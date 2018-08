Es esmu nasta savai mammai: Kā jūtas bērni ar īpašām vajadzībām un viņu vecāki

Ilustratīvs attēls. Foto - Pexels

Sabiedrība ir maz informēta par to, kā izturēties pret bērniem ar īpašām vajadzībām, tāpēc nereti cilvēki labprātāk izvairās no šāda veida kontakta, secināts “Kurts Coffe” un Latvijas Universitātes studentu veiktajā aptaujā. Aptauja veidota ar mērķi izgaismot galvenās problēmas, ar kurām saskaras cilvēki ar īpašām vajadzībām, aicinot sabiedrību iesaistīties to risināšanā, informē Nauris Fedorovs, „Kurts Coffee” pārstāvis komunikācijas jautājumos.

“Veicot aptauju, sapratām, ka pārsvarā sabiedrība nezina, kā izturēties pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo par to trūkst informācijas. Ja informācijas būtu vairāk, iespējams, cilvēki būtu gatavi arī attiecīgi vairāk palīdzēt,” domā kafijas namiņa “Kurts Coffee” dibinātāja Ketija Karlsone.

Viņa atklāj, ka īpašo bērnu vecākiem bieži tiek jautāts, kā viņiem var palīdzēt, taču Ketija aicina cilvēkus nebaidīties no kontakta ar šiem bērniem un vienkārši iesaistīties. “Katrs bērns ir ar savu stāstu, un vajadzības atšķiras,” stāsta Kurta mamma Ketija.

Kurtam ir migrējoša parciāla zīdaiņu epilepsija un bērnu cerebrālā trieka. Ārsti diagnozi noteica, kad Kurtam bija trīs mēneši. “Sākās cīņa par bērna dzīvību, kurai steidzami bija nepieciešama liela naudas summa. Kā vairums šādās situācijās, bijām spiesti prasīt ziedojumus ar portāla “ziedot.lv” starpniecību,” atminas Ketija, piebilstot, ka katram bērnam ar īpašām vajadzībām ir savs stāsts, taču visus vieno līdzīgas problēmas.

Atbalsts ierobežots

Šāda bērna uzturēšana ģimenei izmaksā dārgi – pēc vecāku aprēķiniem izmaksas veido līdz pat diviem tūkstošiem eiro mēnesī, ieskaitot speciālistu apmeklējumus un auklītes algošanu. Aptaujātās ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām atzīmē, ka auklītes algošanai mēnesī tērē no 400 līdz 800 eiro, atkarībā no vecāku slodzes darbā.

“Auklītes izmaksas atšķiras, atkarībā no tā, cik daudz vecāki var atļauties strādāt. Nepilnās ģimenēs vecāki ir dilemmas priekšā – pavadīt visu laiku ar bērnu vai doties strādāt un algot auklīti,” atzīmē Ketija atklājot, ka ar atsevišķu ziedojumu projektu palīdzību var iegūt līdzfinansējumu auklītes pakalpojumu apmaksai, bet to var saņemt ierobežots skaits ģimeņu un tikai vienu reizi nedēļā.

“No šīs naudas es aukli nevaru atļauties, jo normāls cilvēks nenāks pie mana bērna par grašiem. Un man nav ne kredītu, ne parādu, bet pēc visiem maksājumiem knapi galus savelkam,” stāsta kāda no aptaujātajām mammām, kuras ģimenē aug bērns ar īpašām vajadzībām. Vēl kāda mamma atklāj, ka šajā gadījumā nauda kontā nav tas, kas viņai vajadzīgs. “Man vajag, lai tiek slēgts līgums ar pakalpojumu sniedzēju, lai man nav jālūdz ziedojumi auklītei, minimālā stundas likme ir 4 eiro stundā bez nodokļiem,” atzīmē sieviete.

Gribas mācīties

Krietnu izdevumu daļu veido arī bērna izglītošana. “Varētu bērnu nekur nevest, valodas nemācīt, nepeldēt, taču tad atlikušo dzīvi mūsu meita varētu pīt tikai klūgu groziņus,” savā pieredzē dalās vēl kāda aptaujātā ģimene. Atsevišķi jāaplūko arī nepilnas ģimenes, kuru nav mazums. Šajā gadījumā blakus finansiālām problēmām pastāv arī vecāku bailes par to, ka bērns var nonākt bērnu namā. “Lai cik traģiski tas nebūtu, bet mans dēls ir potenciālais bērnu nama bērns, ja kas ar mani notiks,” savā pārdzīvojumā dalās kāda vientuļā mamma.

Aptaujā secināts, ka psiholoģiski grūti ir arī pašiem bērniem, kas saprot, ka vecāki viņu dēļ spiesti pārvarēt dažādas grūtības. “Es esmu akla un es zinu, kādas grūtības jāizcieš manai mammai. Es esmu kā nasta. Pati es nekur aiziet nevaru. Vienmēr ir vajadzīgs cilvēks, kurš palīdzēs pārvietoties,” aptaujas veidotājiem atklāj kāda meitene ar redzes problēmām.

Lai vērstu uzmanību uz problēmām, ar ko saskaras ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām “Kurts Coffee” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studentiem 5.augustā rīkoja pasākumu ģimenēm, kura ietvaros Bastejkalnā tika organizētas dažādas radošās darbnīcas, balvu izlozes, kā arī tikšanās ar kafijas namiņa dibinātājiem un Kurtu.

“Kurts Coffee” ir ģimenes uzņēmums, ko izveidoja Ketija un Ēriks Karsloni. Tas veidots, lai peļņu novirzītu viņu dēla Kurta rehabilitācijai, atpūtai un nākotnes uzkrājumiem. Kurts ir bērns ar īpašām vajadzībām, viņš nestaigā un nerunā.