5 manipulatoru frāzes, kas var padarīt traku

Foto - Shutterstock

Bezspēcība, aizvainojums, pazemojums, nomāktība, kauns… Dažreiz it kā nevainīga piezīme izraisa visas šīs jūtas. Kāpēc tas notiek, skaidro Džeksons Maknezijs, speciālists cīņā pret manipulācijām.

Dūres sažņaudzas, asinis pieplūst vaigos, acīs parādās asaras, kļūst grūti elpot… Kas noticis? Galu galā piezīme, kuras dēļ tas notiek, šķietami ir diezgan nevainīga, pat draudzīga. Un mēs sevi vainojam vēl vairāk, jo nevaram izskaidrot savu reakciju. Šķiet, ka mums nav tiesību uz tādiem pārdzīvojumiem. Bet, ja tāda reakcija atkārtojas, visticamāk, mums ir darīšana ar ļaunprātīgu manipulatoru. Visbiežāk tāds manipulators ir psihopāts – cilvēks, kuram raksturīga aukstasinība, nežēlība, varas kāre un aprēķins.

Dzirdot vārdu “psihopāts”, visticamāk, iedomāsies Hannibalu Lekteru vai Tedu Bandiju. Taču patiesībā lielākā daļa psihopātu nav bijuši vardarbīgi un neatrodas ieslodzījumā, bet gan starp mums. Pastāv liela varbūtība, ka vidējais statistiskais novērotājs atzīs viņus par ārkārtīgi altruistiskiem un jaukiem cilvēkiem.

Psihopāti galvenokārt ir sociālie plēsoņas. Viņi izmanto šarmu, lai saņemtu no citiem to, ko vēlas viņi. Izņēmumu nav. Viņi vienādi nežēlīgi medī ģimenes locekļus, draugus, mīļotos, kolēģus. Viņi izmanto savas prasmes reliģijas un politikas jomā. Viņi maina savu personību, lai padarītu tādu, kāda, pēc viņu domām, jums varētu patikt. Un tas izdodas. Var būt tā, ka uzskatīsi savu pazīstamo psihopātu – manipulatoru par jūtīgu un simpātisku cilvēku un dziļi pieķersies viņam – līdz viņam no tevis neko nevajadzēs. Kad savajadzēsies, tad viņa uzvedība sāks padarīt tevi traku.

Nosauksim dažas kopējas frāzes, ko dzirdi no manipulatora, kurš cenšas satricināt tavu neatkarību. Ja kāds lieto vienu vai divas no tām, tas nenozīmē, ka viņš noteikti ir psihopāts. Bet šādi izteikumi jāuzskata par iemeslu papētīt jūsu attiecības.

1. “Tu visam piešķir pārāk lielu nozīmi”

Protams, ir cilvēki, kas jebkurā situācijā saskata slēptu nozīmi. Ir tikai viens veids, kā noskaidrot, vai šajā frāzē ir paslēpta manipulācija – retrospektīvi novērtēt, cik lielā mērā tavas bailes bija pamatotas.

Manipulatori mērķtiecīgi dara to, kas liek tev justies uz paranojas robežas. Piemēram, sociālajos tīklos atklāti flirtē ar savu bijušo. Ja tu par to pajautāsi, tevi apsūdzēs par pārāk lielas nozīmes piešķiršanu situācijai. Pēc mēneša izrādās, ka viņi patiešām krāpa tevi ar to pašu cilvēku. Manipulācijas mērķis ir iedvest šaubas par tavu intuīciju. Lai to izdarītu, viņi pastāvīgi sniedz dažādus mājienus un tā liek satraukties, pēc tam apsūdzot tevi par šo satraukumu.

2. “Neciešu drāmas”

Tomēr drīz uzzināsi, ka ap viņiem ir vairāk drāmu, nekā ap kādu no paziņām. Manipulatori vispirms liek tev justies pārākam par citiem, slavējot tavu vieglo raksturu. Bet tas nebūs ilgi, jo viņiem viss apniks. Viņi ir patoloģiski meļi, seriālie krāpnieki un mūžīgie upuri. Drīz vien visas šīs īpašības sāk uzpeldēt virspusē un novedīs tevi briesmīgā apjukumā.

Katru reizi, kad pieminēsi savas bažas vai neapmierinātību, manipulators paziņos, ka tā ir drāma, kuru viņš necieš, lai tev kļūtu slikti no tā, ka tu reaģē uz viņa nepieņemamo uzvedību. Viņi nevēlas mainīt savu uzvedību.

3. “Tu esi pārāk jūtīgs (-a)”

Manipulatori izraisa citos cilvēkos emocijas – jā, tas ir tas, ko viņi dara! Noslīcinot tevi pateicības un glaimu ūdenskritumā, viņi drīz vairs nepievērš tev uzmanību, lai redzētu, kā tu uz to reaģē. Un, kad tu reaģēsi, viņi apsūdzēs par pārmērīgu jūtīgumu vai prasīgumu. Viņi apvainos, pazemos un kritizēs tevi (parasti kā pa jokam, ķircinot), kamēr tevi nepārņems sašutums.

Tad viņi pavērsīs pašu provocēto reakciju pret tevi, lai tu izskatītos traks. Manipulatori var padarīt cilvēku neaizsargātu un nepārliecinātu – tam nepieciešams tikai laiks.

4. “Tu mani nepareizi saprati”

Protams, arī veselīgiem pāriem gadās kļūdas un pārpratumi. Bet manipulatori mērķtiecīgi organizē provokācijas. Kad tu reaģē, viņi visu pavērš otrādi un apsūdz tevi (!) Par to, ka tu visu esi nepareizi sapratis. Bieži viņi pat noliedz, ka ko teikuši.

To sauc par “gazlaitingu” – kad kāds apzināti kaut ko saka vai dara, lai vainotu pārējos nepareizā saprašanā (vai pilnīgi noliedz, ka vispār tika teikts vai darīts). Patiesībā tu pilnīgi saprati, ko teica. Manipulators vienkārši cenšas piespiest tevi apšaubīt tava prāta skaidrību.

5. “Tu neesi pie pilna prāta/esi greizsirdīgs/esi piedzēries/esi iemīlējies”

Birku piekarināšana parasti sākas, kad viss sāk iet šķērsām. No manipulatora viedokļa visi viņu bijušie iemīļotie, kolēģi un draugi ir traki, greizsirdīgi, maniakāli depresīvi, piedzērušies vai viņos iemīlējušies. Ir iespējams pilnīgi apjukt, kad viņi sāk cildināt tos cilvēkus, kurus pirms tam noniecināja. Tad viņi iemet tevi tajā pašā “trako” grozā, turpinot bezgalīgu idealizācijas un noniecināšanas ciklu, kurā nonāk katrs nelaimīgais, kurš gadījies viņu ceļā.

Vienīgais veids, kā izkļūt no šīs postošās dinamikas, ir pārtraukt visus kontaktus. Nekādu ziņu, zvanu, e-pastu un draudzības sociālajos tīklos. Pretējā gadījumā vari būt pārliecināts, ka viņi darīs visu iespējamo un neiespējamo, lai tu zaudētu prātu.

Labā ziņa – ja manipulators mēģina likt tev šaubīties par tavu intuīciju, tad tā viņam rada problēmas. Manipulatori mēģina psiholoģiski iznīcināt visus, kas var apdraudēt viņu ilūziju par normālu dzīvi pasaulē. Tāpēc, kad viņi sāk spēlēt ar tevi “prāta spēlēs”, tas ir netieši atzinīgs novērtējums tavai spējai pamanīt, ka ar viņiem kaut kas nav kārtībā.

Avots: psychologies