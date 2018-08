Ģimenes horoskops: Kā katra zodiaka zīme izturas strīdos

Foto - Pexels

Strīdi, nesaskaņas un konflikti ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa jebkurā ģimenē. Ja nestrīdas, tad nemīl, un kā gan bez īstas mīlestības iztikt ģimenē.

Jautājums ir tikai par to, cik intensīvi ir strīdi katrā ģimenē un kā uzvedas katrs indivīds.

It īpaši tad, ja zinām, ka katrs no mums pieder kādai noteiktai zodiaka zīmei, kura var zināmā mērā noteikt mūsu likteni.

Auns

Auns ir uzstājīgs un agresīvs, tāpēc strīdi ar Auna iesaisti izvēršas gana skaļi. Viņš var kļūt gluži vai traks un paģērēt tūlītējus paskaidrojumus. Lai izbeigtu strīdu ar Aunu, nav jēgas pretoties un lūgt viņam nomierināties. Labāk godīgi un mierīgi atbildiet uz viņa jautājumiem. Tikmēr viņš jau būs nomierinājies un “izlaidis tvaiku”.

Vērsis

Vērsis ir pacietīgs un gādīgs, un ar to arī izskaidrojama Vērša īpatnība – ilgi un ietiepīgi izvairīties no radušos problēmu apspriešanas. Dažreiz tāda taktika attaisnojas, jo problēma atrisinās vai izzūd pati no sevis. Tomēr gadās arī tā, ka tāda nogaidīšana tikai vairo iekšējas dusmas, kam var sekot spēcīgs izvirdums. Vērša partnerim tādos gadījumos ir labāk neatbildēt ar to pašu un vienkārši nogaidīt, lai pēc izvirduma jūs varētu strīda iemeslu izrunāt jau pavisam mierīgi.

Dvīņi

Dvīņiem ir raksturīga ļoti izteikta vēlme izvairīties no jebkādiem konfliktiem. Viņi meklēs un atradīs simts un vienu iemeslu, lai jums nekādi neizdotos viņus ievilkt strīdā. Ja nu galīgi Dvīņiem neizdosies izbēgt no asumiem, tad viņi būs pirmie, kas labprātīgi savāks savas mantiņas un aizies, lai tikai nebūtu jāizskaidrojas. Dvīņu partnerim ieteicams jebkuras nesaskaņas risināt mierīgā tonī, nepaceļot balsi, ja vien gribat saglabāt attiecības.

Vēzis

Vēzis ir tik ļoti nodarbināts ar sevi, ka viņa darbošanos var arī dēvēt par viena aktiera teātri. Un tas nozīmē, ka Vēža ģimenē skaļi strīdi ir ikdiena. Viņš spēj “uzvilkties” ne pa jokam, un vienmēr strīds sāksies un beigsies ar to, ka vainīga, pēc Vēža domām, ir otra puse. Ja negribat katru šādu uzskatu sadursmi novest līdz jautājumam par šķiršanos, tad Vēža partnerim ieteicams tikai stiprināt pacietību un spēju neprovocēt.

Lauva

Lauva ir tik pašpietiekams un pašapmierināts, ka jebkurš neuzmanīgs vārds to var izprovocēt uz nopietnu konfliktu. Tad aizvainojumi birs pār Lauvas partnera galvu kā nežēlīga krusa. Taču ar Lauvas dusmām ir tieši kā ar krusu – tā pēkšņi sākas un tikpat spēji beidzas, turklāt tā ir kopumā diezgan reta dabas parādība. To Lauvas partnerim jāpatur vienmēr prātā.

Jaunava

Jaunavām ir nosliece noniecināt sevi un vainot sevi visu konfliktu izraisīšanā. Tāpēc tās nevēlas iesaistīties skaļos strīdos, lai pēcāk nebūtu jāmokās ar pašpārmetumiem. Jaunavas partnerim ir jābūt ļoti iejūtīgam, lai šo jau tā trauslo būtni “neiedzītu zemē” vēl vairāk.

Svari

Svari ir līdzsvarojoša zīme, tādēļ taisnīgums tiem ir svarīgāks par visu. Tas nozīmē, ka viņi nesāks strīdu bez pamatota iemesla. Taču, sargies, Svaru partneri, ja būsi aizvainojis viņa taisnīguma sajūtu. Tāpēc arī Svari nekad nepiedod negodīgu rīcību. No tā arī izriet padoms Svaru partnerim – ja gibat būt kopā ilgi un laimīgi, tad arī jums jāmācās būt taisnīgam un godīgam līdz galam.

Skorpions

Ko, tu, padarīsi Skorpionam, kura daba ir divējāda un garastāvoklis krasi mainīgs. Tāpēc arī konflikts ir viņa dzīves būtība un iedvesmas avots. Tas nenozīmē, ka Skorpions ir ļauns vai riebīgs, nē, gluži vienkārši viņa “baterijas” barojas no plusu un mīnusu nemitīgas dzirksteļošanas. Skorpiona partnerim ir vai nu jāiemācās šo enerģiju izmantot savā labā, vai jādzīvo mūžīgās bailēs no kārtējā elektrības sitiena pa pirkstiem.

Strēlnieks

Kā karotāja simbols Strēlnieks varētu šķist stabils un paredzams, bet tā ir tikai ārējā čaula, kas slēpj pretrunu plosītu iekšējo dzīvi, kas dažkārt iznāk uz āru konflikta un kašķīga rakstura izskatā. Tāpēc Strēlnieka partnerim ir jāspēj lieki “neskrāpēt” šo mierīgo ārējo čaulu, lai neapdedzinātos pie Strēlnieka iekšējās uguns. Labāk ir dzīvot tā, ka šī uguns silda, nevis dedzina abas attiecībās iesaistītās puses.

Mežāzis

Mežāzim ir tik raksturīgs miers un loģika, ka jebkuru konfliktu vai strīdu viņš novadīs kā zinātnisku lekciju. Turklāt no pārējiem strīdā iesaistītajiem Mežāzis sagaida tikpat cieņpilnu un “zinātnisku” attieksmi strīda laikā. Tādēļ arī nav iespējams līdz galam izprast Mežāža iekšējo pasauli. Partnerim nav ieteicams mēģināt izzināt Mežāzi līdz “galam”, jo tas var beigties ar gana asu ragu sajušanu savos sānos.

Ūdensvīrs

Šīs zīmes pārstāvji ir lieli aktieri, kas spēj konfliktu vienlīdz ātri pārvērst no komēdijas drāmā un otrādi. Emociju gamma ir ļoti plaša ļoti īsā laika sprīdī. Tāpēc Ūdensvīra partnerim ir jābūt vai nu ar ļoti ātru, vai ļoti lēnu reakciju. Ja būsiet ātrs, tad strauji “noliksiet” viņu pie vietas, ja lēns, tad Ūdensvīrs jau pats būs “izgājis no lomas”, kamēr jūs vēl mēģināsiet saprast, kas īsti notiek.

Zivis

Zivis ir jūtīgas un viegli aizvainojamas būtnes, kuras var aizskart pat viens vārds vai nedaudz asāks nekā ikdienišķs sarunas tonis. Tas liek Zivīm “iepeldēt” savos iekšējos dziļumos un noslēgties ārpasaulei. Padoms Zivju partneriem – maigums un laipnība ir vienīgais tīkls, kas Zivis var izvilkt no aizvainojuma dziļuma. Un vēl arī godīgums attiecībās, ko Zivis vērtē augstāk par visu.

(Pēc ārzemju preses materiāliem)