta cena ir ap 65 eiro. Maināmie gāzes baloniņi un tabletes nopērkami arī atsevišķi.

Aptiekas piedāvā dzēlējiem netīkamas aproces

Labu iedarbību aptuveni mēneša ilgumā pierādījušas arī individuālās pretinsektu aproces. Tās visdrošāk iegādāties aptiekās. Aproces darbojas, uzturoties dabā, gan telpās. To sastāvā ir dažādas ēteriskās eļļas, piemēram, geraniols.

Pilnīgākai insektu atbaidīšanai ieteicamas divas aproces – viena ap roku, otra ap potīti. Ir arī aproces ar maināmiem ēterisko eļļu spilventiņiem un zīdaiņiem paredzētas aproces.

Vienas aproces cena: ap 6 eiro.

Cilvēkiem, kam ēteriskās eļļas mēdz izraisīt alerģiju, šīs aproces jālieto apdomīgi.

Svarīgi

Visiem aerosoliem un smērējamiem losjoniem ir norādīts maksimālais darbības ilgums. Taču jāseko procesiem – kad mošķi atkal sāk uzmākties, līdzeklis jālieto atkārtoti. Dodoties uz ilgāku laiku dabā, līdzekli ņem līdzi

Tā sauktajiem pretodu līdzekļiem ir plašāks iedarbības spektrs. Tie atbaida ne tikai odus, bet arī citus insektus, kuriem kārojas siltasiņu radību dzīvības sula. Tādēļ precīzāks preces nosaukums būtu pretinsektu līdzekļi.

Jaunums

Odus laukumā ķer ar cilvēka smaržu

Odiem un knaušiem divu hektāru platībā draud dzīvības briesmas, ja tiek lietots speciāls odu pievilināšanas agregāts (ThermaCell ražojums). Tas ir populārs Somijā, bet pie mums jaunums. To novērtējuši lauku māju, viesu namu saimnieki, brīvdabas pasākumu rīkotāji. Agregāts darbojas ar grilgāzi, kura izdala gāzveida vielu, kas līdzinās cilvēka vai cita siltasiņu dzīvnieku izdalītajai ogļskābajai gāzei (10 x stiprāku to padara oktenola tablete). Oda smalkais deguns to sajūt iztālēm. Tad tas tuvojas agregātam, kurš to iesūc savā tvertnē. Tie, kas izmēģinājuši šo aparātu, stāsta, ka divos mēnešos savākuši sešus litrus odu līķu.

Šis aparāts ne tikai nogalē odus, bet arī ierobežo to vairošanos, jo asinis sūc tikai odu mātītes.

Iedarbību plašākā teritorijā sajūt, kad aparāts jau kādu laiku darbojies. Tūlītējs efekts ir tad, ja atrodas tā tuvumā (10 m rādiusā).

Agregātu novieto ēnainā vietā (tas nebīstas lietus), kur daudz insektu. Tur tie ir aktīvi visu diennakti.

Vienkāršāka modeļa cena ir ap 600 eiro (vajadzīgs elektrības pievads). Dārgāki modeļi maksā ap 1000 eiro (darbojas ar akumulatoru, var novietot jebkur).

Grilgāzes balona un preparāta komplekts vienai vasarai maksā ap 180 eiro.

Vasaras beigās agregātam vajadzīga apkope. Meistara pakalpojumi maksā ap 25 eiro.

Tā kā odu sūcējs darbojas plašā teritorijā, tas ir cilvēkiem nekaitīgs un nesajūtams.

Šovasar siltā laika dēļ insektu invāzija ir visā Eiropā.